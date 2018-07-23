25 пулемётов, пехотный миномёт и 4,5 тыс. патронов: ФСБ ликвидировала канал поставки оружия из стран ЕС в Россию

Канал поставки оружия из стран Евросоюза в Россию был ликвидирован в ходе совместной операции ФСБ, МВД и Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 380 единиц огнестрельного оружия, более 4,5 тыс. боеприпасов, 15 ручных гранат, пехотный миномёт, станковый автоматический гранатомёт и самодельное взрывное устройство. Кроме того, уничтожены две мастерские по производству боеприпасов. Все участники преступной группы задержаны. Это уже вторая крупная операция по борьбе с поставками оружия в Россию за последнее время — предыдущая была проведена ФСБ в конце мая.

Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Росгвардией ликвидировала канал поставок оружия из стран Евросоюза в Россию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В сообщении указано, что оружие доставляла группа граждан из Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля. Из каких именно стран Евросоюза были осуществлены поставки не сообщается.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с органами МВД России и Росгвардии пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Российскую Федерацию», — отмечается на сайте ведомства.

В ФСБ уточнили, что правоохранителями было изъято 380 единиц огнестрельного оружия, в том числе 30 автоматов, 25 пулемётов, 70 пистолетов-пулемётов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов и два противотанковых ружья, а также более 4,5 тыс. патронов разных калибров и большое количество комплектующих к огнестрельному оружию, в том числе и приспособления для бесшумной стрельбы.

В списке изъятого значится и более тяжёлое вооружение — 45-миллиметровый пехотный миномёт, станковый автоматический гранатомёт «АГС-17», 15 ручных гранат и самодельное взрывное устройство.

Сотрудниками правоохранительных органов также были ликвидированы две мастерские по производству боеприпасов и модернизации оружия. Все члены преступной группы задержаны. Об их численности не сообщается.

На данный момент оперативниками проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия. В опубликованном документе не говорится ни о причастности преступной группы к другим преступлениям, ни и об их связи с аналогичным делом в конце мая этого года.

Напомним, в конце мая сотрудники нейтрализовали преступную группу из 32 человек, действовавшую в 14 регионах России. Они также занимались организацией поставок вооружения в страну из-за границы. Тогда ведомство изъяло 83 единицы огнестрельного оружия, 19 гранат, три мины, 23 взрывателя и более 5 кг взрывчатых веществ. Также ликвидировали четыре мастерские по модернизации оружия и производству боеприпасов в Московской, Новгородской и Тверской областях.

«Количество преступлений сокращается»

В начале июня также стало известно о задержании большой группы вербовщиков в Красноярске. 11 членов религиозной ячейки, при взаимодействии с террористическими организациями из-за границы, переправляли соотечественников на территорию Сирии и Афганистана. В отношении задержанных начаты уголовные дела по статьям об участии в деятельности террористической организации.

При этом представителями правоохранительных органов отмечают, что количество преступлений, связанных с терроризмом снижается. Так, в апреле этого года глава ФСБ и по совместительству председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, сообщал о предотвращении шести терактов за первые три месяца 2018 года.

«В первом квартале 2018 года совершено три преступления террористической направленности: в Дагестане, в Хабаровском крае и Сахалинской области. На стадии подготовки предотвращено шесть терактов», — цитировал его ТАСС.

Предотвращённый террористический акт в торговом центре Саратова, отмечал Бортников, входит в этот список. Он также сообщил о прекращении деятельности 12 террористических ячеек, задержании 189 человек и нейтрализации 15 человек.

При этом ранее сообщалось, что только за 2017 год было предотвращено 25 терактов. Об этом заявлял заместитель руководителя аппарата НАК Алексей Ковалёв, выступавший на Всероссийском форуме «Современные системы безопасности — Антитеррор», проходившем с 30 мая по 1 июня этого года.

«Только в 2017 году на стадии приготовления предотвращено 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов, которые планировались в местах массового пребывания людей и на критически важных объектах. Пресечена деятельность более 50 законспирированных террористических ячеек, не допущен выезд за рубеж свыше 80 лиц, подпавших под влияние боевиков», — подчеркивал он.

Ковалёв также отмечал, что за этот же период было предотвращено более 90 попыток передачи экстремистских материалов лицам, заключенным под стражу, а также предотвращено создание 44 религиозных ячеек в местах тюремного заключения

Заместитель руководителя аппарата НАК отчитался и о защите информационного пространства. Так он сообщил о блокировке в 2017 году противоправного контента на более чем 60 тыс. сайтах, что почти в два раза больше показателя 2016 года. Кроме того, ведомство пресекло деятельность 68 ресурсов и ограничило доступ к 1500 сайтам экстремистской направленности.

Прогресс в обеспечении безопасности отмечал и президент России Владимир Путин, выступая 31 мая в Георгиевском зале Кремля на торжественной церемонии назначения на высшие командные должности и присвоения очередных воинских званий и классных чинов офицерам и прокурорам.

«Большой комплекс задач стоит сегодня перед сотрудниками ФСБ России, прежде всего в сфере противодействия терроризму. Статистика показывает, что количество преступлений террористической направленности в последние годы сокращается. Вместе с тем надо наращивать возможности всей системы борьбы с терроризмом и экстремизмом. Надо последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций», — отметил президент.