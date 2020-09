3,5 млн долларов от жены мэра: Сына Байдена связали с Батуриной

Громкий скандал "Бурисма", в котором оказался сын Джо Байдена Хантер, теперь докатился и до Москвы. Во всяком случае так утверждает сенатор от Висконсина Рон Джонсон. На странице в соцсети он сделал выдержку из 87-страничного отчёта, где говорится о связях Байдена-младшего и Елены Батуриной.

Как говорится в материале, супруга бывшего мэра Москвы якобы перевела основанной Хантером Байденом инвесткомпании 3,5 млн долларов.

В отчёте также сказано, что во время расследования были найдены и другие сомнительнее сделки на миллионы долларов между Хантером Байденом и его соратниками и иностранными лицами, включая лиц, связанных с Коммунистической партией Китая.

