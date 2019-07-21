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218 нарушений за два часа и "избиратели без штанов": Как на Украине проходят выборы в Раду
21 июля 2019, 14:39 • 59 • Политика
На Украине начались досрочные выборы в Раду. За первые два часа полиция получила 218 сообщений о нарушениях в избирательном процессе.
За первые два часа после начала досрочных выборов в Верховную раду Украины поступило сообщение о более 200 нарушениях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Выборы на Украине должны были начаться ровно в 8:00, однако два избирательных участка в Черниговской области так и не открылись. А к 10:00 в полицию поступило уже 218 сообщений о нарушениях.
Некоторые СМИ сообщают о довольно своеобразном нарушении - голосовании со спущенными штанами, публикуя соответствующее фото. В Сети развенчали этот фейк. Фотография на самом деле сделана о время парламентских выборов в Бельгии.
В США выборы на Украине назвали "вдохновляющими". Заокеанские "партнеры" добавили, что ожидают мирных, свободных и честных выборов.
По состоянию на 12:00 явка на выборы составила 13,61% от общего количества избирателей. Такая информация размещена на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
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