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28 лет Беловежским соглашениям: Кадыров эмоционально упрекнул Ельцина и Горбачева в развале страны

09 декабря 2019, 10:09  •  65 • Политика
В 28-ю годовщину со дня подписания Беловежского соглашения между Россией, Украиной и Белоруссией президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что это был "невиданный в истории удар по экономической, военной, политической, гуманитарной, социальной мощи России". В своём сообщении чеченский лидер возложил вину за развал Советского союза на Бориса Ельцина и Михаила Горбачёва.
Такое сообщение появилось сегодня в официальном телеграм-канале Кадырова. В нём он напомнил, что в 1991 году Россия "оказалась на грани цепной реакции распада, вызванной войнами, санкциями, приближением НАТО". По мнению чеченского лидера, только твёрдая и последовательная политика Владимира Путина спасла страну от падения в пропасть.
Фото: t.me/RKadyrov_95
Кадыров уверен, что благодаря Путину Запад не смог превратить Российскую Федерацию в третьестепенное государство, "поддакивающее Лондону и Вашингтону".
Несмотря на санкции и другие враждебные действия Запада, наша страна по-прежнему пользуется уважением крупнейших мировых держав и участвует в решении всех глобальных проблем, добавил Кадыров, заявив, что урок Беловежской пущи необходимо запомнить навсегда.

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