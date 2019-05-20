32 жертвы: Сторонники ИГ в колонии Таджикистана начали бунт, убивая охрану и сокамерников

В колонии строгого режима Таджикистана в воскресенье начался кровавый бунт. Заключённые, отбывающих наказание по обвинению в причастности к террористической организации "Исламское государство"* напали на охрану, рассказал замминистра юстиции, начальник главного управления исполнения наказаний страны Мансурджон Умаров.

Погибли 29 заключённых, 8 из них были убиты своими же сокамерниками.

Погибли также три сотрудника охраны пенитенциарного учереждения.