|
30-летний мигрант ради британского убежища притворился недорослем: Школьники разоблачили
03 ноября 2018, 19:09 • 42 • В мире
Ученики британской школы в Stoke High в городе Ипсвич разоблачили 30-летнего мигранта, который ради убежища в Великобритании притворился 15-летним подростком.
Дикая история произошла в одной из британских школ - Stoke High в городе Ипсвич. Здесь, как сообщают местные СМИ, руководство учебного заведения приняло на учебу 30-летнего мигранта, который «замаскировался» под 15-летнего подростка. Впрочем, маскировка оказалась так себе, и школьники, которые сидели с ним в одном классе, вывели фейкового недоросля на чистую воду. Только после вмешательства родителей детей руководство школы отстранило мужчину от уроков. А он, как оказалось, просто хотел убежища в Великобритании.
Обман бы так и продолжался, если бы один из учеников не выложил в соцсетях фото своего одноклассника: «Как 30-летний оказался в нашем математическом классе?»
Уточняется, что сейчас мигрантом занялись в полиции. Ведется расследование. Тут же выяснилось, что мужчина хотел не только британского убежища, но и британского образования, объясняя, что его предыдущую квалификацию в Соединенном Королевстве не признавали. Вот и пришлось идти за парту в школу.
В самом учебном заведении от комментариев по поводу своего возрастного ученика отказываются, ссылаясь на полицию.
Подпишитесь на нас
42
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
30 октября 2018, 07:54
|
02 ноября 2018, 00:45
|
27 октября 2018, 21:09
|
01 ноября 2018, 11:39
|
03 ноября 2018, 02:54
|
30 октября 2018, 20:54
|
30 октября 2018, 20:39