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28 позиций: Индия вводит пошлины на американские товары

16 июня 2019, 02:54  •  5 • В мире
Индия вводит ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров. Общая стоимость продукции, которой коснутся новые тарифы, не сообщается, но ранее власти страны говорили о $241 млн. В начале июня Вашингтон исключил Нью-Дели из числа получающих торговые льготы. Эксперты допускают, что США развяжут тарифную войну, следуя той же политике, что и с Китаем. Однако такая стратегия в конечном итоге приведёт к изменениям в глобальных торговых связях и ударит по экономике Соединённых Штатов, убеждены аналитики.
 
Reuters © Sivaram V
 

Индия ввела повышенные торговые пошлины на 28 американских товаров. Они начнут действовать с воскресенья, 16 июня. Речь идёт, в частности, о таких товарах, как миндаль, яблоки и грецкие орехи.

Общая стоимость товаров, на которые будут введены ввозные тарифы, не сообщается, однако ранее индийское правительство уведомляло Всемирную торговую организацию о сумме в размере $241 млн.

Ранее, 5 июня, Индия была исключена из списка стран, получавших торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США. В 2018 году, по данным Службы исследований конгресса, это освободило от пошлин индийские товары на общую сумму $6 млрд. 

Президент США Дональд Трамп обвинил Дели в отказе предоставить «справедливый и приемлемый» доступ к своему рынку.

«Я постановил, что Индия не заверила США в том, что предоставит справедливый и приемлемый доступ к своему рынку. В связи с этим уместно прекратить её нахождение в списке развивающихся стран-бенефициаров с 5 июня 2019 года», — приводит ТАСС текст заявления Белого дома.

Как пишет The Economic Times, новые пошлины со стороны Нью-Дели призваны компенсировать убытки, связанные с иключением из системы преференций.

При этом страны являются важными торговыми партнёрами друг для друга. По объёму операций с Индией США находятся на втором месте после Китая. Для самих же Соединённых Штатов Индия — девятый по масштабу партнёр. Их товарооборот в 2018 году составил $142 млрд, что в семь раз выше показателя 2001 года.

Однако стороны начали обмениваться пошлинами в 2018 году, после того как Трамп ввёл дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США. 

Стоит отметить, что с 24 по 30 июня в Индию и Шри-Ланку с визитом приедет госсекретарь США Майк Помпео. Его визит направлен на расширение и углубление партнёрства со странами региона. Помимо этого, он допускал, что вопрос участия Дели в ГСП будет поднят во время визита.

«Вероятно, мы обсудим недавнее решение по программе ГСП, — приводит его слова Financial Times. — (Мы надеемся. — RT) Индия снимет свои торговые барьеры и поверит в конкурентоспособность своих собственных компаний, своего собственного бизнеса, своих людей и частного сектора».

  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

«Формы протекционизма американского рынка»

После такого шага Нью-Дели Вашингтон примет ответные меры, убеждён главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев. В разговоре с RT он допустил, что речь может идти не о новых пошлинах, а других мерах давления.

«Может быть, Вашингтон не обязательно будет действовать в рамках тарифной политики. Может, США прибегнут к другим формам протекционизма американского рынка — нетарифным. Квотировав определённого рода импорт или введя более строгий порядок выхода на американский рынок, прибегнув к методу лицензирования», — отметил Васильев.

При этом сумма $241 млн скорее символическая. Важнее тот факт, что между странами разворачивается торговая война, подчеркнул член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

«Полагаю, что если правительство Трампа решит, что можно уйти от торгового дефицита как с Китаем, так и с Индией путём шантажа и введения взаимных пошлин, то они зайдут в тупик и будет тяжело оттуда выходить», — сказал он RT.

Напомним: экономическое противостояние США и Китая привело к необходимости заключения странами торгового соглашения. Обе стороны рассчитывают заключить договор в ходе предстоящего в конце июня саммита G20 в Японии. Однако Трамп заявил, что если глава КНР Си Цзиньпин не прибудет на встречу, то новые американские пошлины вступят в силу немедленно.

«США выставляют новые критерии современного мира: играйте по нашим принципам, покупайте наши товары, живите в нашем мире, который выстроим мы сами для вас. Я полагаю, что данная концепция не может существовать вечно. Весь мир может смотреть и терпеть то, что творят США, но в какой-то момент США начнут проседать», — подчеркнул Судаков.

По мнению Васильева, развязанная Соединёнными Штатами торговая война приведёт к тому, что начнёт замедляться американская экономика.

«Как только американская экономика замедлит темпы своего роста, за ней потянутся экономики других стран, в частности европейских. Это уже связано не с торгово-экономическими войнами, а с широким спектром торгово-экономических связей», — пояснил эксперт.

«Кто не согласен с США, будут признаны врагами»

Стоит отметить, что между США и Индией есть противоречия и в оборонной сфере. Дели намерен закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400, однако Вашингтон выступает категорически против этой сделки. Более того, Соединённые Штаты допускают введение санкций против Индии, если контракт будет заключён.

«Ни для одной страны нет исключений, когда речь заходит о С-400. Мы серьёзно обеспокоены возможным приобретением комплексов и продолжаем переговоры о том, как США или другие поставщики оборонной техники могут помочь Индии», — сказала первый зампомощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Судаков допускает, что торгово-экономическое давление США на Индию может объясняться и стремлением Нью-Дели приобрести российские комплексы.

«Все, кто не согласен с доминирующей ролью США, будут признаны врагами США. Тем более если речь идёт об Индии, которая давно уже диверсифицировала закупки оружия, и (премьер-министр Индии Нарендра. — RT) Моди неоднократно заявлял, что покупка российского оружия продолжится вне зависимости от диктата, который будут проводить США», — заключил эксперт.

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