230 метров на восьми машинах: Трамп собрал кортеж ради встречи с Бушем-младшим - СМИ

В американских СМИ вовсю раскритиковали президента США Дональда Трампа за его недавнюю поездку в гостевую резиденцию Белого дома на встречу с семьей Джорджа Буша-младшего. Как пишет The Washington Post, американский лидер вместе с супругой Меланьей собрал кортеж аж из восьми машин, чтобы преодолеть расстояние всего в 230 метров.

Причем сама встреча продлилась меньше получаса - всего 23 минуты. И обратно Трамп не стал менять свой лимузин на пешую прогулку.

А на то, что неплохо было бы размять ноги и пройтись эти пару сотен метров, намекнули президенту США в соцсетях и в СМИ.

Как пишет издание, «это был последний из серии широких жестов Трампа по отношению к семье покойного Джорджа Буша-старшего», которого с почестями проводили в последний путь в минувшую среду в Национальном соборе Вашингтона.

President Trump and first lady Melania Trump depart for George H.W. Bush's funeral #Remembering41 pic.twitter.com/UbzSnbE6jI