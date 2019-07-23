Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Это будет опасным для Европы": Результаты выборов в Верховную раду ис...
"Разбазарившие" деньги Меган Маркл и принц Гарри нервируют британцев с...
"Триместр и на выход?": Соловьев оценил уровень образования Навального...
За допуск несистемных кандидатов в Москве вышло почти 20 тыс человек
Главная / В мире

22 триллиона долларов - не предел: Договоренность с Конгрессом позволила Трампу "поднять" еще выше потолок госдолга

23 июля 2019, 08:54  •  88 • В мире
"Настоящей победой" назвал американский президент договоренность, достигнутую Белым домом с лидерами Конгресса о двухгодичном бюджете и потолке государственного долга США. Так что почти 22 триллиона долларов, до которых вырос госдолг страны за последние два года, - еще не предел.
О том, что с Конгрессом удалось договориться, Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter.
"Я рад объявить, что была заключена сделка с лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом, лидером меньшинства в Сенате Чаком Шумером, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти", - написал президент США.
При этом никаких подробностей сделки Трамп не привел, однако добавил, что этот компромисс станет еще одной большой победой для военных и ветеранов.
Напомним, в начале июля аналитики Центра двухпартийной политики (BPC) в своем докладе отметили, что низкие налоговые поступления на фоне превышения лимита государственного долга США могут привести США к дефолту и краху уже в сентябре. Ранее эксперты предполагали, что по сравнению с предыдущим годом произойдет повышение сбора налогов на 6%. Однако рост произошел всего на 3%.
Согласно отчету Бюджетного управления Конгресса, дефицит бюджета за девять месяцев финансового 2019 года достиг 746 миллиардов долларов, показав рост на 17%. Эксперты опасаются, что к концу года этот показатель перевалит за 1 триллион долларов.
Кроме того, госдолг США в начале текущего года впервые в истории превысил отметку в 22 триллиона долларов, и, скорее всего, тенденция к ускорению его роста будет сохраняться и дальше: расходы правительства никак не контролируются. Такими темпами к 2049 году госдолг США будет составлять 144% от ВВП.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
23 июля 2019, 05:39
"Виновника" так и не назвали: На украинском заводе случилась утечка радиации
23 июля 2019, 02:24
"Надо очертить – что можно, а что нельзя": Метящий на пост премьера Вакарчук хочет принять закон об отношениях со "страной-агрессором"
22 июля 2019, 23:09
Страну разрывают противоречия: Как задержанных в Ливии русских хотят сделать разменной монетой - эксперты
22 июля 2019, 23:09
"Разумный" ответ на "вызов" России: Грузинский министр прикрылся учениями НАТО
22 июля 2019, 22:54
«Заявления «Белых касок» — фейк»: Минобороны России опровергло сообщения об авиаударе по рынку в Идлибе
22 июля 2019, 13:24
Гендиректор МАГАТЭ скончался, не успев уйти в отставку из-за болезни - Reuters
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июля 2019, 02:24
Санкции вводил Евросоюз: Путин снял оружейное эмбарго с африканской страны
23 июля 2019, 02:09
Вакарчук предложил принять закон об отношениях между Украиной и Россией
23 июля 2019, 05:39
"Американцам уже не смешно": Кедми – о том, почему Россия стала "угроз...
23 июля 2019, 05:39
"Это будет опасным для Европы": Результаты выборов в Верховную раду испугал...
23 июля 2019, 05:39
"Вражеская пропаганда!": Украинский журналист увидел у букмекеров передачу ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2019, 02:09
"Вова, на дорогу смотри": Разболтавшегося о Путине Зеленского "вернули на землю"
18 июля 2019, 21:24
«Нафтогаз» готов договариваться по транзиту газа по сценарию ЕК
21 июля 2019, 01:39
"Чота дёшево для Габунии": Грузии после удорожания бензина пожелали стократный рост цен на АЗС
18 июля 2019, 16:39
Добро пожаловать в рабство, дорогие украинцы
19 июля 2019, 04:09
Разговор шел не о спутниках: Кивающие на вину России по делу MH17 Нидерланды отчитались перед США
18 июля 2019, 05:24
"Плакали и орали": Беженцы с Украины не сдержали эмоций, узнав о подарке Путина жителям Донбасса
18 июля 2019, 11:39
«Такой непослушный ребёнок»: в Ярославской области будут судить приёмных родителей, привязавших сына к столбу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.