30 лет назад убили Советский Союз. Сейчас принялись за Россию

Ровно 30 лет назад не стало СССР. Это хороший повод поговорить о причинах этой геополитической катастрофы. Была ли она неизбежна? Не совершает ли нынешняя Россия те же ошибки, которые привели в 1991 году к развалу страны. Мы не ностальгируем о прошлом, которое было беременно настоящим, просто хотим, чтобы с Россией ничего такого больше не приключилось. Рецепт успеха прост – уважайте русских.

25 декабря 1991 года стало последним днём в истории Советского Союза. Его создатели были уверены, что их творение будет существовать вечно и со временем охватит весь мир – именно поэтому в названии новой страны не было никакой увязки с Россией. Однако просуществовал СССР в границах бывшей Российской империи за вычетом Польши и Финляндии всего 69 лет, успев за это время зализать раны свирепой Гражданской войны, провести индустриализацию, пережить массовые репрессии, вернуть многие потерянные в революцию территории, выиграть Вторую мировую войну, стать военной супердержавой, второй экономикой и, возможно, самой образованной страной мира.

Чтобы затем рухнуло всё. Именно тогда, когда партийные идеологи обещали советским гражданам пришествие коммунизма.

В этот день 30 лет назад Михаил Горбачёв объявил о своей отставке с поста президента СССР. К этому моменту страна уже была угроблена:

алчной партноменклатурой;

"красными директорами", жаждавшими обогащения и передачи прихватизированного по наследству;

созданными самой властью на местах кровожадными националистами и уголовниками при соучастии послушных спецслужб и тупоумных генералов.

В этот день реявший над Кремлём красный флаг был буднично спущен и заменён российским триколором. За пару лет до этого подавляющее большинство жителей СССР о нём и не слыхали: многие думали, что флагом России был Андреевский, военно-морской.

Подарок Западу к Рождеству

Вот как описала происходившее французская газета Le Monde:

Русский флаг развевается над Кремлём. В этот символический момент камеры выхватывают в московской ночи верхушки золотых куполов, свидетельствующих, что СССР действительно мертв… Дата не могла быть выбрана лучше. Её будет легко запомнить. Это было Рождество 1991 года.

Номенклатура, быстренько перекрасившаяся из товарищей в господ и поменявшая партбилеты с партсобраниями на свечки и церковные молитвы (кое-кто искренне, а многие – нет), демонстративно сделала подарок Западу на его Рождество, рассчитывая почему-то, что ей это зачтётся.

В этот же день РСФСР перестала быть номинально "социалистической" республикой, став официально называться Российской Федерацией. Она – и тоже в этот же день – официально заменила в ООН Советский Союз, членство которого "продолжилось" новой Россией, чьи границы на западном направлении вернулись к рубежам Московии.

А ведь всего за три года до этого советские танки стояли в центре Германии, которая при горячем и деятельном участии Горбачёва объединилась параллельно с разъединением СССР и выводом оттуда в чистое русское поле советского военного контингента. На одной из связанных с этим церемоний пьяный Ельцин даже подирижировал.

Показательные нюансы

Весьма характерно, что флаг СССР над Кремлём был спущен новыми хозяевами жизни ещё до того как Горбачёв закончил своё последнее президентское телеобращение. А когда он попытался 27 декабря войти в свой кабинет, чтобы забрать бумаги и встретиться с японскими журналистами, то его не пустил туда новый хозяин – президент России Борис Ельцин. Эта "сладкая парочка" блестяще сделала то дело, на которое их поставили, как Керенского с Лениным, закулисные интересанты, главным образом внешние – для них уничтожение России, как бы она ни называлась, всегда было приоритетным.

Телевыступление Горбачёва с попытками самооправдания продолжалось 12 минут. Он поставил себе, в частности, в заслугу ликвидацию тоталитарной системы, "лишившей страну возможности давно стать благополучной и процветающей" (спросите об этом у жителей большинства экс-советских республик), завершение холодной войны, остановку гонки вооружений. После завершения этого капитулянтского спича Горби подписал указ о сложении с себя полномочий Верховного главнокомандующего СССР и передал "ядерный чемоданчик" Ельцину. Правда, не лично ему в руки, а через министра обороны СССР Евгения Шапошникова, потому что новый президент за получением "ядерной кнопки" не явился.

Ещё любопытная деталь. Никаких официальных церемоний, связанных с прекращением деятельности президента СССР, не проводилось. Вечером 25 декабря в Кремле у Горбачёва состоялся прощальный ужин с участием нескольких подельников из ближайшего круга, включая ключевого западного агента влияния Александра Яковлева. Горбачёв с горечью вспоминал:

Никаких других процедур проводов президента СССР, как это принято в цивилизованных государствах, не было. Ни один из президентов суверенных государств – бывших республик СССР, хотя с большинством из них меня связывали многолетние близкие, товарищеские отношения, не счёл возможным не только приехать в эти дни в Москву, но и не позвонил мне.

А ведь с их стороны всё логично: каков поп, таков и приход. Мавр сделал своё дело – и проваливай. Нет у нас времени на всякий там политес – делим бывшее советское имущество между своими родственниками.

И всё-таки два телефонных разговора у Горбачёва 25 декабря было – с тогдашними президентом США Джорджем Бушем и главой МИД ФРГ Гансом-Дитрихом Геншером (облагодетельствованному Горби канцлеру Гельмуту Колю было уже не до него – нужно было обхаживать Ельцина на предмет новых русских подарков для Германии).

Вы можете спокойно праздновать Рождество, спокойно спать этой ночью,

– сказал Горбачёв Бушу, имея в виду, что кошмара в виде СССР американцам больше не придётся переживать никогда. Любимые горбачёвские коньки типа "общеевропейского дома" и "нового мышления" сразу стали на Западе никому не нужными: ломать комедию перед обескровленным обрубком России, уважать чувства русских никто более не собирался. Президент России Владимир Путин через три десятилетия признался, что лично видел западные карты, на которых ельцинская Россия была разделена на несколько государств.

Изменник, а не наивный идеалист

Тем не менее Горбачёв времени не терял: он выторговал себе у Ельцина шикарную пенсию, дачу, автотранспорт, охрану, помещения для "Горбачёв-Фонда". А взамен обязался некоторое время не выступать с критикой новой власти.

Представление о том, что Горбачёв – в отличие от прожжённого коррупционера Ельцина – идеалист-бессребреник, погубивший вверенную ему страну по причине излишней доверчивости и незнания человеческой психологии, не соответствует истине. Закрепившееся за ним со ставропольских времён прозвище "Миша-конвертик", свидетельства его окружения в Москве о полученной во время зарубежного визита взятке и всплывшая в Германии недвижимость этот миф опровергают.

С точки зрения закона упразднение СССР носило абсолютно противоправный характер. Беловежские соглашения и дополнившая их Алма-Атинская декларация (Горбачёв мог их предотвратить, но не ударил пальцем о палец) были подписаны в нарушение Закона СССР от 3.04.1990 года №1409-I "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", итогов Всесоюзного референдума о сохранении СССР от 17.03.1991 года, подавляющее большинство участников которого высказались за сохранение единой страны.

Почему рухнул СССР? Причина номер один

Причин краха СССР было много. Двумя основными можно считать следующие.

Во-первых, страной после революции управляли люди в лучшем случае средних умственных способностей, ненавидевшие свой народ, малограмотные, в целом бездарно растранжирившие колоссальные силы и энтузиазм широчайших народных масс. И ещё – жадные и завистливые, захотевшие после смерти Сталина обладать всем не по должности, а в качестве личной собственности, которую можно передать по наследству. Чтобы получить её, нужно было иметь доступ к власти и ликвидировать прошлого собственника – советское государство, в котором всё формально принадлежало народу.

Такие идеи, маскировавшиеся под необходимость "улучшить" социализм, в том числе путём "конвергенции" с Западом, появились в советской верхушке в конце 60-х годов (последним советским лидером, реально верившим в коммунизм, был Никита Хрущёв). В начале 70-х они были подхвачены Западом, с которым у СССР появились совместные грязные секреты. В 80-е годы под крылом Старой площади, КГБ и этнократий в республиках в СССР начались практическая подготовка к прихватизации страны, формирование кадров "перестройщиков", дискредитация – вплоть до создания на пустом месте всевозможных нехваток, межнациональной розни и даже диверсий – советского строя в глазах народа.

К началу 90-х всё было готово для ликвидации СССР. Недалёкого, подлого (вспомним хотя бы расправу с патриотическим руководством Минобороны благодаря провокации с участием Матиаса Руста или шоу с ГКЧП), падкого на похвалу Запада Горбачёва поставили во главе страны, чтобы он на пару с Ельциным её развалил.

Почему рухнул СССР? Причина номер два

Во-вторых, СССР погубила дискриминация государствообразующего народа – русских. На этом стоит остановиться подробнее. Коммунисты, захватившие власть в России, даже не скрывали, что "эта страна" как таковая их совершенно не интересует. Раз революция не получилась в "развитых" и приличных странах вроде Германии, им придётся использовать Россию как плацдарм для мировой революции. Создатель СССР Владимир Ленин не стеснялся называть русских отсталым, косным народом, ленивым и глупым. Сохранилась масса высказываний коммунистических лидеров с сетованиями о том, как им не повезло с народом и страной, что так напоминает современные либеральные стенания на ту же тему.

В знаменитой статье "О национальной гордости великороссов" Ленин представил Россию "тюрьмой народов". Она ассоциируется у него с "великими погромами, рядами виселиц, застенками, великими голодовками и великим раболепством перед попами, царями, помещиками и капиталистами".

Он назвал в ней вставших в годы Первой мировой войны на защиту Отечества русских "рабами, вызывающими законное чувство негодования, презрения и омерзения холуями и хамами". Защита Отечества, по Ленину, это… "желать поражения во всякой войне царизму", под которым он имеет в виду Россию. Защита Родины, по Ильичу, это унижение, позор и "проституция".

Мало того, оказывается, что "экономическое процветание и быстрое развитие Великороссии требует освобождения страны от насилия великороссов над другими народами". Ленин требует также "полного равноправия и права самоопределения всех угнетённых великороссами наций". И не только самоопределения – он намерен их посадить на шею русским, на поте, крови и костях которых будет возводить коммунистическую химеру.

Уже будучи у власти, вождь повторил в 1922 году все эти тезисы в своей программной статье "К вопросу о национальностях или об "автономизации". Глава большевистской партии и правительства, проливших в годы Гражданской войны море русской крови, назвал русских

… так называемой великой нацией (хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда).

Мясник, разрезавший то, что осталось от исторической России, на куски в виде выдуманных союзных республик и заминировавший тем самым СССР, он сделал практические выводы из своей русофобии. По Ленину, подлинный интернационализм "должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически".

Эта идея надолго пережила своего создателя, причём не только в СССР и России. Её взяли на вооружение в США (суть идеологии BLM именно в этом), Канаде, Южной Африке, Индии… Но так принципиально, как в СССР, в жизнь её не проводили пока что нигде. И хотя глобального СССР создать у Ленина и Сталина не получилось (а их преемники и не ставили такой цели), одну шестую часть суши, всевозможные социалистические или "строящие социализм" страны, как и прокорм мирового коммунистического движения, на "русских лентяев" удалось повесить.

И этот "ленивый" народ тянул на себе это страшное бремя все эти годы, и благодарен за это ему не был практически никто. То же самое было и внутри страны.

"Преимущество социализма" – ограбление России

"Преимущества социализма" для внешнего потребления и в СССР, по замыслу его создателей, должны были обеспечиваться за счёт обескровливания России и русских. Их советская власть рассматривала как цемент для создания псевдокоммунистического государства, которое, повторим, должно было охватить весь мир (от этой цели отказались только после войны), как хорошо видно по советскому гербу.

Надо было показать, как расцвела выкроенная из тела России Украина, русскому населению которой коммунисты придумали по принципу "разделяй и властвуй" сепаратистскую украинскую идентичность – включаем в Украину промышленно развитые районы России – Харьков с Донбассом, Николаев и прочее.

Надо показать, как расцвёл Казахстан – присоединяем русские районы, а заодно и переселяем туда хороших работников – немцев, греков, корейцев, кого угодно.

Неразвиты национальные окраины? Не проблема. Переносим туда заводы и фабрики из России. Плохо функционируют? Упала производительность труда? Тоже не проблема. Возьмём деньги в РСФСР и в виде дотаций "перераспределим" в другие союзные республики. А то ведь там будут недовольны. Ведь уже созданы местные политические элиты. Потрачены огромные средства из того же русского источника, чтобы развивать национальные культуры, язык, литературу. В республиках есть правительства, министерства, у некоторых даже места в ООН. По отношению к ним надо проявлять щепетильность, развивать их и дальше ускоренными темпами.

Это русские, которым не полагалось иметь ни национального самосознания, ни философии, ни даже отдельной компартии (сомнительная ценность, но у 14 республик руководящие партии были), никуда не денутся. Любовь и лояльность со стороны национальных окраин важнее, думали советские лидеры-"интернационалисты". Поэтому и закрывали глаза, как русских дискриминировали в национальных республиках, как ставили им преграды для учёбы в вузах, использовали в качестве грубой рабочей силы, в то время как "нацкадры" без экзаменов ехали учиться из республик в Москву. Именно из них, самых обласканных, потом и вышли главные сепаратисты.

"Угнетённые окраины"

Иными словами, русские должны были платить по всем счетам и быть фундаментом советской утопии, в которой имели реально меньше прав и жили хуже, чем все остальные, чем обитатели некогда якобы угнетённых окраин.

Изначально это делалось для того, чтобы агитировать другие страны не сопротивляться включению в глобальный СССР, а когда такой задачи уже не стояло, то всё это продолжалось по инерции – коммунистическим управленцам так было легче.

Причём расплачивались русские за эту показуху именно как народ, поскольку выкачивание ресурсов из РСФСР касалось и интеллигенции, и крестьян, и рабочих. В результате, как хорошо помнят немолодые люди, в СССР процветали Киев и Ташкент, Тбилиси и Кишинёв, а исторический центр Москвы и Ленинграда, за исключением основных магистралей, лежал почти что в руинах. Обе русские столицы росли за счёт безобразных типовых микрорайонов. В стране укоренилась экономическая система, при которой из каждых трёх заработанных русскими рублей один утекал на окраины. В результате прибалты, например, жили в три раза лучше русских, а грузины, в том числе за счёт теневой экономики, – в 6–7 раз.

Популярно объяснялись эти различия так: русские, дескать, слишком много пьют и вообще не умеют жить. На дотации в прибалтийских республиках, считавших, что их "грабят" и "объедают" русские, строились заводы, развивалось сельское хозяйство, существовали мощные пароходства, рыболовецкие флоты и киностудии – при "независимости" их уже либо нет, либо от них остались рожки да ножки. Да и население росло, а не разбегалось куда глаза глядят, как сейчас.

Доноры и иждивенцы

Даже некогда могучая и богатая (за счёт включения в неё после революции промышленно развитой Новороссии), сопоставимая по своему экономическому потенциалу с ФРГ Украина больше получала, чем давала стране. Республиками-донорами, помимо России, были Белоруссия и (бо́льшую часть советского периода) Казахстан. Много давал в общую копилку за счёт нефтегазового сектора и Азербайджан, который и развивала, правда, вся страна. Остальные республики были в основном иждивенцами, самыми большими – Грузия, превратившаяся в России-СССР из выморочной, терзаемой мусульманскими соседями территории в цветущий сад и развитую экономику, и Армения. Они же и оказались в числе первых, кто засобирался из СССР. На армянском референдуме за "независимость" проголосовали 99%. В общесоюзном референдуме о сохранении СССР грузины, армяне, молдаване и прибалты демонстративно не участвовали.

То есть произошло неизбежное: не только любовь, но даже лояльность и верность купить изъятыми у русских материальными благами, естественно, не удалось. Даже наоборот. Когда богачи с советских окраин приезжали сорить деньгами в Москву и Питер ("сдачи не надо") и видели ту разруху, в которой они оказались, низкий уровень жизни населения, то начинали задумываться – а частью того ли государства являются их республики и не будет ли им лучше с Европой или США?

Была у этой печальной картины и оборотная сторона – когда СССР закачался, русские свой убогий быт тоже защищать не стали. Более того, многие патриоты в спецслужбах, умные и честные государственные чиновники тоже не встали на защиту СССР. Даже не из-за инертности или шкурных соображений, а потому что видели: страну нужно очистить от национал-иждивенцев и организовать заново.

Что с того?

А теперь давайте начистоту: в современной России с русскими всё в порядке? Русские стали на практике государствообразующим народом, который гарантированно будет своё государство в трудный час защищать? Российские национальные автономии не ведут ли себя так же, как в прошлом советские республики, не дискриминируют ли там русских? Нет ли перекосов в финансировании русских и нерусских регионов, не безобразничают ли "люди без национальности" в Москве и Питере?

И так ли повысился с коммунистических времен интеллектуальный уровень управленцев, чтобы они, наконец, осознали, что главный урок из советского прошлого – это необходимость обеспечить развитие России и процветание её русского, прежде всего, населения? Именно это главный залог внутренней крепости страны и самый прочный фундамент для уважения как со стороны собственных национальных окраин, стран СНГ, так и в мире.

Ибо привлекательными являются только те, кто сам живёт хорошо, к кому хочется пристроиться, чтобы тоже жить хорошо.

Увы, этот урок в России, где платят нищенские зарплаты, где учёба и медицина становятся платными, не усвоили даже теперь, после всего, что было. А, значит, то, что произошло 30 лет назад с СССР, может повториться с новой Россией. На этот раз с фатальными последствиями. Потому что Запад тут как тут и обязательно "поможет". Завалить упорно не желающую умирать Россию хотя бы с третьей попытки – это для него теперь одна из главных целей.

Могут повторить.