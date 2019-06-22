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22 июня. Что нельзя делать: В Сети двумя словами дали чёткий ответ врагам России

22 июня 2019, 11:54  •  59 • Политика
Журналист Мария Баронова у себя на странице в Сети дала чёткий ответ врагам России о том, чего нельзя делать 22 июня. Причём всего двумя словами: "Трогать Россию".
22 июня вся наша страна отмечает печальную дату - день начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби. Именно в этот день в 1941 году фашистская Германия вероломно напала на нашу страну.
Но в этом году 22 июня совпадает с Кирилловым днём. У него тоже есть свои особые традиции, которым следуют в нашей стране и сегодня. В этот день православные чтят память Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. Это был великий церковный учитель, богослов, автор многочисленных духовных сочинений, Предстоятель Александрийской Церкви в 412–444 годах от Рождества Христова, также прославившийся как борец с язычеством, иудаизмом и ересями.
Журналист Мария Баронова у себя на странице в Сети обратила внимание на запрос в Google, который задают интернет-пользователи в поисковике на 22 июня: что нельзя делать в этот день? Ответ сама журналистка дала весьма чёткий и уместила его всего в два слова, явно адресованных врагам России.
По мнению Бароновой, 22 июня нельзя "трогать Россию".
Фото: telegram-канал Baronova

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