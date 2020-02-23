23 февраля: повод для пожеланий • 73 • Аналитика

Итак, сегодня 23 февраля. День, когда в нашей стране (и еще паре-тройке соседских пока еще) отмечают… В общем, праздник у нас этот с изрядной долей скептицизма, поскольку каждый отмечает в меру своего понимания.



«Защитник Отечества» — ну что тут может быть прозаичнее? Правда, с некоторых пор заинтересованные добавляют еще слово «потенциальный»…







Но о какой «потенции» можно вести речь в слове «потенциальный», если в этой категории четко пребывает некоторая категория населения, по гендерным признакам вроде бы соответствующая мужской половине, но теряющая все мужские признаки при виде повестки?





Конечно, немалый вклад в искажение действительности вносят и представительницы другой половины человечества. Из собственной практики: не раз слышал восторженное кудахтанье современной курочки на тему того, что «это мой защитник». Глядя на очередного хипстерка, понимаешь, что он если кого и сможет защитить, то только методом доведения агрессора до полного изнеможения и смерти от смеха.





Конечно, у некоторых этот, как его… энурез. Каминг-апы покамест у нас не в моде. Но пойди докажи, что там у «потенциального», недержание или нежелание…



Ладно, не для праздника тема. Пусть все отмечают, коль на то пошло, но вообще делать праздник тех, кто отслужил или служит просто гендерным праздником…



Мы здесь, на «Обозрении», в основной своей массе знаем, как крышку ствольной коробки правильно вставлять при сборке. Я не смеюсь, для основного большинства современной молодежи это тайна великая есть. А уж что посложнее… Просто молчу сквозь слезы.



Хорошо, в армии научат.



Как какое-то заклинание слышу последнее время. Армию рассматривают как панацею от всех изнеженностей и избалованностей. Скоро, наверное, армейские менеджеры будут деньги брать за КМБ, не иначе.



Но мы с вами в основной своей массе никак не хомячки домашние, а знающие, обученные и опытные волки, волкодавы и кабаны. А потому если уж и поднимать стаканы (никаких там бокалов и бокальчиков, только граненые), то за таких… Умеющих.





Мы любим нашу армию, пусть каждый по-своему, но любим. Кто-то отдал ей небольшую часть своей жизни, кто-то большую, а кто-то и всю сознательную жизнь.



Мы все искренне хотим, чтобы наша армия реально была роскошной, сильнейшей и лучшей в мире. Хочется, чтобы именно у нас была лучшая в мире техника, самые понимающие и грамотные сержанты и прекрасно подготовленные офицеры.





И техника. Да, техника на грани фантастики, но без переборов мультяшных. Просто лучшая техника в мире. Лучшие истребители, лучшие бомбардировщики, самые смертоносные ракеты и самые надежные танки.









Понятно, что все мы этого хотим от всей души, так как просто иначе не видим своей армии. Мы, защитники, мы, кости и мускулы щита страны.



И если завтра настанет тот самый день, когда прежняя жизнь внезапно закончится и настанет совсем иная, мы спокойно возьмем в руки те самые ПК и АК-74, вдохнем запах солярки и услышим родной рык дизеля Т-72, вспомним, в какую сторону вращать верньеры буссоли и так далее.



И сломаем хребет кому угодно без всех этих современных заморочек.





Просто потому, что мы обязаны защищать свое, совершенно не обращая внимания на то, с помощью чего это придется делать.



Ведь только у нас с вами все еще действует принцип «Умри, но сделай».



С праздником нас, защитники Отечества! Итак, сегодня 23 февраля. День, когда в нашей стране (и еще паре-тройке соседских пока еще) отмечают… В общем, праздник у нас этот с изрядной долей скептицизма, поскольку каждый отмечает в меру своего понимания.«Защитник Отечества» — ну что тут может быть прозаичнее? Правда, с некоторых пор заинтересованные добавляют еще слово «потенциальный»…Но о какой «потенции» можно вести речь в слове «потенциальный», если в этой категории четко пребывает некоторая категория населения, по гендерным признакам вроде бы соответствующая мужской половине, но теряющая все мужские признаки при виде повестки?Конечно, немалый вклад в искажение действительности вносят и представительницы другой половины человечества. Из собственной практики: не раз слышал восторженное кудахтанье современной курочки на тему того, что «это мой защитник». Глядя на очередного хипстерка, понимаешь, что он если кого и сможет защитить, то только методом доведения агрессора до полного изнеможения и смерти от смеха.Конечно, у некоторых этот, как его… энурез. Каминг-апы покамест у нас не в моде. Но пойди докажи, что там у «потенциального», недержание или нежелание…Ладно, не для праздника тема. Пусть все отмечают, коль на то пошло, но вообще делать праздник тех, кто отслужил или служит просто гендерным праздником…Мы здесь, на «Обозрении», в основной своей массе знаем, как крышку ствольной коробки правильно вставлять при сборке. Я не смеюсь, для основного большинства современной молодежи это тайна великая есть. А уж что посложнее… Просто молчу сквозь слезы.Хорошо, в армии научат.Как какое-то заклинание слышу последнее время. Армию рассматривают как панацею от всех изнеженностей и избалованностей. Скоро, наверное, армейские менеджеры будут деньги брать за КМБ, не иначе.Но мы с вами в основной своей массе никак не хомячки домашние, а знающие, обученные и опытные волки, волкодавы и кабаны. А потому если уж и поднимать стаканы (никаких там бокалов и бокальчиков, только граненые), то за таких… Умеющих.Мы любим нашу армию, пусть каждый по-своему, но любим. Кто-то отдал ей небольшую часть своей жизни, кто-то большую, а кто-то и всю сознательную жизнь.Мы все искренне хотим, чтобы наша армия реально была роскошной, сильнейшей и лучшей в мире. Хочется, чтобы именно у нас была лучшая в мире техника, самые понимающие и грамотные сержанты и прекрасно подготовленные офицеры.И техника. Да, техника на грани фантастики, но без переборов мультяшных. Просто лучшая техника в мире. Лучшие истребители, лучшие бомбардировщики, самые смертоносные ракеты и самые надежные танки.Понятно, что все мы этого хотим от всей души, так как просто иначе не видим своей армии. Мы, защитники, мы, кости и мускулы щита страны.И если завтра настанет тот самый день, когда прежняя жизнь внезапно закончится и настанет совсем иная, мы спокойно возьмем в руки те самые ПК и АК-74, вдохнем запах солярки и услышим родной рык дизеля Т-72, вспомним, в какую сторону вращать верньеры буссоли и так далее.И сломаем хребет кому угодно без всех этих современных заморочек.Просто потому, что мы обязаны защищать свое, совершенно не обращая внимания на то, с помощью чего это придется делать.Ведь только у нас с вами все еще действует принцип «Умри, но сделай».С праздником нас, защитники Отечества! Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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