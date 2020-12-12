27 стражей: Мировые олигархи нашли способ управлять народами

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Аналитическая группа Катехон

Материал предоставлен Аналитической группой "Катехон".

Идея создания такого совета возникла после проведения Глобального форума в Риме в 2016 году, где также выступал понтифик и присутствовали представители крупных мировых компаний.

В совет входят такие фирмы, как IBM, Lenovo, EY, Mastercard, Dupont, Allianz SE, TIAA, State Street Corporation и многие другие с американской пропиской.

Издание Fortune отметило, что к совету на днях присоединились Bank of America, BP, Johnson & Johnson, Salesforce и ещё ряд других из списка Fortune 500. Стоит отметить, что само издание является медиапартнёром совета. А на презентации совета в прошедший вторник, 8 декабря, присутствовал и генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов.

"Стражи" правительств и народов?

На сайте совета указано, что под его управлением находятся 10,5 триллиона долларов США, 2,1 триллиона составляет рыночная капитализация компаний-участниц, организация представляет 200 миллионов рабочих в 163 странах.

На верхушке пирамиды совета – управляющая структура, которая называется "стражи". Одним из таких "стражей" является исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен. По его мнению, "капитализм существует, чтобы делать правильные вещи, если он управляется соответствующим образом". Всего существует 27 таких "стражей". Здесь немаловажно отметить весьма интересное "совпадение": в масонстве 27-я степень – это "Властительный начальник храма". При посвящении в эту степень объясняется, что новые члены этого уровня должны защищать их доктрины и принципы, а также следить за исполнением предписаний, которые выдаются высшими чинами ордена. Кроме того, предполагается, что масоны 27-й степени являются своего рода судьями, которые вправе чинить власть даже над правительствами и народами.

Среди "стражей" также председатель совета директоров Johnson & Johnson Алекс Горски; генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа; председатель Visa Inc. Альфред Келли; казначей штата Калифорния Фиона Ма; президент Фонда Рокфеллеров Раджив Шах; президент Фонда Форда Даррен Уолкер; известный инвестор и управляющий Марк Вайнбергер.

Линн Форестер де Ротшильд, которая является основателем совета и управляющим партнёром Inclusive Capital Partners, также выступила на презентации, сказав, что "этот совет последует предостережению папы Франциска прислушаться к "крику Земли и крику бедных" и ответить на требования общества о более справедливой и устойчивой модели роста".

"Давос", "стражи", Бильдербергский клуб – одни решения единой мировой закулисы

В разделе о руководящих принципах совета сказано, что необходим подход, который предоставляет:

- Равенство возможностей для всех людей добиваться процветания и качества жизни, независимо от таких критериев, как социально-экономическое происхождение, пол, этническая принадлежность, религия или возраст; - Справедливые результаты для тех, кто имеет одинаковые возможности и использует их одинаково; - Справедливость между поколениями, чтобы одно поколение не перегружало планету и не получало краткосрочных выгод, которые влекут за собой долгосрочные издержки, за счёт будущих поколений; - Справедливость по отношению к тем членам общества, чьи обстоятельства не позволяют им полноценно участвовать в экономике.

Декларируемые цели поразительно напоминают те, что орден "вольных каменщиков" не скрывает от общества, а выставляет чуть ли не напоказ. Впрочем, если некие аналогии с масонством имеют косвенный характер, то с другой мощной силой мирового масштаба - глобалистами - они самые что ни на есть прямые. Подобные заявления о необходимости справедливости и распределения ресурсов можно найти у тех структур, куда часто входят одни и те же люди - это Давосский форум, Бильдербергский клуб и др. О принятых там решениях и последствиях этих решений широко известно. Так что не нужно питать иллюзий в отношении намерений руководства и этого совета.

Присутствие Ватикана явно указывает на возможность определённого давления по религиозным причинам в ближайшее время. Достаточно, к примеру, вспомнить положительное отношение главы Ватикана к содомитам и его заявления на этот счёт. Очевидно, что под ударом окажется Православие (патриарх Варфоломей не в счёт, ибо он уже обслуживает интересы глобальной закулисы как в политическом, так и в духовном смысле) и ислам (как шиизм, так и суннизм), то есть те авраамические традиции, которые видят в подобных проектах знаки последних времен и пришествие антихриста (машиаха).

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".