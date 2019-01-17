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3000 евро в награду за информацию об участниках нападения на функционера партии «Альтернатива для Германии»

17 января 2019, 16:54  •  77 • В мире
Среди мигрантов в ФРГ растёт количество сторонников насилия
Проведенный в Германии социологический опрос показал, что 7,7% его участников «с пониманием» относятся к насилию по отношению к членам партии «Альтернатива для Германии». 4,7% опрошенных так же относятся к насилию против Левой партии.
Немецкое общество радикализируется на глазах: едва ли не каждый десятый готов оправдывать политическое насилие. Эта тенденция – очевидная угроза демократическим свободам.
Обращает на себя внимание, что опрос показал существенно большую склонность оправдывать политическое насилие у граждан, имеющих миграционные корни. В этой категории участников опроса к насилию против правых политиков с пониманием отнеслись 18,5%, против – 6% опрошенных. Похожая картина в отношения к насилию против левых: 9,9% – за, 3,9% – против. То есть среди иммигрантов или их потомков в первом поколении 20% готовы оправдать политическое насилие – это в три раза чаще, чем среди коренных немцев. За период 2005-2017 гг. численность граждан с миграционным прошлым выросла в Германии с 15,3 до 19,3 млн человек; следует учитывать, что многие из прибывших в страну после 2015 г. пока не получили гражданства и/или не перевезли родственников в рамках «воссоединения семьи». Так что тенденция, по всей видимости, будет укрепляться.
Поводом к проведению опроса послужило недавнее нападение на Франка Магнитца, председателя отделения АдГ в Бремене. Трое молодых людей напали на политика в центре города, недалеко от Театра Гёте. С тяжелыми ранениями политик был доставлен в больницу. Спустя несколько дней полиция опубликовала видеоролик нападения.
Из-за огромного наплыва желающих увидеть эту сцену сайт на некоторое время обвалился. Полиция обещает 3 тыс. евро в награду за информацию о нападавших.
Нападение на депутата Магнитца – не первый, хотя и самый резонансный акт насилия в отношении партии «Альтернатива для Германии». Кроме того, продолжаются регулярные нападения на офисы партии.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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