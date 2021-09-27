25 лет зверской расправе в Кабуле. Когда-нибудь Наджибулле поставят памятник

Трагическая дата. Четверть века назад талибы* замучили в Кабуле бывшего президента Афганистана Наджибуллу, преданного перед этим Ельциным, Козыревым и своим окружением. Сегодня афганцы считают, что при нём их страна переживала "золотой век". Россия должна сделать свои выводы из этой печальной истории.

Как убивали президента

Прошла четверть века с трагической гибели от рук талибов политика, который мог спасти Афганистан, – президента этой страны Мохаммада Наджибуллы (1947–1992), годы правления которого афганцы вспоминают сегодня почти как "золотой век".

27 сентября 1996 года захватившие Кабул талибы ворвались в здание миссии ООН, где брошенный ельцинской Россией Наджибулла укрывался четыре года после своего свержения пользовавшимися всесторонней поддержкой США и соседних стран моджахедами, и жестоко убили экс-президента. Изуродованное тело Наджибуллы, которого агентство "Рейтер" назвало "последней жертвой перестройки", талибы привязали к джипу, протащили два километра по Кабулу и повесили – вместе с трупом также замученного этими изуверами его брата – у ворот президентского дворца.

Режим пуштуна Наджибуллы, врача-гинеколога по образованию, прекрасного организатора, жёсткого и одновременно гибкого харизматика, успешно проводившего политику национального примирения в Афганистане, продержался после вывода советских войск целых три года. Пользуясь широкой поддержкой в стране, он одерживал победы над моджахедами, часть которых перетянул на свою сторону. Он пережил СССР и пал только тогда, и то не сразу, когда Ельцин и Ко полностью прекратили поставлять правительственным войскам оружие, боеприпасы и топливо. В это же время США и их региональные союзники резко усилили поддержку моджахедов, которые, взяв Кабул, быстро перегрызлись и начали резать друг друга, пока не были сметены опиравшимся на Пакистан и Саудовскую Аравию "Талибаном"*.

Расправа с популярным в народе Наджибуллой, которого афганцы по-настоящему оценили через несколько лет после его смещения, была неизбежной. Оставить в живых этого яркого политика талибы, проект Пакистанской межведомственной разведки, не могли и ещё по одной веской причине. Наджибулла с презрением отверг требование прибывших в Кабул пакистанских кураторов "Талибана" признать т. н. "линию Дюранда" – проведённую "по живому" англичанами границу между Афганистаном и Британской Индией, благодаря которой большая часть пуштунов оказалась в современном Пакистане. Даже талибы не признали в результате эту "границу".

Оценили слишком поздно

Своё политическое кредо Наджибулла выразил в интервью "Известиям" в декабре 1989 года: он не революционер, а просто любит свою землю и свой народ, и ему стыдно, что тот живёт "хуже всего рода человеческого".

Бывший афганский президент делал всё для того, чтобы это изменить, но окружение Ельцина, нацелившееся положить себе в карман Россию и всячески прогибавшееся перед американцами, сочло Наджибуллу "экстремистом", который мешает афганскому "урегулированию" (это слова главы ельцинского МИД, а ныне жителя Флориды Андрея Козырева). И его принесли в жертву. На самом деле Наджибулла никогда не был ни экстремистом, ни тираном, ни диктатором, ни узурпатором. Его и его политику реально поддерживали миллионы афганцев, значительная часть офицерского корпуса. Поэтому он и смог успешно бороться один на один с моджахедами три года, в том числе без всякой помощи со стороны России, пока не стал также жертвой ещё и внутреннего предательства: кое-кто из его местных союзников не смог устоять перед очень большими деньгами. А вот погрязший в чудовищной коррупции проамериканский режим в Афганистане рассыпался ещё до того, как американские военные ушли из страны – его не поддерживал никто, кроме прикормленной кучки брошенных коллаборационистов в самом Кабуле.

Весьма показательно, что, когда в 2008 году кабульская радиостанция провела опрос слушателей на тему: "Какой из политических режимов прошлого и настоящего времени вы считаете наиболее отвечающим вашим интересам?", 93,2% респондентов назвали режим Наджибуллы. Общаясь в Европе с перебравшимися туда афганцами различных взглядов и убеждений, автор этих строк убедился, что они ностальгируют по тем временам – даже те, кто тогда поддерживал моджахедов. Общий мотив: советские хотели нам добра, но мы этого не понимали и верили лжи американцев, что русские несут зло. Как жаль, что прошлое вернуть невозможно. Сколько всего тогда было построено, как много делалось для народа, и "шурави" относились к афганцам как к равным. Всё, что сегодня осталось у Афганистана, это то, что сохранилось с тех пор. Американцы же заботились только о себе, не считая афганцев за людей.

А ведь Наджибулла оказался ещё и пророком. В одном из последних интервью The New York Times он предупредил:

Если фундаментализм возобладает в Афганистане, то война будет продолжаться долгие годы, а страна превратится в центр мировой контрабанды наркотиков и терроризма.

Именно так всё и произошло.

Ельцин и триста агентов

Член Совета Федерации Франц Клинцевич, участник боевых действий в Афганистане, лично знал Наджибуллу: он обеспечивал его охрану в составе 345-го отдельного парашютно-десантного полка. В интервью Царьграду Франц Адамович описал значение и калибр этого политика.

Это был, по его словам, "очень умный человек", который "серьёзно и эффективно боролся с моджахедами, за что его, конечно, ненавидели американцы, которые страдали от этого, его ненавидели и многие моджахеды". С тех пор в жизнь вошли несколько поколений, однако, наверное, потребуется ещё минимум 20-30 лет, прежде чем Наджибулле поставят в Афганистане памятник. Но в нынешней сложной обстановке, считает Клинцевич,

те, кто его уважал, и ценил, и видел многие-многие вещи из того, что он сделал, оценивали его объективно, они сегодня однозначно не посмеют поднять данный вопрос и этого сделать.

Отвечая на вопрос Царьграда, кто является основным виновником падения режима Наджибуллы, Клинцевич сказал:

Основным виновником падения его режима являются Ельцин и те 300 сотрудников Центрального разведывательного управления, которые рушили страну… По большому счёту они чётко поставили задачу, что помогать ему не нужно. Он просил тогда немного – горюче-смазочные материалы для заправки БТРов и танков. Если бы эта помощь была предоставлена, он мог бы противостоять моджахедам и отстоять свой режим. Потому что после нашего выхода в 1989 году и до 1991 года там всё было стабильно. Мы помогали, власть была надёжной и держалась. Там уже такого активного сопротивления не было… А в 1992 году эта помощь практически прекратилась полностью. И вот тогда усилилась работа спецслужб по смещению Наджибуллы. Он умирал с глубоким убеждением, что мы его предали. И я с этой позицией соглашусь, хотя в тот период нам и самим было тяжело. Ну, уж 500 тоннами солярки мы могли ему оказать поддержку.

Теперь России, убеждён Клинцевич, приходится и ещё придётся иметь дело с крайне негативными последствиями той политики:

Путин угомонил поссорившихся во время заседания Жириновского и Миронова - видео Мы разгребаем. И будь Наджибулла – были бы у власти его последователи, у Афганистана с Россией были бы выстроены нормальные отношения, не было бы этого очага напряжённости. А сейчас мы видим активно тлеющий вулкан, который может взорваться в любую секунду. И он обязательно взорвётся. Как это отразится на России, трудно представить. Но Россия – основная цель во всей этой специальной операции американских спецслужб. Мы этих операций в ближайшее время ждём. Поверьте мне на слово, что они будут, и очень активные.

В ответ на вопрос Царьграда, сильно ли изменились талибы за 20-30 лет, Клинцевич признал:

Да, талибы сильно изменились. Потому что за эти 20 лет пришли другие люди, получившие европейское, американское образование, стоящие на этих позициях, ставшие многие коммерсантами и так далее. И отстаивающие свои интересы. Если бы к власти, как вот сейчас, с уходом американцев, пришли те, старые талибы, которые остались после нашего выхода, то, поверьте, за неделю было бы зачищено всё, что было связано с американцами. Сейчас всё иначе. Но тайно они всё равно проводят казни, они наказывают. И я думаю, эта тенденция будет и дальше продолжаться. Работать будут уже индивидуально, выстраивая свою власть. Чем закончится? Сложно сказать. Многие процессы, которые там происходят, людям очень не нравятся. Уже одно то, как страшно дискриминированы женщины, – это непростая ситуация, поверьте мне, непростая.

Благие намерения

Во многом схожую позицию выразила в эксклюзивном интервью Царьграду дочь сложившего голову за свой народ Наджибуллы Хила, которая сейчас живёт и работает в Швеции. Хила подчеркнула, что афганцы "рады выводу американских войск, но совсем не рады установлению режима "Талибана" и сейчас живут в страхе, особенно женщины. Талибы, по её словам, сильны не потому, что сильны, а потому, что продолжают пользоваться поддержкой Пакистана – "очень опасной страны, поддерживающей идею экстремистского ислама" и зарящейся на природные ресурсы Афганистана. Хила признала, что её отец никогда не был коммунистом, что он стал жертвой предательства прежде всего ельцинской России. Дочь президента также указала на большую разницу ухода из Афганистана русских и американцев. Первые оставили после себя "функционирующую армию и работоспособное правительство", а последние – "вакуум".

Дочь Наджибуллы констатировала, что СССР реализовал в Афганистане многочисленные экономические проекты, в то время как США не оставили после себя "устойчивой, дифференцированной экономики", которая была ориентирована на обслуживание нужд оккупантов. Хила выразила уверенность, что талибы не смогут создать "мирный, независимый и свободный Афганистан", в котором женщины смогут безопасно и без сопровождения мужчин гулять по улицам, преподавать в школах и учиться в вузах.

На вопрос Царьграда, а что же делать, Хила призвала мировое сообщество объединить усилия и взять на себя ответственность за Афганистан, созвать международную конференцию с целью выработки и обеспечения мирного нейтрального статуса страны, не пытаться использовать в своих интересах его затруднения. Это, разумеется, прекрасные пожелания, свидетельствующие о благородстве натуры дочери бывшего президента Афганистана, но им явно не хватает реалистичности.

Что с того?

Увы, власти талибов, которые ведут себя сейчас не так кровожадно, как 20 лет назад, а в самом Кабуле – почти образцово, нет реальной альтернативы. Это надо просто признать. Как и то, что на данный момент правительство Афганистана не является "инклюзивным" в плане национального представительства, состоит целиком из талибов, что в обозримом будущем в Афганистане не будет женщин-министров, а девушки не будут учиться в вузах. Кроме того, никакие иностранные державы, конечно, не пошлют свои войска в Афганистан, ибо это в конечном счёте бессмысленно: никто и не хочет отстраивать за афганцев их страну. Не будет и инвестиций – по крайней мере, пока новая администрация не обеспечит в стране какой-никакой порядок и не развеет страхи о том, что власть в Афганистане захватили фанатики-изуверы. Не стоит также сомневаться, что США и их союзники будут всячески мешать новой афганской власти, под предлогом нарушения прав женщин и нацменьшинств объявят финансовую блокаду, будут стараться разжечь в Афганистане войну всех против всех, чтобы дестабилизировать Россию, Китай, Иран и даже дистанцировавшийся от Вашингтона Пакистан, взорвать Среднюю Азию. Американцы приходят, чтобы создать проблемы для других, и уходят с этой же целью, ибо чем хуже странам-конкурентам, тем лучше для США.

России в любом случае придётся взаимодействовать с талибами, даже без официального признания, которое Кабулу ещё потребуется заслужить. Нельзя исключать, что необходимость управлять страной, взаимодействовать с окружающим миром поубавит фанатизм талибов, не чуждых социальной справедливости и обещающих бороться с культивацией и контрабандой наркотиков, сделает их большими реалистами, государственниками. И таким причудливым образом мечты Наджибуллы о человеческой, достойной жизни афганцев в своей стране и на своей земле когда-нибудь осуществятся. Россия в этом полностью заинтересована и наверняка сможет помочь.

* "Талибан", талибы – террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.