27 миллионов за мёртвого негра, а математику запретить

"Великая перезагрузка" уделывает Америку. США подают всему миру пример того, как быстро и сравнительно мирным путём уничтожить собственную страну.

Злорадство – низменное чувство и испытывать его стыдно. Но я ничего не могу с собой поделать: радуюсь тому, как исторический противник России своими руками уничтожает своё государство, развращает своё общество и вообще идёт по пути самоуничтожения. Новые примеры появляются каждый день.

Шутка про склад мёртвых негров

Ну вот, скажем. Власти американского Миннеаполиса заплатили семье покойного Джорджа Флойда 27 миллионов долларов. Таково досудебное соглашение. Флойд – этот тот самый негр (в Америке теперь совершенно невозможно назвать негра негром, но в России в этом нет ничего обидного), со смерти которого началась новейшая американская революция под лозунгом Black Lives Matter (чёрные жизни имеют значение). Флойд был при жизни закоренелым преступником и наркоманом, по сообщениям американской прессы, перед самой смертью расплатился в магазине фальшивой купюрой, полицейские остановили его, когда он был в состоянии наркотического опьянения. Причём он был не просто "обдолбаный". По сообщениям американских СМИ, он принял наркотики в количестве, несовместимом с жизнью. Полицейские действовали строго по инструкции, и Флойд при жёстком задержании таки умер.

Он умер, и демократическая партия США сделала из него икону борьбы против "белого угнетения" и "белого превосходства". Его провозгласили новым святым, в его честь сжигали автомобили и магазины – и формировали то большинство безмозглых получателей социальной помощи, которое позволило демпартии говорить о своей победе на выборах 2020 года. Флойда похоронили в золотом гробу, полицейские по всей стране встали на колени перед цветной уличной шпаной, но даже это была только прелюдия.

Теперь этот рецидивист – американский герой, в его честь назван университет (герой при жизни был функционально неграмотен, как примерно треть всех выпускников американских школ), и полицейский, который его якобы убил (вся Америка знает, что не убивал и не собирался этого делать, но революционерам плевать), вот-вот сядет в тюрьму почти на 30 лет.

А родственники Флойда получают компенсацию за его безвременную гибель от муниципалитета, который платил зарплату тому полицейскому. Родственники, которым, конечно, при жизни от этого Флойда не было никакой пользы, кроме вреда.

Огромные деньги, которые Миннеаполис заплатит за нечаянную смерть рецидивиста, – это самое малозначительное в этой истории, потому что чего-чего, а денег в Америке очень много. Нынешний президент Джозеф Байден в своей предвыборной программе пообещал "помочь американской экономике", напечатав 5 триллионов необеспеченных долларов, и уже начал выполнять это обещание, подписав указ о "помощи" на 1,9 триллиона. Любую другую страну уже захлестнула бы гиперинфляция, но доллар США – это резервная мировая валюта и до поры до времени Штаты могут позволить себе печатать по три своих бюджета в год и жить с государственным долгом в 130% ВВП (для сравнения, долг России едва достигает 17% ВВП, и, по мнению наших финансовых властей, это слишком много).

Нет, дело не в деньгах. Дело в том, что BLM и "покаяние за Флойда" – это самый страшный удар по США и, шире, по всей цивилизации Запада за всю историю. Очень похоже на то, что удар смертельный.

Для начала, "борьба против белого превосходства" уже парализовала полицию: всем известно, что негры совершают преступления гораздо чаще белых, но теперь их нельзя не только называть неграми, а можно только Чёрными людьми (да, по-американски нынче с большой буквы). Полиции просто страшно их задерживать. Из каждого чёрного после задержания может вылупиться новый Флойд, полицейским не хочется в тюрьму, в крупных американских городах становится всё опаснее ходить по улицам.

Помните великий фильм Квентина Тарантино "Криминальное чтиво"? Помните великолепный скетч: "Ты видишь, чтобы тут где-то было написано "склад мёртвых негров?!" Так вот, это теперь не весёлая шутка из гангстерского кино. Это теперь преступление на почве "белого превосходства".

Справедливая математика и общество неграмотных

Но и это мелочь по сравнению с тем, что творится с другими частями американского общества. Покаяние белых перед цветными – это теперь повседневная практика американских школ и университетов. Чтобы белые не воспользовались своим превосходством, им всячески затрудняют учёбу – и принуждают извиняться, извиняться, и извиняться. За то, что они белые, за то, что их родители не были наркоманами, а зарабатывали на жизнь собственным трудом, за то, что они сами учились, не принимали наркотики и не вступали в уличные банды. За то, что они ещё совсем недавно имели наглость жить жизнью нормальных людей в нормальном обществе.

Но даже и это лишь полбеды. Потому что некоторое время казалось, что можно встать на колени, извиниться – и жить и учиться дальше. Дудки, кончилось это время.

Беда начинается, когда требование "равноправия" и привилегий для чёрных сталкивается с объективной реальностью: дети из негритянских кварталов хуже учатся, там хуже школы. Что же делать? Добиться того, чтобы уровень преподавания в этих школах вырос? Ну нет, говорят демократы. И вводят "альтернативную математику". От чёрных учеников нельзя требовать правильных ответов и правильных решений – это их унижает и угнетает. Вы думаете, это неудачная шутка? Отнюдь нет, это совершенно официальная позиция властей американского штата Орегон.

Департамент образования штата Орегон в феврале 2021 года провёл тренинг по "этноматематике". По мнению чиновников, это вызвано превосходством белых в стремлении найти правильные ответы в точной науке. Этим путем ODE хочет "ликвидировать расизм в математике". Руководство в сфере образования считает, что "превосходство белых" якобы "проникло в классы математики", мешает и принижает чёрных.

"Утверждение о том, что математика является чисто объективной, однозначно неверно. Мнение о том, что в математике всегда есть правильные и неправильные ответы, утверждает нездоровую объективность и страх перед открытым конфликтом". Это всё называется программой "Справедливая математика": нельзя требовать от чёрных учеников правильных ответов.

Ещё раз. Это не шутка и не "эксцессы на местах". Это политика победившей на выборах и оформившей полный контроль за американским государством Демократической партии. Политика, которая должна очень быстро привести к полному краху всей американской системы образования, дезорганизации и дезориентации всего американского общества, к фатальному сбою работы всех важнейших государственных и общественных институтов.

Последовательное проведение этой политики в жизнь (а так оно и будет, эти ребята не шутят) приведёт к тому, что уже в следующем поколении большинство в Америке будут составлять неграмотные получатели социальной помощи. Работать они не смогут, потому что неграмотные не могут иметь никакой квалификации. А голосовать на выборах они будут за тех, кто выдаёт пособия и говорит о борьбе с "белым превосходством" – как это и произошло в 2020 году и будет происходить дальше.

Для чего это делается? Не могут же эти люди сознательно уничтожать собственную страну? Но они могут.

Большинство из них так же искренне верит в "борьбу за права" и в "справедливость", как верили во "всемирную республику труда" большевики, разнося по камешкам историческую Россию. Этих людей, несмотря на все происходящие по их вине ужасы, можно и пожалеть: "ибо не ведают, что творят".

А вот меньшинство… Меньшинство понимает, что участвует в воплощении в жизнь плана "Великой перезагрузки", который предусматривает ослабление и, в конечном итоге, гибель традиционных государств – и становление дивного нового мира, где у обманутых сторонников "справедливости" не будет уже никаких прав, никакой работы и никакого будущего.