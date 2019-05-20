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32 жертвы: Сторонники ИГ в колонии Таджикистана начали бунт, убивая охрану и сокамерников

20 мая 2019, 10:54  •  122 • В мире
Осужденные за участие в ИГ* устроили бунт в тюрьме, убив трёх охранников, а также 8 других заключенных. Общее число жертв инцидента — 32 человека.
В колонии строгого режима Таджикистана в воскресенье начался кровавый бунт. Заключённые, отбывающих наказание по обвинению в причастности к террористической организации "Исламское государство"* напали на охрану, рассказал замминистра юстиции, начальник главного управления исполнения наказаний страны Мансурджон Умаров.
Погибли 29 заключённых, 8 из них были убиты своими же сокамерниками.
Погибли также три сотрудника охраны пенитенциарного учереждения.
*Запрещенная в России организация
Информация дана РИА-Новости.

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