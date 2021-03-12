Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой ...
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов пит...
Главная / Украина

236 нардепов, проголосовавших за «Харьковские соглашения», обвиняют в госизмене

12 марта 2021, 08:25  •  173 • Украина

По поручению Совета национальной безопасности и обороны СНБО) Служба безопасности Украины (СБУ) может открыть производство по ст. 111 (государственная измена) УК Украины в отношении некоторых депутатов шестого созыва, которые проголосовали за Харьковские соглашения в 2010 году.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам сегодняшнего заседания Совета нацбезопасности.

Данилов напомнил, что 27 апреля 2010 года за принятие соглашения между Украиной и РФ о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе на 25 лет голосовали 236 депутатов, а последствиями такого решения стали «оккупация Крыма и война на Донбассе».

«Здесь очень много интересных персонажей, которые на сегодняшний день продолжают находиться в украинской политике», — сказал секретарь СНБО.

По его словам, в переданном СБУ списке депутатов есть и действующие народные депутаты, и олигархи.

«Поручение СБУ получила. Я думаю, что уже с сегодняшнего или завтрашнего дня они начнут работать. И по всем участвовавшим депутатам..., будет выясняться, по каким причинам, по какой мотивации и как это все происходило», — рассказал Данилов.

Напомним, Соглашение Януковича-Медведева было подписано 21 апреля 2010 года. Согласно документу, срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения, и была установлена арендная плата. Как указано в самом соглашении, срок пребывания флота увеличен в обмен на удешевление для Украины российского газа путем применения скидки в виде аннулирования таможенных пошлин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



173
Источник
Похожие новости
11 марта 2021, 16:50
Бортник: США демонстративно игнорируют Украину и лично Зеленского
11 марта 2021, 15:00
Минобороны провело экстренные сборы командиров ВСУ, а главком сухопутных сил Сирский доложил о готовности к боям в городах
11 марта 2021, 19:35
В украинских госпиталях снова появились раненые с Донбасса, скоро в Киеве запоют «Плыве кача»
11 марта 2021, 19:35
«Ожидается жесткач». Зе-офису предстоит пережить тяжелые времена
11 марта 2021, 05:50
Если власти Украины заговорили о "мирном плане" – стоит точно ждать беды
12 марта 2021, 06:35
Украинский политолог: Нужно завязывать с «голож*пым героизмом»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2021, 14:00
"Это удавка на шее России": К чему готовится НАТО перед новой войной на Украине
11 марта 2021, 05:50
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания на городском рынке…"
08 марта 2021, 19:10
Украину призвали к разрыву с "агрессором". Предложен антироссийский план
06 марта 2021, 23:10
Откуда у вас столько понтов? — Комаровский осадил пропагандиста Гордона
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предположениями
06 марта 2021, 00:15
Медведев проговорился - Чубайсу пришлось оправдываться: эхо главной фальсификации
07 марта 2021, 07:25
Депутат Верховной рады обещал Зеленскому смерть: "Ты, предавший народ Украины, кончишь так же!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.