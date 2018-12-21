|
24 бронеавтомобиля "Хамви" авансом: США вооружает Косово без решения ассамблеи
21 декабря 2018, 04:54 • 63 • В мире
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич обратил внимание на то, что США, не дожидаясь результатов по косовской ассамблеи, направили в Приштину 24 многофункциональных военных бронеавтомобиля "Хамви".
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил на заседании совета организации в Вене о безответственном покровительстве США и Евросоюза Косовскому государству. Именно это явилось причиной, на его взгляд, решительного шага властей в Приштине к новой провокации в виде создания армии.
Далее постпред указал на то, что США даже не считают нужным дождаться решения генассамблеи по Косово. Уже сейчас Белый Дом направил косоварам 24 многофункциональных военных бронеавтомобиля "Хамви", а также готовит к отправке летальное оружие.
Лукашевич напомнил, что российская сторона много раз выражада беспокойство в связи с подготовкой албанского персонала Сил безопасности Косово. "Очевидно, с целью последующей их трансформации в полноценную "армию" на объекте "Бондстил", который был развернут в рамках выполнения резолюции СБ ООН 1244 для нужд миротворчества. Делается это с подключением Сил для Косово в нарушение их мандата", — заявил постпред.
Подпишитесь на нас
63
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
17 декабря 2018, 04:56
|
19 декабря 2018, 03:55
|
17 декабря 2018, 22:39
|
20 декабря 2018, 09:09
|
15 декабря 2018, 21:54
|
16 декабря 2018, 15:39
|
18 декабря 2018, 11:39