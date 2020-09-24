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3,5 млн долларов от жены мэра: Сына Байдена связали с Батуриной

24 сентября 2020, 08:05  •  98 • В мире
В США обнародовали 87-страничный доклад о сыне Джо Байдена Хантере и его бизнес-делах. Сенатор от Висконсина Рон Джонсон на странице в Twitter сделал выдержку из отчёта. Во фрагменте говорится, будто компания Хантера Байдена получила 3,5 млн долларов от жены бывшего мэра Москвы Елены Батуриной.
Громкий скандал "Бурисма", в котором оказался сын Джо Байдена Хантер, теперь докатился и до Москвы. Во всяком случае так утверждает сенатор от Висконсина Рон Джонсон. На странице в соцсети он сделал выдержку из 87-страничного отчёта, где говорится о связях Байдена-младшего и Елены Батуриной.
Как говорится в материале, супруга бывшего мэра Москвы якобы перевела основанной Хантером Байденом инвесткомпании 3,5 млн долларов.
В отчёте также сказано, что во время расследования были найдены и другие сомнительнее сделки на миллионы долларов между Хантером Байденом и его соратниками и иностранными лицами, включая лиц, связанных с Коммунистической партией Китая.
OUT TODAY: Report with @chuckgrassley found millions of dollars in questionable financial transactions between Hunter Biden & his associates and foreign individuals, including the wife of the former mayor of Moscow. https://t.co/R1MxQ4xGKP
— Senator Ron Johnson (@SenRonJohnson) September 23, 2020
В документе также говорится, что не только Хантер Байден, но и другие члены семьи Байденов были вовлечены в обширную финансовую сеть, которая связала их с иностранными гражданами и иностранными правительствами по всему миру.

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