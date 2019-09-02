30-летние начальники похоронят труп СССР

На Украине новый премьер. Кажется, главное его достоинство – что ему 35 лет. Хотя ничего необычного тут для Украины нет. Предыдущему украинскому премьеру Гройсману в момент назначения было 38.

Для нас это на первый взгляд кажется экстремальным. Хотя и в российской власти не прекращается омоложение. Начиная с 1989 года молодость вообще перестала быть «недостатком, который быстро проходит».

Министру связи Никифорову в момент назначения было 30. Антон Алиханов в 30 лет стал губернатором Калининграда. Рамзан Кадыров – возглавил Чечню в 28 лет.

А целая череда «молодых технократов», назначенных губернаторами? Но почему-то на кадровую революцию это не было похоже. Рабочий процесс.

Для чего все это?

А для того, чтобы Россию не разнесло в дребезги, как когда-то Советский Союз. В позднем СССР карьерные лифты застряли и никуда не ехали. Начальники освобождали свои места исключительно «вперед ногами».

Стремительный рывок в карьере, который был обычным делом в сталинские времена, к 80 годам стал невозможен.

Даже военные могли рассчитывать максимум на одно досрочно присвоенное воинское звание (как Гагарин), но не более того. Даже офицеры, которые не вылезали из горячих точек.

Партбоссы должны были пройти все этапы карьеры, чтобы дорасти до члена ЦК КПСС.

Жизнь любого профессионала превращалась в бюрократическую рутину.

Эту систему с удовольствием ломал Ельцин, который отлично знал, сколь она губительна для страны. Ее сломал Назарбаев в Казахстане. Совершенно нет стариков в окружении Лукашенко. И ее никогда не было у Путина, который сам стал главой государства в 48.

Смена поколений начальников, которая идет на постсоветском пространстве, важное событие не в силу какой-то оригинальности. Человеческая история тысячи лет делалась молодыми. Начиная от Александра Македонского, заканчивая русскими большевиками.

Те, кому сегодня 30-40 лет, и кто постепенно приходит к власти в бывшем СССР - это первое поколение руководителей, свободных от советского бэкграунда. Идет ли речь о России, Украине или Прибалтике - не имеет значения.

У всех них одна общая черта. Они – НЕ советские. Их взросление прошло после 1991 года. Они лишены любых рефлексий и иллюзий относительно бывшего единого советского народа и воспринимают сегодняшнюю геополитическую реальность куда адекватней, чем те, кому сегодня 50+.

И нам, вслед за ними, придется меняться.

35-летнему украинскому премьеру бесполезно втолковывать про «русские и украинцы один народ». Он не знает другой родины кроме Украины. Россия для него – просто соседняя страна.

Это же касается и российских политиков, которым сегодня меньше 40-ка. Для них нет советской ностальгии.

Нет фильма «Мимино», «Долгая дорога в дюнах» и киностудии «Узбекфильм». В нем только квоты на гастарбайтеров и платежный баланс.

Именно поколение сегодняшних 30-40-летних окончательно расстанется с СССР, который преследует нас в виде границ, кажущихся нам несправедливыми и искусственными. И завышенного внимания к соседям, ставшим чужими.

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