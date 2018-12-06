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230 метров на восьми машинах: Трамп собрал кортеж ради встречи с Бушем-младшим - СМИ

06 декабря 2018, 16:54  •  61 • В мире
Президент США Дональд Трамп, как пишет The Washington Post, собрал кортеж из восьми машин ради того, чтобы проехать 230 метров до гостевой резиденции Белого дома, чтобы встретиться там с семьей Буша-младшего.
В американских СМИ вовсю раскритиковали президента США Дональда Трампа за его недавнюю поездку в гостевую резиденцию Белого дома на встречу с семьей Джорджа Буша-младшего. Как пишет The Washington Post, американский лидер вместе с супругой Меланьей собрал кортеж аж из восьми машин, чтобы преодолеть расстояние всего в 230 метров.
Причем сама встреча продлилась меньше получаса - всего 23 минуты. И обратно Трамп не стал менять свой лимузин на пешую прогулку.
А на то, что неплохо было бы размять ноги и пройтись эти пару сотен метров, намекнули президенту США в соцсетях и в СМИ.
Как пишет издание, «это был последний из серии широких жестов Трампа по отношению к семье покойного Джорджа Буша-старшего», которого с почестями проводили в последний путь в минувшую среду в Национальном соборе Вашингтона.
President Trump and first lady Melania Trump depart for George H.W. Bush's funeral #Remembering41 pic.twitter.com/UbzSnbE6jI
— TODAY (@TODAYshow) 5 декабря 2018 г.

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