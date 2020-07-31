300 тысяч человек получили гражданство России за первое полугодие 2020 года

За первое полугодие 2020 г. гражданами России стали почти 300 тыс. иностранцев. Такие цифры привела начальник Главного управления МВД РФ по вопросам миграции генерал-лейтенант Валентина Казакова.

Этому способствовали изменения, внесённые в миграционное законодательство. Отменено требование отказа от другого гражданства для получения российского паспорта. Для многих граждан стран СНГ это являлось большой проблемой. Такие страны, как Украина, Узбекистан, Туркмения, крайне неохотно позволяли своим гражданам расстаться с имеющимся гражданством. В итоге тысячи украинцев, узбеков, туркмен вынужденно проживали в России по виду на жительство (ВНЖ) либо по разрешению на временное проживание (РВП).

Новые изменения аннулируют такое понятие, как РВП. Оно признано лишним звеном в системе легализации иностранного мигранта в России. Иностранцы могут сразу получать ВНЖ. А для граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии дополнительная льгота – отмена 5-летнего ценза проживания по ВНЖ для получения гражданства. Теперь мигрант с ВНЖ из Украины и Белоруссии может сразу подавать документы на приобретение российского гражданства. Кроме того, украинцы и белорусы освобождены от сдачи экзамена по русскому языку.

По словам Казаковой, в России с ВНЖ проживает 240 тыс. обладателей украинских, белорусских, молдавских, казахстанских паспортов. Дальнейший спрос на российские паспорта будет формироваться, в первую очередь, за счёт граждан этих государств.

Также от претендентов на гражданство не будут больше требовать подтверждение источника заработка, т.к. этот документ подаётся при получении ВНЖ. Относительно иностранных студентов в российских вузах существовал закон о необходимости отработать на территории России три года после окончания вуза для получения права на гражданство. Этот срок снизили до 1 года.

«С марта к нам обратились более 1,5 млн. иностранных граждан, которые хотели бы урегулировать свой правовой статус, т.е. получить разрешительные документы…, продлить визы»,

– поясняет Казакова.

12 октября сего года вступят силу изменения в закон «О гражданстве», согласно которым родители детей-граждан РФ смогут претендовать на упрощённое получение российского подданства.

В прошлом году гражданами России стали 500 тыс. иностранцев. Текущий год обещает побить этот рекорд. Этому способствует не только действующая Госпрограмма по содействию переселению соотечественников, но сопутствующие проекты, например, программа «Дальневосточный гектар», позволяющая на льготных условиях получить 1 гектар земли в Дальневосточном федеральном округе. Готовится к запуску программа «Арктический гектар», её участники смогут получить наделы для проживания или ведения экономической деятельности возле Мурманска, Норильска, Архангельска и других арктических городов.