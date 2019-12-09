28 лет Беловежским соглашениям: Кадыров эмоционально упрекнул Ельцина и Горбачева в развале страны

Такое сообщение появилось сегодня в официальном телеграм-канале Кадырова. В нём он напомнил, что в 1991 году Россия "оказалась на грани цепной реакции распада, вызванной войнами, санкциями, приближением НАТО". По мнению чеченского лидера, только твёрдая и последовательная политика Владимира Путина спасла страну от падения в пропасть.

Фото: t.me/RKadyrov_95

Кадыров уверен, что благодаря Путину Запад не смог превратить Российскую Федерацию в третьестепенное государство, "поддакивающее Лондону и Вашингтону".

Несмотря на санкции и другие враждебные действия Запада, наша страна по-прежнему пользуется уважением крупнейших мировых держав и участвует в решении всех глобальных проблем, добавил Кадыров, заявив, что урок Беловежской пущи необходимо запомнить навсегда.