30 легендарных танков Т-34, прибывших из Лаоса, встали на оборону Москвы

"Комсомолка" уже рассказывала, что побывавший в начале прошлого года в Лаосе министр обороны РФ Сергей Шойгу сумел договориться с тамошними военными начальниками о передаче России трех десятков легендарных "тридцатьчетверок", которые уже лет 40 стояли на вооружении армии этой азиатской страны. А конце декабря этот "броневой ударный" батальон" приплыл на транспортных судах во Владивосток, откуда уже на железнодороных платформах взял курс на Подмосковье. По пути на пяти железнодорожных российских станциях знаменитым машинам устраивали торжественные встречи. Но даже там, где батальон не делал остановку, люди и среди ночи выходили к железнодорожным путям, чтобы поприветствовать уникальный эшелон. Свидетели из тех краев говорили, что так встречали только фронтовиков-победителей в 1945-м. И вот в воскресенье эшелон добрался до места назначения, - точнее, до нового места службы этого необычного батальона танков-ветеранов в знаменитой гвардейской танковой дивизии (подмосковный Наро-Фоминск). Да, я не ошибся, сказав, что три десятка боевых машин (а им уже под 70!) теперь будут служить в Российской армии. Директивой начальника Генштаба они зачислен в состав одного из полков Кантемировки, на них будут учиться азам танковых профессий внуки и правнуки тех, кто добывал Великую Победу в экипажах фронтовых Т-34.

Эшелон добрался до места назначенияФото: Михаил ФРОЛОВ

На "рампе" дивизии (это место, куда ведут железнодорожная двухколейка) эшелону танков устроили торжественную встречу. Происходило это при великом стечении служивого народа и местных жителей - от седых ветеранов до пацанов-школьников и юнармейцев. Встречали эшелон, как говорится, по высшему классу - с выносом знамен России и Кантемировской дивизии, с почетным караулом и Гимном России. Торжественный митинг открыл заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков:

- Сегодня для всех нас знаменательный и торжественный день - успешно выполнено важнейшее государственное задание! - сказа он, - каждая такая боевая машина - это символ нашей незабываемой Победы в великом противстоянии с фашизмом, это танк легенда!

Танк Т-34, словно сановитого именинника, щедро осыпали заслуженными "комплиментами". Генерал-полковник Сергей Маев, бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны, которого армия давно знает как фаната-танкста, сказал на митинге слова, которые тысячи людей услышали в особо почтительной тишине: "Когда Гитлер узнал о результатах появления в Красной Арсмии танков Т-34, то он сказал, что если бы я раньше знал о мощи этих машин, то вряд ли бы начал войну против СССР". А потом с дальнего края "рампы" медленно и торжественно стал приближаться к месту митинга эшелон с танками, - на первом из них реял российский государственный флаг. Гремела музыка военного оркестра, разносилось по округе гулкое людское "ура!". Первым с железнодорожной платформы на подмосковную землю съехал танк с номером "708" (тот самый - с госфлагом. И он под ликующие возгласы участников митинга гордо прошелся вдоль длинной платформы. Священник с золотой чашей крещенской воды щедро окроплял каждый танк, двигавшийся мимо него.

Щенок Путина - потомок чемпионов Встречали эшелон по высшему классу - с выносом знамен России и Кантемировской дивизии, с почетным караулом и Гимном РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ

Т-34 в Кантемировской девизии.Михаил ФРОЛОВ

Я не удержался от соблазна упросить командиров позволить мне залезть в пропахшее горелым дизельным топливом "чрево танка" (этот родной для меня запах пропитал мою душу еще с далекого 1965-го, когда я в учебке впервые залез в люк такой же боевой машины). Старший прапорщик Константин Степанов (один из лучших спецов-танкистов кантемировской дивизии, которому было предоставлен почетное право увести с платформы первый танк), дал мне шлемофон и черную куртку. И я сразу помолодел на 50 лет! Те же запахи, те же грозные звуки движка, те же знакомые, отполированные руками механика-водителя, рычаги управления. Я словно побывал в машине времени. А еще точнее - в машине Победы. Я взялся обеими руками за рычаги управления и на несколько секунд закрыл глаза. И мне показалось, что командир танка старший лейтенант Владимир Худяков сейчас слегка толкнет меня в спину ногой, а в наушниках я услышу его суровый голос: "Механик, - вперед!". Я открыл глаза и короткое путешествие в мою армейскую юность мгновенно исчезло - сквозь открытый люк светило яркое январское солнце, белел подмосковный снег, а где-то недалеко кто-то дружно пел хором "Три танкиста, три веселых парня"...

Гремела музыка военного оркестра, разносилось по округе гулкое людское "ура!"Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три десятка танков торжественно встречал личный состав одного из полков дивизии. Уже вскоре их экипажи займутся боевой подготовкой на танкодроме. Генерал армии Дмитрий Булгаков сказал мне, что уже в в ближайшие дни эти экипажи начнут подготовку к Параду Победы на Красной площади. Когда я уезжал из гарнизона, то увидел, что один из Т-34 на трейлере увозили в Наро-Фоминск. Жители города воинской славы упросили командование дивизии показать им танк-легенду. Просьба была удовлетворена. Пацанва мигом облепила грозную машину. И я вспомнил слова одного из ветеранов войны - полковника в отставке Николая Борисова (шесть раз горевшего в Т-34, но выжившего!), что у этой машины великое прошлое. Глядя на карапузов, тусовавшихся на танке, я подумал, что есть и великое будущее...

Три десятка танков торжественно встречал личный состав одного из полков дивизии. Уже вскоре их экипажи займутся боевой подготовкой на танкодромеФото: Михаил ФРОЛОВ

В коррупции на Украине виноваты «москали» и Тимошенко Священник с золотой чашей крещенской воды щедро окроплял каждый танкФото: Михаил ФРОЛОВ

Филарет приказал именовать себя «Святейшим патриархом Украины-всея Руси». Первым с железнодорожной платформы на подмосковную землю съехал танк с номером "708"Фото: Михаил ФРОЛОВ

Танки поступили в распоряжение Кантемировской танковой дивизииФото: Михаил ФРОЛОВ

В церемонии принял участие замминистра обороны РФ Дмитрий БулгаковФото: Михаил ФРОЛОВ

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