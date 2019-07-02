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25 тысяч евро - и забудем о русофобии: СМИ узнали, как украинские и грузинские звёзды тайно выступают в России

02 июля 2019, 15:39  •  156 • Политика
СМИ узнали, как украинские и грузинские экстрадные звёзды, публично отрёкшиеся от российского зрителя, тайно выступают в России за миллионные гонорары. Например, Верка Сердючка готова забыть о русофобии за 25 тысяч евро.
Украинские и грузинские эстрадные звезды в русофобском ажиотаже публично отказываются от выступлений в России и даже демонстративно приносят извинения за то, что когда-то "осквернились" соприкосновением с российским зрителем. Однако, как выясняется, многие музыканты готовы за миллионные гонорары забыть о претензиях к политике Москвы и тайно выступить - например, на корпоративе.
Так, например, певец и актёр Вахтанг Кикабидзе говорит, что не собирается приезжать в Россию, начиная с августа 2008 года. Однако его имя всё это время продолжает фигурировать в предложениях российских концертных агентств с оговоркой, что цена обсуждается отдельно. В начале 2010-х его гонорар составлял от 7 тысяч долларов за полчаса.
Нино Катамадзе, успешно привлёкшая к себе внимание противоречивыми заявлениями об отказе, затем готовности снова выступать в России, продолжает продавать билеты на российские концерты. Украинская певица Джамала, одно время ставшая лицом украинской русофобии, продолжает оправдываться за выступления в Москве и Сочи и утверждает, что не выступает в России с 2014 года. Однако концертные агентства предлагают организовать её шоу по цене от 15 тысяч евро, пишут "Аргументы и факты".
Торг менеджеров украинки Анастасии Приходько за выступление на частной вечеринке в Екатеринбурге за 20 тысяч евро даже был снят на видео и попал в Сеть. И сейчас российские концертные агентства предлагают привезти "принципиальную" певицу в Россию без особых проблем.
Верка Сердючка, распевавшая на "Евровидении" "Russia, goodbye", готова забыть о русофобии за 25 тысяч евро и выступить на корпоративе. А её приезд с командой в два десятка артистов обойдётся в 2,5 млн рублей.

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