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2+2: Посол России назвал желательный формат общения с США

17 ноября 2018, 04:54  •  19 • Политика
Российская сторона надеется на расширение диалога с Америкой и готова возобновить переговоры в формате 2+2. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Дипломат пояснил, что речь идет о встречах глав МИД и министерств обороны. Он отметил, что пока провести такие переговоры не удается. Однако посол выразил надежду на то, что российские и американские министры все же смогут начать диалог в будущем году и обсудят вопросы борьбы с терроризмом.
Москва также надеется на переговоры между парламентами двух стран, добавил Антонов.
«Но я еще раз хочу сказать, что в действительности мы могли бы сделать гораздо больше того, что у нас сегодня получается», - цитирует дипломата ТАСС.
Некоторое время назад министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался за возобновление диалога с Вашингтоном на тему стратегической стабильности.

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