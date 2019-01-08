23 компании, семь граждан и один самолет: США пополнили санкционный список против Венесуэлы

США расширили санкционный список в отношении Венесуэлы, оправдав это борьбой с коррупцией. Санкционный список пополнили 23 компании, семь граждан страны и один самолет.

Власти США усилили санкционное давление на Венесуэлу. Министерство финансов США включило в санкционный список ещё 23 компании, семь граждан страны и один самолет, сообщается на сайте ведомства.

Предлогом для расширения санкций была названа "борьба с коррупцией". Минфин США утверждает, что попавшие в санкционный список люди и компании якобы участвовали в коррупционной схеме, эксплуатировавшей особенности обмена валюты в Венесуэле. Речь идёт об обмене валюты на "черном рынке" по более высокому курсу, чем официальный. Утверждается, что таким образом попавшим под санкции людям и компаниям удалось заработать 2,4 миллиардов долларов.

В санкционный список попали бывший казначей Венесуэлы Клаудия Патрисия Диас Гильен и Риаль Горрин, который, как считает Минфин США, подкупил казначейство для проведения незаконных операций. Американское ведомство заявило, что продолжит "привлекать к ответственности виновных в трагическом упадке Венесуэлы".