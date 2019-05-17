24-й демократ: сможет ли мэр Нью-Йорка стать соперником Трампа на президентских выборах в США

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о намерении баллотироваться на пост президента США. Он стал двадцать третьим представителем Демократической партии, претендующим на высшую государственную должность в Соединённых Штатах. Рекордное число кандидатов говорит о внутреннем кризисе партии, отмечают эксперты. Они прогнозируют жёсткую конкурентную борьбу на предстоящих праймериз. По мнению аналитиков, разногласия в лагере демократов могут сыграть на руку Дональду Трампу в президентской кампании 2020 года.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио намерен баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов. Об этом он сообщил в видеоролике, подготовленном в честь старта собственной избирательной кампании.

«Дональда Трампа нужно остановить. Я, Билл де Блазио, баллотируюсь в президенты, потому что на первое место пора поставить интересы трудящихся», — заявил де Блазио.

Таким образом, мэр Нью-Йорка стал двадцать четвёртым членом Демократической партии, объявившим о планах принять участие в голосовании, которое пройдёт 3 ноября 2020 года.

Среди других претендентов на высший государственный пост от демократов — сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс, губернатор штата Монтана Стив Буллок, бывший вице-президент Джо Байден и целый ряд других достаточно известных в стране политиков. Кто именно станет кандидатом от демократов, выяснится по итогам партийных выборов (праймериз), которые официально начнутся в феврале и пройдут во всех штатах страны. Имя своего кандидата демократы должны объявить на партийном съезде, который пройдёт с 13 по 16 июля 2020 года в городе Милуоки, штат Висконсин.

Праймериз республиканцев завершатся позднее. Их съезд пройдёт с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт в Северной Каролине. Впрочем, как предполагают политологи, в случае со «слонами» дела обстоят намного проще — вероятнее всего, кандидатом от партии станет действующий президент Дональд Трамп, объявивший о намерении переизбраться ещё в марте прошлого года. Его соперником на праймериз мог стать весьма популярный среди республиканцев бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг. Но он разочаровался в идеях партии, порвал с ней и отказался от участия в президентской гонке.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

Пока у Трампа есть только один соперник на праймериз: Билл Уэлд. В начале девяностых он возглавлял штат Массачусетс, а начиная с 1996 года безуспешно пробует избраться на различные должности — сенатора, губернатора и президента. Самого большого для себя успеха он добился в 2016-м. На выборах главы государства Уэлд баллотировался от Либертарианской партии на пост вице-президента и, вместе с лидером либертарианцев Гэри Джонсоном, набрал порядка 4 млн. голосов (около 1% поддержки избирателей). В грядущей кампании шансы Уэлда одержать победу над Трампом фактически равны нулю, отмечают эксперты.

«Партия переживает трансформацию»

Дональд Трамп в иронией прокомментировал новости о выдвижении де Блазио.

«К тусовке демократов присоединяется ещё один красавчик. Билл де Блазио из Нью-Йорка, считающийся худшим мэром в США, возможно сегодня объявит о вступлении в президентскую гонку. Он — никчёмность, но если вам по душе высокий уровень налогов и преступности, то это ваш человек. Нью-Йорк его ненавидит!» — написал Трамп в своём Twitter.

Политологи также не относят де Блазио к фаворитам предвыборной гонки, хотя и не оценивают его шансы так низко, как действующий американский лидер.

«Пока неясно, насколько силён мэр Нью-Йорка. Это выяснится, когда де Блазио начнёт свою избирательную кампанию. В самом Нью-Йорке он менее популярен, чем его предшественник на посту мэра, Майкл Блумберг. За пределами города де Блазио можно назвать малоизвестным политиком», — отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

В свою очередь политолог-американист Дмитрий Дробницкий обратил внимание на то, что у де Блазио крайне неровные отношения с партийным истеблишментом.

«Достаточно серьёзной является связка мэра с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Но со всеми остальными в партии у де Блазио отношения достаточно натянутые. У демократов есть кандидаты и посильнее», — считает Дробницкий.

Самым перспективным выдвиженцем от демократов на сегодняшний день считается бывший вице-президент Джо Байден. Согласно опросу социологической службы HarrisX, проведённому 25—26 апреля по заказу издания The Hill, за этого политика, если он выйдет во второй тур президентских выборов, готовы проголосовать 43% избирателей, в то время как Трампа поддержат лишь 37%. Кроме того, по данным того же опроса, достаточно популярен сенатор Берни Сандерс. Напомним, что в 2016 году он был основным соперником Хиллари Клинтон на партийных праймериз демократов. Сандерс считается представителем социалистического крыла партии, Байден — либерального.

«Также на победу в праймериз может претендовать сенатор от штата Калифорния Камала Харрис. Несмотря на определённые ошибки, шансы на лидерство сохраняет и конгрессмен Бето О'Рурк. Что касается Сандерса и Байдена, то мне кажется, этой осенью их рейтинги пойдут вниз. Особенно это касается Байдена», — считает Дробницкий.

С именем бывшего вице-президента, который был близким соратником Барака Обамы, связан ряд неблаговидных историй, говорят эксперты. Об одной из них на днях напомнил юрист Трампа, Руди Джулиани. Он заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский не должен останавливать расследование против сына Байдена, Хантера, которого украинские правоохранительные органы подозревали в получении взяток от местной газодобывающей кампании.

«Байден даже при очень серьёзной поддержке со стороны партии может отступить. В любом случае, основная борьба развернётся между партийным истеблишментом. Либо он протолкнёт своего человека — скорее всего, им станет Байден, либо социалистическое крыло снесёт истеблишмент и выдвинет кого-то нового — возможно, Камалу Харрис или сенатора Элизабет Уоррен», — полагает Дробницкий.

Эксперты считают, что именно разногласия между либеральным и социалистическим крылом Демократической партии могут привести к поражению её кандидата и победе Трампа.

Джо Байден пока является самым популярным политиком-демократом

Reuters

© Brian Snyder

«Главное для демократов — не поссориться между собой. Если это произойдёт, то выиграет Трамп. Хотя его рейтинг не особенно высок, и кандидат-демократ его вполне может обойти. Но если соперничество между участниками праймериз выйдет за определённые рамки, если они будут сражаться друг с другом более упорно и шумно, чем с Трампом, часть сторонников партии либо вообще не примут участие в выборах, либо проголосуют за республиканского кандидата», — считает Брутер.

Вероятность масштабных разгногласий в демократическом лагере, по мнению экспертов, крайне высока.

«Сам факт большого числа кандидатов на участие в праймериз свидетельствует о том, что партия переживает трансформацию», — говорит Дробницкий.

«Заложник внутриполитической ситуации»

Следует отметить, что ни один из претендентов на пост президента США из обеих партий не выступает за сближение с Москвой и не оспаривает необходимость антироссийских санкций.

«В Соединённых Штатах вообще не любят уступок по внешнеполитическим вопросам. А сейчас, учитывая текущие отношения с Россией, каких-либо послаблений тем более не следует ожидать, вне зависимости от того, кто будет президентом США», — уверен Дробницкий.

Эксперт считает маловероятным, что в праймериз Демпартии может одержать верх политик, настроенный на «оттепель» в российско-американских отношениях.

«Даже если такой человек найдётся, скажем, в социалистическом крыле партии, даже если он победит на президентских выборах, он будет обременён значительными ограничениями, присущими американской политической системе. Вспомним Трампа. Может быть, он и планировал улучшить отношения с Россией, но сразу же стал заложником внутриполитической ситуации в США», — говорит эксперт.

В свою очередь Владимир Брутер отмечает, что для продуктивного выстраивания отношений с Вашингтоном Москве стоит подробно изучить, что представляет собой тот или иной кандидат.

«Если известно, что ожидать от будущего президента США, то его фамилия, по большому счёту, не будет иметь значения для нашей страны. А надеяться, что в Белый дом придёт какой-то симпатизирующий России кандидат и решит все проблемы в двусторонних отношениях — это проявление политической наивности», — отмечает эксперт.