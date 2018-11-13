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25 млн за 4 дня: Гаспарян посмеялся над «прозрачностью» сбора средств для Альбац и The New Times

13 ноября 2018, 22:54  •  40 • Политика
The New Times за четыре дня собрал 25 миллионов рублей для выплаты штрафа. Рекордный сбор средств прокомментировал политолог и публицист Армен Гаспарян.
Журнал The New Times собрал свыше 25 миллионов рублей для выплаты штрафа, сообщила в соцсетях главный редактор издания Евгения Альбац. По ее словам, необходимая сумма набралась всего за 4 дня. Скепсис по поводу прозрачности схем сбора этих денег выразил политолог и публицист Армен Гаспарян.
В ироничной манере он отмечает, что все 25 с лишним миллионов на счет Альбац перевели исключительно пенсионеры и активисты, и никаких серых схем задействовано не было.
«Никаких серых схем с зарубежными фабриками мысли и НКО. Все прозрачно, как вискарик Венедиктова. Кто не верит - агент ГРУ», - смеется политолог в Twitter.
«The New Times получили деньги из иностранных источников, для оплаты штрафа за финансирование из иностранных источников. Теперь их оштрафуют за получение финансирования из иностранных источников?» - интересуются пользователи соцсети.
«Вопрос финансирования - самый болезненный для либеральных СМИ. Но Альбац то ли из жадности, то ли из глупости привлекла к схеме слишком много внимания», - отмечают в комментариях.
И завершая тему сборов для Альбац. Это разумеется исключительно целевая аудитория оперативно и вдохновенно сработала: пенсионеры да активисты утиного дуче... Никаких серых схем с зарубежными фабриками мысли и НКО. Все прозрачно как вискарик Венедиктова. Кто не верит - агент ГРУ
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 13 ноября 2018 г.

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