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24 бронеавтомобиля "Хамви" авансом: США вооружает Косово без решения ассамблеи

21 декабря 2018, 04:54  •  63 • В мире
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич обратил внимание на то, что США, не дожидаясь результатов по косовской ассамблеи, направили в Приштину 24 многофункциональных военных бронеавтомобиля "Хамви".
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил на заседании совета организации в Вене о безответственном покровительстве США и Евросоюза Косовскому государству. Именно это явилось причиной, на его взгляд, решительного шага властей в Приштине к новой провокации в виде создания армии.
Далее постпред указал на то, что США даже не считают нужным дождаться решения генассамблеи по Косово. Уже сейчас Белый Дом направил косоварам 24 многофункциональных военных бронеавтомобиля "Хамви", а также готовит к отправке летальное оружие.
Лукашевич напомнил, что российская сторона много раз выражада беспокойство в связи с подготовкой албанского персонала Сил безопасности Косово. "Очевидно, с целью последующей их трансформации в полноценную "армию" на объекте "Бондстил", который был развернут в рамках выполнения резолюции СБ ООН 1244 для нужд миротворчества. Делается это с подключением Сил для Косово в нарушение их мандата", — заявил постпред.

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