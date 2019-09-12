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27 тысяч долларов любому: Как увядающая провинция в Италии готова приплачивать за жизнь

12 сентября 2019, 23:09  •  79 • В мире
Малонаселённая итальянская область Молизе к востоку от Рима готова платить любому желающему переехать в одну из деревень региона и начать там свой бизнес. С инициативой выступил глава региона Донато Тома. По его мнению, новые жители области позволят вдохнуть жизнь и обновить местную экономику.
В итальянской провинции Молизе предложили платить каждому, кто захочет поселиться в одной из деревень области, 27 тысяч долларов за три года. С инициативой выступили власти региона.
По мнению главы провинции Донато Тома, новички помогут области вдохнуть жизнь в регион и в местную экономику.
В числе требований для переезжающих в Молизе, которым хотят платить по 770 долларов ежемесячно, - начать свой бизнес. Власти готовы помогать новым жителям.
"Они получат нашу финансовую поддержку на небольшую гостиницу, ресторан, бар, сельскую ферму, ремесленный бутик, библиотеку или магазин, где продаются продукты местных фермеров", - подчеркнул региональный советник Антонио Тедески, передаёт CNN.
В Молизе проживает чуть более 300 тысяч человек. В 106 из 136 населённых пунктов население не превышает двух тысяч человек. Многие общины рискуют исчезнуть, потому что молодые люди мигрируют в более крупные города или за границу, и это для итальянской экономики является большой проблемой.

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