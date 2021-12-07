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30 лет бардака за нацистским мундиром

07 декабря 2021, 18:20  •  185 • Украина

Именно тогда, в кулуарах военных кабинетов началось медленное, но активное продвижение националистических взглядов. Тоже самое произошло и на государственном уровне – осуществлялось стремительная легимитизация радикал-националистов, фальсификация истории, вычеркивание из памяти народа памятной даты 9 мая – Дня Победы СССР над германским нацизмом. Официальный Киев также начал проводить политику героизации деятелей национально-освободительного движения, которое действовало в период 1940-1950 годов, членов украинских националистических формирований как «борцов с коммунизмом за свободу Родины». Особое внимание стало уделяться принятию мер по их господдержке.

Открытое и массовое проповедование националистических взглядов получило новый толчок после государственного переворота в 2014 году, когда был принят нормативный акт «О правовом статусе и чествовании борцов за независимость Украины в XX столетии». Данный документ включил в себя перечень определенных организаций, которые на законодательном уровне признавались борцами за независимость. Среди них: Украинская повстанческая армия (УПА) и Организация украинских националистов (ОУН), которые являлись пособниками нацистов в годы Второй мировой войны. Кроме того, упомянутый закон создал правовые основы для реабилитации членов ОУН и УПА, предусматривая ответственность за отрицание их роли в 1940-1950 годах. Создание новой украинской идентичности и независимости просматривается, может быть, в не совсем заметной, но в очень важной сфере, как военная символика. Потому что именно она отражает все традиции предыдущих поколений, которые в то или иное время служили на благо своей родины.

Таким образом, на фоне внедрения националистических идей, украинская армия решила использовать антироссийскую символику, которая явно показывает свое отношение к России и имеет неоднозначное сходство с гитлеровскими временами. Продемонстрировав этим отречение от своей истории, реальных традиций и побед. Например: новая полевая кепи ВСУ, которая планировалась стать копией головного убора сечевых стрельцов, стала полной копией «а-ля гитлеровская армия». Точную копию символики, которая возвращает в нацистские времена, Украина старается не делать, ведь в европейском пространстве есть табу, но, тем не менее, присутствует очевидное сходство, которое бросается в глаза. Так, знак на берете горной пехоты представляет собой изображение эдельвейса с перекрещенными топорами, такой цветок находился на головном уборе 1-й горно-пехотной дивизии вермахта. После окончания Второй мировой войны, данную символику используют горно-стрелковые подразделения ФРГ и Австрии. Помимо сходства головных уборов, прослеживается идентичность времен вермахта в эмблемах национальной гвардии Украины, авиации, ракетных войск и артиллерии, медицинской службы.


От былых традиций, тогда еще советской армии, Украина решила отказаться, а новых естественно нет, но раз их нет, то и остается заимствование и «изобретение», выдумывание несуществующих традиций, чем Украина и занималась все 30 лет. Киев стремится же активно подражать ведущим армиям мира, в которых сохраняются традиции былых времен, а военная символика модернизируется вместе с вооруженными силами. Только украинские деятели явно забыли, что попытки отождествления и архаизации Третьего рейха ничего хорошего как для армии, так и для страны не сулят.

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