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25 часов допроса: Саркози освобожден

21 марта 2018, 22:39  •  29 • Политика
Полицейские завершили допрос бывшего президента Франции Николя Саркози.
Телеканал "Бэ-эф-эм" сообщил о том, что экс-президент Франции Николя Саркози отпущен на свободу.
По данным источников, допрос политика продолжался 25 часов. После этого было принято решение отпустить Саркози на свободу.
Напомним, что задержание политика произошло в рамках расследования возможного незаконного финансирования Ливией президентской кампании экс-президента в 2007 году.

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