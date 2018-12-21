24 бронеавтомобиля "Хамви" авансом: США вооружает Косово без решения ассамблеи

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич обратил внимание на то, что США, не дожидаясь результатов по косовской ассамблеи, направили в Приштину 24 многофункциональных военных бронеавтомобиля "Хамви".

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил на заседании совета организации в Вене о безответственном покровительстве США и Евросоюза Косовскому государству. Именно это явилось причиной, на его взгляд, решительного шага властей в Приштине к новой провокации в виде создания армии.

Далее постпред указал на то, что США даже не считают нужным дождаться решения генассамблеи по Косово. Уже сейчас Белый Дом направил косоварам 24 многофункциональных военных бронеавтомобиля "Хамви", а также готовит к отправке летальное оружие.

Лукашевич напомнил, что российская сторона много раз выражада беспокойство в связи с подготовкой албанского персонала Сил безопасности Косово. "Очевидно, с целью последующей их трансформации в полноценную "армию" на объекте "Бондстил", который был развернут в рамках выполнения резолюции СБ ООН 1244 для нужд миротворчества. Делается это с подключением Сил для Косово в нарушение их мандата", — заявил постпред.