22 триллиона долларов - не предел: Договоренность с Конгрессом позволила Трампу "поднять" еще выше потолок госдолга

О том, что с Конгрессом удалось договориться, Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Я рад объявить, что была заключена сделка с лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом, лидером меньшинства в Сенате Чаком Шумером, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти", - написал президент США.

При этом никаких подробностей сделки Трамп не привел, однако добавил, что этот компромисс станет еще одной большой победой для военных и ветеранов.

Напомним, в начале июля аналитики Центра двухпартийной политики (BPC) в своем докладе отметили, что низкие налоговые поступления на фоне превышения лимита государственного долга США могут привести США к дефолту и краху уже в сентябре. Ранее эксперты предполагали, что по сравнению с предыдущим годом произойдет повышение сбора налогов на 6%. Однако рост произошел всего на 3%.

Согласно отчету Бюджетного управления Конгресса, дефицит бюджета за девять месяцев финансового 2019 года достиг 746 миллиардов долларов, показав рост на 17%. Эксперты опасаются, что к концу года этот показатель перевалит за 1 триллион долларов.

Кроме того, госдолг США в начале текущего года впервые в истории превысил отметку в 22 триллиона долларов, и, скорее всего, тенденция к ускорению его роста будет сохраняться и дальше: расходы правительства никак не контролируются. Такими темпами к 2049 году госдолг США будет составлять 144% от ВВП.