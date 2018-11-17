2+2: Посол России назвал желательный формат общения с США

Российская сторона надеется на расширение диалога с Америкой и готова возобновить переговоры в формате 2+2. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат пояснил, что речь идет о встречах глав МИД и министерств обороны. Он отметил, что пока провести такие переговоры не удается. Однако посол выразил надежду на то, что российские и американские министры все же смогут начать диалог в будущем году и обсудят вопросы борьбы с терроризмом.

Москва также надеется на переговоры между парламентами двух стран, добавил Антонов.

«Но я еще раз хочу сказать, что в действительности мы могли бы сделать гораздо больше того, что у нас сегодня получается», - цитирует дипломата ТАСС.

Некоторое время назад министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался за возобновление диалога с Вашингтоном на тему стратегической стабильности.