|
2+2: Посол России назвал желательный формат общения с США
17 ноября 2018, 04:54 • 19 • Политика
Российская сторона надеется на расширение диалога с Америкой и готова возобновить переговоры в формате 2+2. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Дипломат пояснил, что речь идет о встречах глав МИД и министерств обороны. Он отметил, что пока провести такие переговоры не удается. Однако посол выразил надежду на то, что российские и американские министры все же смогут начать диалог в будущем году и обсудят вопросы борьбы с терроризмом.
Москва также надеется на переговоры между парламентами двух стран, добавил Антонов.
Некоторое время назад министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался за возобновление диалога с Вашингтоном на тему стратегической стабильности.
Подпишитесь на нас
19
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
10 ноября 2018, 23:24
|
15 ноября 2018, 03:54
|
10 ноября 2018, 16:39
|
11 ноября 2018, 18:54
|
15 ноября 2018, 10:24
|
13 ноября 2018, 03:09
|
10 ноября 2018, 10:24