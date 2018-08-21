21 августа 1968 года – пятьдесят лет спустя

К 50-летию ввода советских войск в Чехословакию

После гибели в Афганистане 5 августа в результате атаки смертника трёх чешских военнослужащих начальник Генштаба ВС Чехии генерал Алеш Опата заявил о намерении чешских спецслужб найти и наказать организаторов атаки: «Чешская армия отомстит за смерть своих трёх военнослужащих… Мы никому не позволим безнаказанно убивать чешских военных…» Гнев генерала понятен – тем более, если вспомнить, что за время участия Чехии в афганской войне на стороне США/НАТО смерть в Афганистане нашли уже 13 чешских солдат. Однако вспомним и другое…

21 августа исполнилось 50 лет со дня начала военно-стратегической операции «Дунай» – ввода в Чехословакию войск пяти государств-членов Организации Варшавского договора (СССР, Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии) для подавления беспорядков и актов насилия по отношению к представителям государственной власти.

В результате проведения этой операции удалось не допустить пересмотра послевоенного устройства мира и сохранить членство Чехословакии в восточноевропейском социалистическом блоке. Был заключен договор об условиях временного пребывания советских войск на территории ЧССР, и советская группировка оставалась в Чехословакии до 1991 года. Это была крупнейшая войсковая операция в Европе после окончания Второй мировой войны с участием 500 тысяч военнослужащих при 6300 танках и 800 самолётах.

Операция «Дунай». 1968 год. ЧССР

На фоне смены лиц в чехословацком правительстве оппозиционные силы внутри политического руководства страны под предлогом создания «социализма с человеческим лицом» развернули кампанию по дискредитации первых лиц ЧССР и социалистического лагеря в целом. Из уст сторонников «пражской весны» звучали призывы улучшить отношения с Западной Германией, разделить страну на Чехию и Словакию, восстановить Словацкую грекокатолическую церковь, которая в 1950 году порвала с унией и вернулась в православие, и т. п.

Из антисоветски настроенных элементов были созданы так называемые политические клубы (пропагандистские ячейки). В них нашлось место и уголовникам, и лицам, заподозренным в сотрудничестве со спецслужбами НАТО. Позже в штаб-квартирах этих клубов будет найдено заготовленное оружие и мины западного производства.

Идеологема «пражской весны» была, по сути, идеологическим прикрытием начавшейся ещё в 1956 году в Венгрии попытки пересмотра послевоенного устройства мира. Участник тех событий подполковник Владислав Павлович Сунцев рассказывает: «Для... НАТО было заманчивым вырвать ЧССР из социалистического содружества, получить через её территорию коридор к границе СССР… и расколоть страны Варшавского договора на два обособленных региона… Около западных границ ЧССР под видом учений концентрировались войска ФРГ. Для введения в ЧССР натовских войск достаточно было, чтобы хотя бы одна радиостанция с территории ЧССР запросила помощь. В этой ситуации холодная война могла в любой момент перерасти в горячую… В 1968 году мы предотвратили третью мировую».

За несколько месяцев до упомянутых учений средний командный состав 2-го корпуса западногерманской армии посетил Чехословакию под видом туристов, изучая маршруты вторжения. (Интерес немцев к Чехословакии традиционный: как заметил ещё в 1947 году бывший советник президента Э. Бенеша Пётр Дртина, Чехословакия лежит «не между Западом и Востоком, а между Германией и Советским Союзом»). Министр МВД ЧССР и сторонник сближения с НАТО Йозеф Павел прекратил сотрудничество с МВД и КГБ СССР, открыл границу с ФРГ, снял пограничные заграждения, развернул травлю сторонников Москвы из числа офицеров МВД и органов безопасности (некоторые из них покончили жизнь самоубийством, не выдержав давления) и установил максимально мягкий режим в отношении агентов западных спецслужб. С территории ФРГ на ЧССР вещала военная радиостанция, подстрекая чехословаков к беспорядкам. Вещали и установленные заранее подпольные радиостанции в самой Чехословакии. Эти радиостанции находили потом при обысках в квартирах и по месту работы «мирных демонстрантов». Антисоветские выступления в Чехословакии не были проявлением стихийного недовольства.

24 августа в районе города Теплице «мирные сторонники реформ» сбили из пулемёта советский вертолёт. Пилоты получили ранения, погибли два пассажира – советские журналисты. 26 августа был сбит советский Ан-12 с грузом продуктов, погибли пять членов экипажа. В Праге советских солдат обстреливали из проезжающих автомобилей.

Красноречивый случай произошёл в Кошице. Разъяренные «сторонники мирных реформ» догола раздели 48-летнюю Валентину Белас и гнали её по улицам города. Она была русской женой офицера чехословацких спецслужб. Увидела на стене антисоветский плакат с адресами сотрудников, в том числе своим адресом, сорвала его, опасаясь за жизнь двоих детей. На эмоциях заговорила с подбежавшими молодчиками по-русски, и этого было достаточно.

В ходу были и другие провокации: выставить пустые детские коляски на пути следования танковой колонны, выстрелить из толпы по патрулю, чтобы спровоцировать ответный огонь, расставить по городу «раненых» советскими солдатами мирных жителей, чьи раны рисовались красной краской и проч. А рядом находились специально приглашённые для этого фотографы, делавшие «правильные» снимки, которые потом публиковались в западных газетах.

Пропагандистская листовка (ФРГ), призывающая к единству НАТО на фоне ситуации в Чехословакии

Пресловутая «пражская весна» была в действительности попыткой пробить брешь в обороне стран Варшавского договора для быстрого ввода войск НАТО, достижения Западом силового перевеса на восточном направлении и дальнейшей экспансии на восток. Это была попытка спровоцировать геополитический разлом в Европе с целью радикального пересмотра итогов Второй мировой войны.

Годы спустя мне довелось видеть в Праге рекламный плакат музейной экспозиции, посвящённой событиям 1968 года с изображением персонажа в советской военной форме и с перекошенным от злости лицом. Такими изображал советских военнослужащих в ЧССР западный агитпроп. И ни слова о подвиге старшины Андреева, который свернул свой танк в обрыв, чтобы не наехать на выбежавших на дорогу демонстрантов. Ни слова об экипаже другого танка, подожжённого чехословаками, когда советские танкисты тратили время на попытки уговорить демонстрантов отойти подальше от загоревшегося боекомплекта.

О том, что у Советской армии не было планов удушения чехословацкого народа, говорит и одинаковая численность потерь у оппозиционеров-мятежников и военнослужащих стран Варшавского договора – по 108 человек. СССР потерял 95 военнослужащих, Польша – 10, ГДР, Болгария и Венгрия – по 1 человеку.

А сейчас Чехия и Словакия – страны-члены НАТО. Американцы вынашивают планы размещения в Чехии элементов системы ПРО США, грозящей России, а чешские и словацкие солдаты гибнут в Афганистане за интересы США.