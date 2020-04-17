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31 нахимовца в Москве мог заразить преподаватель, контактировавший с частными лицами

17 апреля 2020, 16:35  •  74 • В России

Случилась действительно неприятность - тесты на коронавирус 31-го из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты. Этот факт официально подтвердили «КП» в Минобороны. И уточнили, что заразу удалось выявить "в рамках проводимого военными медиками превентивного тестирования».

По данным военного ведомства, состояние всех инфицированных нормальное, симптомов заболевания органов дыхания нет, температура тела в норме. Все они находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение.

Заразившиеся помещены на карантин в один из санаториев Минобороны. Контактировавшие с ними воспитанники и преподаватели училища находятся на обсервации по месту размещения. При этом эпидемическая обстановка в самом Нахимовском морском училище и его региональных филиалах оценивается как стабильная и контролируемая.

А причиной инфицирования нахимовцев мог стать контакт одного из преподавателей училища с гражданскими лицами в Москве.

Отмечается, что к участию в совместных тренировках парадных расчетов в Алабине воспитанники и преподаватели Нахимовского морского училища не привлекались. Иными словами, они тренировались отдельно от основной массы, как, впрочем и другие «коробки» - подразделения. Это было особым требованием руководства Минобороны, которое ввели в действие в профилактических целях сразу, как только стало известно о наступающей пандемии.

Случай с нахимовцами лишь подтверждает правильность решения президента о переносе Парада Победы и подготовки к нему на более поздний срок. Как он сам уже не раз говорил, здоровье и жизни людей - важнее всего.

Курсанты Нахимовского училища во время Парада Победы. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Некоторые тут же завопили: «Покушение на святое! Удар по скрепе патриотизма!».

Вот вам типичный образец такого мнения (найдено в сети, стилистка сохранена):

«Vadim Valentino

Даже когда враг стоял на подступах Москвы парад состоялся, никто его не отменил и не сказал: "Проведем после Победы!" И нам должно быть наплевать, что не приедут Трамп, Меркель и Макрон постоять у мавзолея. Мы этот парад в этом году должны провести для себя, для своего народа, для ветеранов, которые дожили до 9 мая. И будет гораздо хуже, когда летом мы узнаем, сколько участников Великой Отечественной войны так и не смогли увидеть Парад Победы, потому, что кто-то испугался заболеть гриппом».

Вот так.

А теперь представьте, если бы не отложили парад. В одном месте собралось бы более 15 тысяч его участников, тысячи полторы ветеранов (а многим уже далеко за 80 лет) на трибунах, плюс - гости праздника. А еще потом собрался бы миллион или больше участников Бессмертного полка... Идеальные условия для разноса вируса.

Да, жаль, что не будет 9 мая Парада Победы – одного из самых мощных и любимых народом празднований. Ничего, проведем его позже. Меньшими патриотами от этого не станем. Главное, чтобы люди были целы и здоровы. И помнили - кто одержал эту великую Победу, кому мы за нее благодарны. А ветераны пусть не болеют и живут долго, чтоб увидеть еще не один Парад.

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