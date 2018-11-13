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25 млн за 4 дня: Гаспарян посмеялся над «прозрачностью» сбора средств для Альбац и The New Times
13 ноября 2018, 22:54 • 40 • Политика
The New Times за четыре дня собрал 25 миллионов рублей для выплаты штрафа. Рекордный сбор средств прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.
Журнал The New Times собрал свыше 25 миллионов рублей для выплаты штрафа, сообщила в соцсетях главный редактор издания Евгения Альбац. По ее словам, необходимая сумма набралась всего за 4 дня. Скепсис по поводу прозрачности схем сбора этих денег выразил политолог и публицист Армен Гаспарян.
В ироничной манере он отмечает, что все 25 с лишним миллионов на счет Альбац перевели исключительно пенсионеры и активисты, и никаких серых схем задействовано не было.
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