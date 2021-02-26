250 тыс. долларов за русского. Пригожин объяснил, зачем ФБР устраивает шоу с розыском

В США обнародовали сумму вознаграждения за предоставление информации о бизнесмене Евгении Пригожине. По версии ФБР, он мог быть причастен к делу о "российском вмешательстве".

В ФБР заподозрили российского предпринимателя Евгения Пригожина в "сговоре против США", а также попытке "вмешательства" во внутренние дела США. Спецслужба обнародовала перечень из 13 человек, в числе которых оказался и Пригожин.

Кроме того, Федеральное бюро расследований США опубликовало объявление о вознаграждении за информацию о бизнесмене. Тем, кто имеет какие-либо сведения о Пригожине, предлагают сумму до $250 тыс., сообщает RT.

Сам предприниматель заявил, что считает этот розыск просто шоу. По его мнению, ФБР устраивает это, чтобы отвлечь внимание от проблем США, передаёт РИА ФАН.

"Американское общество находится под неподъёмным грузом проблем: олигархи и политики разворовывают бюджет. Для прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом нужна страшилка. Такой страшилкой является Россия. Российская угроза - основная идея в операции "Охота на ведьм", которая проходит повсеместно в США", - заявил Пригожин.

Он добавил, что, несмотря ни на что, "правда будет на стороне хороших парней, таких как я".

"Всё, что могут сделать плохие парни, - это позабавиться самопиаром. Чем же ещё заняться, сидя в коронавирусных бункерах? Да здравствует настоящая Америка!" - отметил он.