300 евро наличными и самолёт домой: В Литве хотят откупиться от мигрантов

Власти Литвы изыскали денежный способ избавиться от мигрантов, которых с начала года было задержано около четырёх тысяч человек.

В Литве рассматривают вариант выплаты 300 евро мигрантам, которые захотят вернуться на родину. В прибалтийской стране заявили, что пособие будет единовременным и при повторном въезде мигрант его не получит.

Как заявила директор департамента миграции при литовской полиции Эвелина Гудзинскайте в эфире LRT, сумма выплаты мигрантам из стран Азии и Африки составит 300 евро.

Деньги будут отдавать наличностью, но непосредственно перед посадкой нелегала в самолёт.

"В аэропорту, перед посадкой в самолёт, этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере 300 евро", - пояснила литовская чиновница.

С начала года на литовско-белорусской границе задержали более четырёх тысяч нелегальных мигрантов, что в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

Отметим, что ранее власти Белоруссии заявили, что республика более не намерена сдерживать поток мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

Ранее сообщалось, что на литовской границе погиб гражданин Ирака, пытавшийся проникнуть на территорию ЕС. После этих сообщений власти Ирака приняли решение приостановить пассажирское авиасообщение с Белоруссией. В Литве приветствовали это решение.