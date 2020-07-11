3% или 76%: как относятся к Лукашенко в Белоруссии и за её пределами • 94 • Аналитика

На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с местными журналистами, на которой передал им «истинные» данные социологических опросов, свидетельствующие о том, что его «всенародная поддержка» никуда не делась. Правда, на предъявленных прессе документах почему-то стоял гриф «совершенно секретно», но суть не в этом… Гораздо интереснее, каково в реальности мнение об Александре Григорьевиче жителей его собственной страны, да и других государств.





Положа руку на сердце, нельзя не признать, что за последние годы Лукашенко в этом отношении проделал путь, исчерпывающе укладывающийся в поговорку: от великого до смешного – один шаг. Согласитесь, метаморфоза из «последнего диктатора Европы» в «таракана» свидетельствует не только о потере немалой доли симпатий, а о гораздо большем. Откровенно авторитарные методы управления страной достаточно мало волновали белорусов, пока в стране этой царили тишь, гладь и божья благодать. Поверьте, сужу не понаслышке. Довелось бывать там не раз и общаться с самыми разными людьми.



На фоне работающих предприятий, засеянных полей, чистейших улиц, изумительных дорог, практически полного отсутствия преступности (по крайней мере, в сравнении со многими постсоветскими странами) некоторая несвобода смотрелась делом второстепенным. Лукашенко недаром называли «бацькой» — созданный им образ простого и крепкого, пусть и сурового, мужика работал прекрасно, будучи подкрепленным реальными делами. Сегодня же Александр Григорьевич умудрился нажить себе на родине множество недоброжелателей, не поддерживающих его в силу самых разных причин и мотивов.



Те белорусы, чье мировоззрение описывается песенной строкой «перемен мы ждем, перемен», всегда негативно относились к президенту, «зацементировавшему» страну намертво, пусть и в состоянии стабильности. Теперь же против него настроены и граждане, видевшие свое будущее в Союзном государстве с Россией (а таких, поверьте, в Белоруссии немало). А заодно – попросту все жители страны, сегодня терпящие бедствие в силу резкого экономического падения, вызванного в местном случае не только и не столько кризисом из-за пандемии, сколько раздраем между Лукашенко и Москвой.



Немалую отрицательную роль сыграло и более чем своеобразное поведение лидера государства во время эпидемии коронавируса. Отрицание очевидного, упрямое нежелание брать на вооружение мировой опыт, категорический отказ вводить карантин. Да еще и периодически выдаваемые «бацькой» в эфир высказывания, над которыми хохотал чуть ли не весь мир! Так немудрено растерять и последние остатки уважения. Сложно сказать, насколько реальны 3% поддержки, которые сегодня «рисует» Лукашенко местная оппозиция, однако и 76% одобрения по «секретному» официальному опросу истине вряд ли соответствуют. Вполне допускаю, что многие белорусы снова проголосуют за него, но исключительно из соображений вроде этих: «Как бы хуже не стало…» На таком рейтинге далеко не уедешь.



Что думают о Лукашенко в России, которую он время от времени по старой памяти продолжает называть «братской», при этом претендуя на статус «единственного союзника»? Ну а что мог ожидать лидер страны, долгое время связанной с нами самыми дружескими узами, но с некоторых пор по количеству антироссийских высказываний вплотную приблизившийся к политикам Украины и Грузии? Новой попыткой усидеть на нескольких стульях попахивает… И многие россияне именно в таком ключе о "коварном бацьке" и высказываются. В Кремле, конечно, стараются соблюдать протокол, этикет и элементарные приличия, но российским политикам явно все труднее это делать, особенно после некоторых особо «смачных» выпадов из Минска.



С Украиной несколько сложнее. Там к Лукашенко отношение двоякое: с одной стороны, дружит с Россией или, во всяком случае, не враждует открыто. Значит, уже не свой. С другой – где бы была «нэзалэжная» без белорусского топлива и поставок еще очень многих других вещей, с помощью которых хоть в какой-то мере удается обходить российские санкции? Поэтому на уровне официального Киева отношение к «бацьке» подчеркнуто ровное и добрососедское. Правда, при этом местные националисты спят и видят, как бы «помайданить» в Минске, научив белорусов «валить диктаторов».



Для Запада Александр Григорьевич, за последнее время потративший уйму усилий, чтобы с ним сблизиться или как минимум создать видимость такого сближения, навеки останется тем самым «последним диктатором», воплощением авторитарности, тоталитаризма и живого вызова столь усердно декларируемым там «демократическим ценностям». Тем более что своими действиями Лукашенко, на сей раз устроивший настоящий предвыборный погром в стане собственных оппонентов, не устает демонстрировать «цивилизованным», что все их предубеждения относительно него – чистая правда. Важная составляющая для тех же США - использовать Беларусь как очередной плацдарм для "сдерживания" России, очередную версию майданной Украины.



Страны Европейского союза относительно спокойно относятся к белорусскому лидеру ровно до тех пор, пока он обеспечивает стабильность на некоторых из их восточных границ и не наводняет их пределы толпами гастарбайтеров, подобно Украине. Соединенные Штаты втихаря скрипят зубами от «попрания Минском прав и свобод», но вынужденно мирятся с Лукашенко, стремясь использовать его как еще один источник, как уже было отмечено, головной боли и проблем для России. Впрочем, как только на Западе увидят возможность сменить «батьку» на более удобного для себя персонажа (или персонажей), на поддержку очередной «цветной революции», направленной против Александра Григорьевича, на это дело будут брошены все возможные силы и ресурсы. Не осознает этого факта, похоже, только он один. Или всё-таки осознаёт?.. На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с местными журналистами, на которой передал им «истинные» данные социологических опросов, свидетельствующие о том, что его «всенародная поддержка» никуда не делась. Правда, на предъявленных прессе документах почему-то стоял гриф «совершенно секретно», но суть не в этом… Гораздо интереснее, каково в реальности мнение об Александре Григорьевиче жителей его собственной страны, да и других государств.Положа руку на сердце, нельзя не признать, что за последние годы Лукашенко в этом отношении проделал путь, исчерпывающе укладывающийся в поговорку: от великого до смешного – один шаг. Согласитесь, метаморфоза из «последнего диктатора Европы» в «таракана» свидетельствует не только о потере немалой доли симпатий, а о гораздо большем. Откровенно авторитарные методы управления страной достаточно мало волновали белорусов, пока в стране этой царили тишь, гладь и божья благодать. Поверьте, сужу не понаслышке. Довелось бывать там не раз и общаться с самыми разными людьми.На фоне работающих предприятий, засеянных полей, чистейших улиц, изумительных дорог, практически полного отсутствия преступности (по крайней мере, в сравнении со многими постсоветскими странами) некоторая несвобода смотрелась делом второстепенным. Лукашенко недаром называли «бацькой» — созданный им образ простого и крепкого, пусть и сурового, мужика работал прекрасно, будучи подкрепленным реальными делами. Сегодня же Александр Григорьевич умудрился нажить себе на родине множество недоброжелателей, не поддерживающих его в силу самых разных причин и мотивов.Те белорусы, чье мировоззрение описывается песенной строкой «перемен мы ждем, перемен», всегда негативно относились к президенту, «зацементировавшему» страну намертво, пусть и в состоянии стабильности. Теперь же против него настроены и граждане, видевшие свое будущее в Союзном государстве с Россией (а таких, поверьте, в Белоруссии немало). А заодно – попросту все жители страны, сегодня терпящие бедствие в силу резкого экономического падения, вызванного в местном случае не только и не столько кризисом из-за пандемии, сколько раздраем между Лукашенко и Москвой.Немалую отрицательную роль сыграло и более чем своеобразное поведение лидера государства во время эпидемии коронавируса. Отрицание очевидного, упрямое нежелание брать на вооружение мировой опыт, категорический отказ вводить карантин. Да еще и периодически выдаваемые «бацькой» в эфир высказывания, над которыми хохотал чуть ли не весь мир! Так немудрено растерять и последние остатки уважения. Сложно сказать, насколько реальны 3% поддержки, которые сегодня «рисует» Лукашенко местная оппозиция, однако и 76% одобрения по «секретному» официальному опросу истине вряд ли соответствуют. Вполне допускаю, что многие белорусы снова проголосуют за него, но исключительно из соображений вроде этих: «Как бы хуже не стало…» На таком рейтинге далеко не уедешь.Что думают о Лукашенко в России, которую он время от времени по старой памяти продолжает называть «братской», при этом претендуя на статус «единственного союзника»? Ну а что мог ожидать лидер страны, долгое время связанной с нами самыми дружескими узами, но с некоторых пор по количеству антироссийских высказываний вплотную приблизившийся к политикам Украины и Грузии? Новой попыткой усидеть на нескольких стульях попахивает… И многие россияне именно в таком ключе о "коварном бацьке" и высказываются. В Кремле, конечно, стараются соблюдать протокол, этикет и элементарные приличия, но российским политикам явно все труднее это делать, особенно после некоторых особо «смачных» выпадов из Минска.С Украиной несколько сложнее. Там к Лукашенко отношение двоякое: с одной стороны, дружит с Россией или, во всяком случае, не враждует открыто. Значит, уже не свой. С другой – где бы была «нэзалэжная» без белорусского топлива и поставок еще очень многих других вещей, с помощью которых хоть в какой-то мере удается обходить российские санкции? Поэтому на уровне официального Киева отношение к «бацьке» подчеркнуто ровное и добрососедское. Правда, при этом местные националисты спят и видят, как бы «помайданить» в Минске, научив белорусов «валить диктаторов».Для Запада Александр Григорьевич, за последнее время потративший уйму усилий, чтобы с ним сблизиться или как минимум создать видимость такого сближения, навеки останется тем самым «последним диктатором», воплощением авторитарности, тоталитаризма и живого вызова столь усердно декларируемым там «демократическим ценностям». Тем более что своими действиями Лукашенко, на сей раз устроивший настоящий предвыборный погром в стане собственных оппонентов, не устает демонстрировать «цивилизованным», что все их предубеждения относительно него – чистая правда. Важная составляющая для тех же США - использовать Беларусь как очередной плацдарм для "сдерживания" России, очередную версию майданной Украины.Страны Европейского союза относительно спокойно относятся к белорусскому лидеру ровно до тех пор, пока он обеспечивает стабильность на некоторых из их восточных границ и не наводняет их пределы толпами гастарбайтеров, подобно Украине. Соединенные Штаты втихаря скрипят зубами от «попрания Минском прав и свобод», но вынужденно мирятся с Лукашенко, стремясь использовать его как еще один источник, как уже было отмечено, головной боли и проблем для России. Впрочем, как только на Западе увидят возможность сменить «батьку» на более удобного для себя персонажа (или персонажей), на поддержку очередной «цветной революции», направленной против Александра Григорьевича, на это дело будут брошены все возможные силы и ресурсы. Не осознает этого факта, похоже, только он один. Или всё-таки осознаёт?.. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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