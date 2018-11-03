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30-летний мигрант ради британского убежища притворился недорослем: Школьники разоблачили

03 ноября 2018, 19:09  •  42 • В мире
Ученики британской школы в Stoke High в городе Ипсвич разоблачили 30-летнего мигранта, который ради убежища в Великобритании притворился 15-летним подростком.
Дикая история произошла в одной из британских школ - Stoke High в городе Ипсвич. Здесь, как сообщают местные СМИ, руководство учебного заведения приняло на учебу 30-летнего мигранта, который «замаскировался» под 15-летнего подростка. Впрочем, маскировка оказалась так себе, и школьники, которые сидели с ним в одном классе, вывели фейкового недоросля на чистую воду. Только после вмешательства родителей детей руководство школы отстранило мужчину от уроков. А он, как оказалось, просто хотел убежища в Великобритании.
Обман бы так и продолжался, если бы один из учеников не выложил в соцсетях фото своего одноклассника: «Как 30-летний оказался в нашем математическом классе?»
Уточняется, что сейчас мигрантом занялись в полиции. Ведется расследование. Тут же выяснилось, что мужчина хотел не только британского убежища, но и британского образования, объясняя, что его предыдущую квалификацию в Соединенном Королевстве не признавали. Вот и пришлось идти за парту в школу.
В самом учебном заведении от комментариев по поводу своего возрастного ученика отказываются, ссылаясь на полицию.

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