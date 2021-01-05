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2021 год принёс Украине не надежды, а страх перед будущим

05 января 2021, 10:25  •  209 • Украина

Украинское будущее под угрозой. Да, вы сейчас можете сказать, что каждый год уже об этом говорят, но на этот раз все действительно критично. Ведь никогда еще мир не сталкивался с пандемией, которая ударила бы по экономике.

Политический эксперт Юрий Дудкин прокомментировал решение правительства увеличить цены на электричество — вместо того, чтобы поддержать население в такой сложный период.

Он обратил внимание на то, что сейчас настолько сложные времена, что люди умирают на улице (это касается пожилого населения), а государство не сохраняет позиции по электроэнергии, а ужесточает условия жизни.

Обращая внимание на то, в каких странах поддержка реально оказывается, Дудкин приводит в пример Россию, Германию, Японию, Белоруссию, Китай.

Да, действительно, в РФ, например, отменили пени за неуплату по ЖКХ на период с весны до конца 2020 года. Также оказывается поддержка малому и среднему бизнесу, семьям с детьми до 7 лет, школьникам выдаются проднаборы.

Что сделали на Украине? Подняли цены на электроэнергию. Рукалицо, как говорится.

Конечно, Зеленский пытался помочь стране, взяв еще один кредит у МВФ. Но разве это поддержка? Это, скорее, очередной способ загнать страну в долговую яму.

Да и неплохо было бы просвещать население об опасности заболевания, ибо по словам эксперта Владимира Паниотто, треть украинцев считает ковид политикой или заговором масонов, 42% не желает вакцинироваться, остальные просто живут по принципу — моя хата с краю, я ничего не знаю.

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