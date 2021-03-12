236 нардепов, проголосовавших за «Харьковские соглашения», обвиняют в госизмене

По поручению Совета национальной безопасности и обороны СНБО) Служба безопасности Украины (СБУ) может открыть производство по ст. 111 (государственная измена) УК Украины в отношении некоторых депутатов шестого созыва, которые проголосовали за Харьковские соглашения в 2010 году.Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам сегодняшнего заседания Совета нацбезопасности.Данилов напомнил, что 27 апреля 2010 года за принятие соглашения между Украиной и РФ о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе на 25 лет голосовали 236 депутатов, а последствиями такого решения стали «оккупация Крыма и война на Донбассе».«Здесь очень много интересных персонажей, которые на сегодняшний день продолжают находиться в украинской политике», — сказал секретарь СНБО.По его словам, в переданном СБУ списке депутатов есть и действующие народные депутаты, и олигархи.«Поручение СБУ получила. Я думаю, что уже с сегодняшнего или завтрашнего дня они начнут работать. И по всем участвовавшим депутатам..., будет выясняться, по каким причинам, по какой мотивации и как это все происходило», — рассказал Данилов.Напомним, Соглашение Януковича-Медведева было подписано 21 апреля 2010 года. Согласно документу, срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения, и была установлена арендная плата. Как указано в самом соглашении, срок пребывания флота увеличен в обмен на удешевление для Украины российского газа путем применения скидки в виде аннулирования таможенных пошлин.