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22 триллиона долларов - не предел: Договоренность с Конгрессом позволила Трампу "поднять" еще выше потолок госдолга
23 июля 2019, 08:54 • 88 • В мире
"Настоящей победой" назвал американский президент договоренность, достигнутую Белым домом с лидерами Конгресса о двухгодичном бюджете и потолке государственного долга США. Так что почти 22 триллиона долларов, до которых вырос госдолг страны за последние два года, - еще не предел.
О том, что с Конгрессом удалось договориться, Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter.
При этом никаких подробностей сделки Трамп не привел, однако добавил, что этот компромисс станет еще одной большой победой для военных и ветеранов.
Напомним, в начале июля аналитики Центра двухпартийной политики (BPC) в своем докладе отметили, что низкие налоговые поступления на фоне превышения лимита государственного долга США могут привести США к дефолту и краху уже в сентябре. Ранее эксперты предполагали, что по сравнению с предыдущим годом произойдет повышение сбора налогов на 6%. Однако рост произошел всего на 3%.
Согласно отчету Бюджетного управления Конгресса, дефицит бюджета за девять месяцев финансового 2019 года достиг 746 миллиардов долларов, показав рост на 17%. Эксперты опасаются, что к концу года этот показатель перевалит за 1 триллион долларов.
Кроме того, госдолг США в начале текущего года впервые в истории превысил отметку в 22 триллиона долларов, и, скорее всего, тенденция к ускорению его роста будет сохраняться и дальше: расходы правительства никак не контролируются. Такими темпами к 2049 году госдолг США будет составлять 144% от ВВП.
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