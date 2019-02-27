2:1 в пользу Исламабада: Будет ли война между Индией и Пакистаном?

Индия уничтожила пакистанский истребитель F-16, а Пакистан сбил два индийских самолёта, включая МиГ-21, и взял одного пилота в плен. В результате страны закрыли своё воздушное пространство, приостановлена работа международного аэропорта Исламабада и воздушных гаваней на севере Индии. Приведёт ли конфликт в Кашмире к полномасштабной войне между Исламабадом и Нью-Дели?

Автор:

Гасанов Камран

С чего всё началось?

Сегодняшние столкновения могут стать либо началом четвёртой индо-пакистанской войны, либо очередным длительным перемирием в ожидании следующей схватки. Пока что события развиваются по первому сценарию. 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир террористическая группировка «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда») устроила теракт, в котором погибли 45 человек, в основном военные. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обвинил в нападении Пакистан, так как террористы находятся на пакистанской территории. Моди потребовал от пакистанского премьера Имрана Хана принять меры против «Джаиш-е-Мухаммад». Исламабад свою вину отрицает и требует от Нью-Дели «доказательств».

Затем последовала серия угроз. Индия, как пострадавшая сторона, заявила о своём праве на самооборону и готовности нанести превентивный удар по боевикам на пакистанской территории. Исламабад предупредил, что выступает за мирный путь решения проблемы, но, если Нью-Дели посмеет начать боевые действия, он готов ответить на это применением вооружённых сил. Сказано – сделано.

26 февраля индийские ВВС начали масштабную операцию по зачистке пакистанской части провинции Кашмир от боевиков «Джаиш-е-Мухаммад». 12 многоцелевых истребителей «Мираж-2000», сбросив несколько управляемых бомб весом в 1 тонну, стёрли с лица земли лагерь боевиков. Погибли 350 человек.

«Мираж-2000». Фото: AMMHPhotography / Shutterstock.com

«Точка невозврата» и три сбитых самолёта

Пересечение ВС Индии линии контроля в Кашмире, впервые с её создания в 1972 году, о котором официально заявил представитель вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур, заставило Исламабад перейти от угроз к действиям. Утром 27 февраля были сбиты два индийских военных самолёта, нарушивших пакистанское воздушное пространство. Один из истребителей упал в индийской части Кашмира, второй – в пакистанском регионе Азад Кашмир. По словам Гафура, один из индийских пилотов взят в плен.

В свою очередь, Индия сбила пакистанский истребитель F-16, который, скорее всего, шёл на перехват индийских самолётов. По версии The Times of India, F-16 нарушал воздушное пространство Индии. Агентство ANI утверждает, что это произошло над Пакистаном в трёх километрах от линии разграничения. Известно, что пакистанский пилот успел катапультироваться и раскрыть парашют, но о его местонахождении и состоянии пока ничего не известно.

После инцидентов со сбитыми самолётами две страны закрыли свои аэропорты и приостановили воздушное сообщение. В частности, Пакистан остановил все внутренние и международные рейсы в столице, а также Лахоре, Мултане, Фейсалабаде и Сиалкоте. Индия закрыла небо над севером страны, включая аэропорт Амритсар.

Международная реакция

Накануне инцидентов с тремя самолётами госсекретарь США Майк Помпео предостерёг Пакистан и Индию от «дальнейшей военной активности». Он призвал страны перейти от военных действий к прямому диалогу. Помпео провёл отдельно переговоры с главами МИД каждой из стран. Судя по тому, что после заявлений госсекретаря активность конфликтующих сторон лишь возросла, очевидно, что слушать Вашингтон они не намерены.

М. Помпео. Фото: www.globallookpress.com

Свою обеспокоенность ситуацией выразил вчера и Европейский союз. Представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич призвала Нью-Дели и Исламабад проявить «максимальную сдержанность для недопущения дальнейшей эскалации напряженности».

Россия, которая, в отличие от США, имеет партнёрские отношения и с Индией, и с Пакистаном, тоже призывает к деэскалации.

Мы серьёзно озабочены этой ситуацией. Индия и Пакистан – дружественные России государства,

– заявил директор второго департамента Азии МИД России и специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Он надеется, что «возникшая напряжённость будет нейтрализована как можно быстрее».

Региональный расклад

Хотя спусковым механизмом стали действия с территории Пакистана, его власти меньше всех заинтересованы в обострении конфликта. В тот же день, когда террористы атаковали Индию, произошёл теракт в ещё одной соседней стране – Иране. От взрыва, устроенного базирующейся на пакистано-иранской границе террористической организацией «Джейш аль-Адль», погибли 27 иранских военнослужащих. Пакистанского посла «вызвали на ковёр в иранский МИД, а КСИР пригрозил Исламабаду «высокой ценой». С учётом разногласий с властями Афганистана, которые обвиняют Исламабад в покровительстве талибам, Пакистан сейчас фактически оказался в региональной изоляции.

Эта изоляция вписывается в американскую стратегию по ослаблению влияния Китая. КНР – исторический союзник Пакистана в деле сдерживания Индии и ключевой экономический партнёр. В юго-западном пакистанском городе Гвадар Китай построил глубоководный порт, через который получает дополнительный маршрут «Нового шёлкового пути» для поставок нефти из Персидского залива и экспорта своих товаров в Европу и Африку.

Обострение конфликта, в котором преимущество на стороне Индии, не только вписывается в геополитическую стратегию США, но и отвечает интересам американского ВПК. Вашингтону не нравится, что Нью-Дели закупает российские танки Т-90, истребители Су-30, интересуется покупкой МиГ-35 и Су-35 и в октябре 2020 года получит пять полковых комплексов систем ПВО С-400. Учитывая, что Москва с недавних пор поддерживает равнопартнёрские отношения и с Индией, и с Пакистаном, в случае эскалации поставки российского вооружения могут затянуться, и этим воспользуются американские компании.

Т-90. Фото: www.globallookpress.com

Сложность российский позиции состоит в том, что, в отличие от США, Кремль не может себе позволить делать ставку на одну из сторон. Пакистан нужен России для решения афганского кризиса, в котором обе страны поддерживают вовлечение в переговорный процесс движения «Талибан». Союзник Пакистана – Китай вообще является крупнейшим торговым партнёром России. С другой стороны, страдающие от терактов, осуществляемых с территории Пакистана, Иран и Индия – союзники России. Тегеран – в сирийском конфликте, а Нью-Дели – ещё с советских времён.

Будет ли полномасштабная война?

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков допускает даже применение сторонами ядерного оружия.

«Ты москаль, ты баран, а я барон де Порошан»: На Украине идёт предвыборная кампания Сейчас сложно предполагать, чем закончится эскалация. Если она будет развиваться по наихудшему сценарию, то может дойти и до крайней меры – обмена ядерными ударами. Любая провокация, в том числе инспирированная США, которую они будут отрицать, может привести к такому развитию конфликта. Это станет величайшей трагедией. Потому что Индия – это густонаселенная страна, так же как и Пакистан. Понятное дело, что ни той, ни другой стране эта война вообще не нужна,

– рассказал Леонков в беседе с Царьградом.

Он обратил внимание на то, что военные действия происходят на фоне консультаций России, Индии и Китая по решению венесуэльского кризиса. Вероятно, США стремятся внести раскол между тремя членами ШОС и БРИКС.

Ответственность за обострение ситуации лежит на США, которые вышли из ДРСМД, а вероятность войны зависит от степени реакции международного сообщества, полагает председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой.

Фото: www.globallookpress.com

«Сейчас трудно предугадать, но при столкновении двух стран, обладающих ядерным вооружением, всегда есть опасность возрастания конфликта. Это ещё раз говорит о недальновидности США, в одностороннем порядке вышедших из договора о РСМД, вместо того чтобы укреплять его, включив туда Китай, Израиль, Индию и Пакистан. США разрушают систему ядерной безопасности – и тут же возникают конфликты, создающие опасность эскалации, несмотря на их локальность. И теперь крайне важна реакция международного сообщества, которое обязано призвать Индию и Пакистан к сдержанности», – отметил Липовой.

Кто сильнее?

У Индии – вторая по численности армия мира и, согласно Global Firepower Index, – четвёртая по мощи. Пакистанские ВС – шестые в списке самых многочисленных, но их отставание в этом компоненте компенсируется «подаренной» Исламабаду пакистанским учёным Абдулом Кадыр Ханом в 1975 году ядерной бомбой, которую за год до этого испытала Индия.

По оценкам Леонкова, в случае войны преимущество будет целиком и полностью на стороне Индии:

Если сравнивать по количеству бронетехники, авиации и военнослужащих, у Индии оно примерно в два раза выше, чем у Пакистана. А если мы говорим о так называемой качественной (составляющей), то у Индии оружие новее и современнее, чем у Пакистана.

В свою очередь Липовой поставил под сомнение превосходство индийских ВС:

Не думаю, что Индия имеет серьёзное преимущество над Пакистаном. Да, численность вооруженных сил у Индии больше, однако это нивелируется новейшими системами вооружения с другой стороны. Кстати, конфликты между странами всегда показывали определённый паритет. Думаю, ситуация не изменилась. Единственное, на чем может основываться превосходство Индии, – это сотрудничество с Россией в области военной техники, которая успешно показала себя в горячих точках, в том числе в Сирии.

Индийские военнослужащие. Фото: www.globallookpress.com

Индийские военнослужащие. Фото: www.globallookpress.com

Делаем выводы

Нерешённая проблема населённого преимущественно мусульманами штата Джамму и Кашмир постоянно создаёт возможность войны между Индией и Пакистаном. По итогам трёх индо-пакистанских войн (1948, 1965, 1971 годы), 60% Кашмира принадлежат Индии, 40% – Пакистану.

С каждым сбитым самолётом вероятность войны, которая, кроме территориального, носит ещё и религиозный характер, будет лишь возрастать. Для России такая война опасна. Во-первых, она ставит Москву перед трудным выбором между альянсами «Пакистан – Китай» и «Индия – Иран», с которыми у России складываются партнёрские отношения. Во-вторых, учитывая густонаселённость Южной Азии (население Индии – 1,3 млрд, Пакистана – 197 млн), есть риск массовой миграции беженцев на север, в Сибирь.

Вашингтону сценарий войны, пускай и без применения ядерного оружия, выгоден, потому что это позволяет ему: