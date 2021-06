28 июня 2021 года Банк международных расчётов сдаётся России и Китаю?

Базель III – ренессанс золота и окончательное поражение доллара?

То, что в мире финансов и денег долго было страшной тайной, сегодня известно многим. А именно: на протяжении десятилетий золото энергично изгонялось из мира денег и цена на него подавлялась. Эта политика была взята на вооружение теми, кто навязал решения Ямайской валютно-финансовой конференции 1976 года, принявшей решение о замене золотодолларового стандарта на бумажно-долларовый. Золоту было приказано покинуть мир денег, его разжаловали в биржевой товар. Однако оно оставалось конкурентом доллара и покидать мир денег не желало. Тогда было принято решение подавлять цену на золото. Действовала циничная формула: «Чем ниже цена на золото, тем крепче доллар» (и наоборот: чем выше цена на золото, тем слабее доллар).

На протяжении четырёх десятилетий хозяевами денег (главными акционерами Федеральной резервной системы США) велась неафишируемая война против золота. Сначала на рынке золота (в конце 1970-х годов) проводились официальные золотые интервенции за счёт резервов американского казначейства и МВФ. Затем был создан тайный золотой картель с участием Федерального резервного банка Нью-Йорка, Банка Англии, ряда банков Уолл-стрит и лондонского Сити, игравший на понижение цены золота. Картель использовал металл из официальных золотых резервов США и, возможно, Англии. Фактически происходило хищение золота из официальных резервов, прикрываемое фальшивыми договорами о золотых кредитах и золотом лизинге.

На рубеже XX-XXI столетий появилось так называемое Вашингтонское соглашение по золоту, в котором участвовали около двух десятков западных государств. Соглашение требовало от денежных властей распродажи золота из официальных резервов. Поначалу соглашение работало эффективно (продажи золота центральными банками Швейцарии, Англии, Франции, Германии и др.), но в 2010-х годах денежным властям стало жалко расставаться с золотом. Осенью 2020 года Вашингтонское соглашение приказало долго жить (не было пролонгировано).

Параллельно использовалось такое средство подавления цен на золото, как финансовые инструменты (деривативы), привязанные к драгоценному металлу. Это различные фьючерсы и опционы, требования (и обязательства), номинированные в золоте. В 90-99% случаев реальной поставки физического металла не происходило. Это так называемое бумажное золото. Гигантские масштабы торговли «бумажным золотом» подавляли цену на физический металл. Биржи, про которые говорили, что они «золотые», на самом деле торговали (и продолжают торговать) виртуальным («бумажным») золотом. Крупнейшая в мире площадка по торговле золотом находится в Лондоне, где работает Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association – LBMA). Здесь золота торгуется в среднем на 20 млрд. долл. в день, или более чем на 5 трлн. долл. в год. И практически вся торговля сводится к купле-продаже «бумажного золота».

Вторая крупнейшая в мире торговая платформа для драгметаллов – нью-йоркская биржа COMEX. Известный финансовый аналитик Патрик Хеллер говорит о роли данной биржи в подавлении золота и поддержании доллара США: «Торги золотыми фьючерсными и опционными контрактами на COMEX начались в середине 1970-х для того, чтобы американское правительство и главные торговые партнёры Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка могли манипулировать ценой золота».

Главными участниками торговли «бумажным золотом» являются банки. Они работают с двумя видами золота. Первый – так называемое распределённое золото, принадлежащее клиентам банка; это физический металл, идентифицированный (слитки определённого стандарта, нумерованные), хранимый в специально оборудованных помещениях. В балансе банка это золото не отражается, является забалансовым активом.

Второй вид – нераспределённое золото. Оно является собственностью банка, отражается в его балансе. Банк проводит различные сделки с таким золотом, такое золото отражается в активах и пассивах (обязательствах) банка. Клиент банка, например, может открыть депозит на 1000 унций нераспределённого золота, а обязательством банка является погашение требований клиента в валютной либо в металлической форме. Большинство «металлических» сделок не заканчивается поставкой физического золота. Поэтому у банков запас физического золота минимальный (а иногда нулевой). Тут напрашивается аналогия с наличными деньгами. В кассе коммерческого банка наличных денег иногда в тысячи раз меньше, чем суммарные требования всех клиентов, открывших депозитные счета в данном банке. Применительно к золоту можно сказать, что у банков, работающих с нераспределённым золотом», неполное (частичное) покрытие своих обязательств по сделкам с драгоценным металлом.

Конечно, этот фактор повышает неустойчивость банка. Некоторые банки, которые специализируются на работе с нераспределённым золотом, могут рухнуть во время банковских кризисов, резких колебаний цен на рынке золота и др. По сути, нераспределённое золото банков – одна из разновидностей «бумажного золота». Очевидно, что для повышения устойчивости банков, работающих с золотом, необходимо изменять пропорцию физического и «бумажного» золота в пользу первого. А если банк не хочет (или не может) изменять такую пропорцию и склонен работать с «бумажным» золотом, он должен увеличивать собственный капитал, за счёт которого можно было бы покрывать риски работы с нераспределённым золотом.

Этими проблемами давно озабочен Банк международных расчётов (БМР) в Базеле. Он, как известно, занимается разработкой нормативов достаточности капитала для банков с целью повышения устойчивости кредитных организаций. Первое поколение таких нормативов называлось Базель I. Потом их сменили нормативы Базель II. А когда разразился мировой финансовый кризис 2008-2009 гг., выяснилось, что нормативы Базель II недостаточны, что надо ужесточать требования к величине и качеству капитала коммерческих банков. Начались разработка и поэтапное внедрение нормативов Базель III, но в полном объёме они не введены до сих пор.

Особенно чувствительным для многих государств и банков является вопрос о золоте в нормативах нового «Базеля». В начале 2019 года прошёл слух о том, что 29 марта того же года вступает в силу новое правило учёта золота в составе собственного капитала банков, делающее драгоценный металл привлекательным для банков. Это стимулировало банки наращивать капитал за счёт золота. Однако к разочарованию многих новые привила не были введены. Кто-то выдвинул версию: хозяевам денег удалось нажать на БМР и добиться отмены введения этих правил, подрывавших позиции доллара США.

В 2021 году БМР возобновил усилия по продвижению правил Базеля III. В Базеле заявили, что в полном объёме новые нормативы достаточности капитала вступят в силу с 1 января 2023 года. Решения в Банке международных расчётов принято готовить втайне, но инсайдерская информация о готовящихся новациях по золоту проникла в СМИ ещё в марте сего года. Называется дата, когда банки Европейского союза начнут переход на новую версию «Базеля», – 28 июня 2021 года. Английские банки также в курсе, им дана команда начать переход с 1 января 2022 года.

Согласно новым правилам, банки должны будут держать нераспределённые металлы на своих балансах, учитывая их по стоимости, равной 85% рыночной цены золота. Отсюда вытекает, что банкам придётся резко увеличить свои акционерные капиталы и резервы под обеспечение операций с таким нераспределённым золотом. Для банков это непосильное требование. И, скорее всего, им придётся резко сокращать операции с «бумажным» золотом или замещать его физическим металлом.

Готовящееся ужесточение «Базеля» окончательно перестало быть тайной, когда 4 мая этого года LBMA и Всемирный совет по золоту (ВСЗ) направили британскому Управлению пруденциального регулирования (Prudential Regulation Authority) обращение с просьбой не вводить стандарты Базеля III по торговле нераспределёнными драгметаллами (не только золотом, но также серебром): есть опасения, что новые правила приведут к ликвидации лондонского рынка «бумажного золота». Удивительно, что к обращению LBMA присоединился ВСЗ. Последний многие годы изображал из себя организацию, защищающую интересы тех, кто работает с физическим золотом (золотодобытчики, ювелирная промышленность). Видимо, ВСЗ давно перешёл на сторону тех, кто работает с «бумажным золотом» и защищает доллар США.

На новацию по учёту золота в рамках нового «Базеля» прореагировал один из известных участников рынка драгоценных металлов мексиканский миллиардер Уго Салинас Прайс (Hugo Salinas Price). Он давно говорит, что на мировом рынке происходит искусственное занижение цен на золото и серебро. 31 мая Прайс выступил со статьёй «June 28: Bank for International Settlements Caves Into Russia and China» (28 июня – Банк международных расчетов сдаётся России и Китаю). Цитирую самое важное: «Именно операции с «нераспределённым», а точнее с мифическим золотом, позволяли важнейшим банкам Британии и США контролировать и подавлять рыночную цену на золото. По новым правилам, которые будут полностью представлены 28 июня текущего года, цена на золото более не будет подвергаться манипуляциям США и Британии, потому что важнейшие банки этих стран больше не смогут использовать «нераспределённое», то есть несуществующее, золото в сговоре с целью контроля за ценой на металл».

А почему Уго Салинас Прайс говорит, что БМР «сдаётся России и Китаю»? Я не уверен, что Москва и Пекин оказывали какое-то давление на Банк международных расчётов в Базеле с целью ввести новые правила по золоту. Да, БМР долгое время подыгрывал доллару США, но сегодня ситуация такова, что спасти доллар уже не получится. Доллар безнадёжен. Дальнейшая его поддержка через подавление цены на золото чревата столь жестоким кризисом, что финансовый кризис 2008-2009 гг. покажется игрушкой.

БМР вынужден спасать мировую систему капитализма. И если новые правила БМР начнут действовать, они будут особенно выгодны России и Китаю. Ибо спрос на физическое золото начнёт стремительно расти, а Китай и Россия – ведущие золотодобывающие страны мира.

До 28 июня осталось немного. Говорят, что в последний момент БМР и финансовые регуляторы ЕС, Англии, других стран могут пойти на попятную и не ввести новые нормы. Подобно тому, как не были введены нормы, запланированные на 29 марта 2019 года. Наверняка на БМР оказывается давление со стороны сил, которые отчаянно защищают умирающий доллар.