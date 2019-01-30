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25 тысяч американских военных в Венесуэле: Западные СМИ прогнозируют военную операцию
30 января 2019, 14:09 • 125 • Политика
Издание The Times прогнозирует, что США понадобится 25 тысяч солдат для военной операции в Венесуэле. Политический аналитик Владимир Корнилов предложил западным СМИ и всем остальным прикинуть, сколько российских солдат понадобится для операции на Украине.
Для организации вторжения в Венесуэлу Пентагону понадобится около 25 тысяч солдат. Такими расчетами поделился аналитик издания The Times Майкл Эванс, который сослался на опыт предыдущих военных операций США в Латинской Америке и Карибском регионе.
Напомним, ранее советник президента Соединенных Штатов Джон Болтон "намекнул" на переброску пяти тысяч военнослужащих в Колумбию. Это породило новую порцию слухов о планах Вашингтона на госпереворот в Венесуэле.
На ситуацию отреагировал политический аналитик Владимир Корнилов, предложивший журналистам подсчитать, сколько российских солдат потребуется для военной операции на Украине.
"Военные аналитики "Таймса" уже подсчитали, что для военной операции в Венесуэле потребуется как минимум 25 тысяч военных США. Красота! А давайте подсчитаем, сколько российских военных потребуется для военной операции на Украине?" - написал он в Twitter.
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