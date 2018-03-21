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25 часов допроса: Саркози освобожден
21 марта 2018, 22:39 • 29 • Политика
Полицейские завершили допрос бывшего президента Франции Николя Саркози.
Телеканал "Бэ-эф-эм" сообщил о том, что экс-президент Франции Николя Саркози отпущен на свободу.
По данным источников, допрос политика продолжался 25 часов. После этого было принято решение отпустить Саркози на свободу.
Напомним, что задержание политика произошло в рамках расследования возможного незаконного финансирования Ливией президентской кампании экс-президента в 2007 году.
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