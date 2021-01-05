2021 год принёс Украине не надежды, а страх перед будущим

Украинское будущее под угрозой. Да, вы сейчас можете сказать, что каждый год уже об этом говорят, но на этот раз все действительно критично. Ведь никогда еще мир не сталкивался с пандемией, которая ударила бы по экономике.Политический эксперт Юрий Дудкин прокомментировал решение правительства увеличить цены на электричество — вместо того, чтобы поддержать население в такой сложный период.Он обратил внимание на то, что сейчас настолько сложные времена, что люди умирают на улице (это касается пожилого населения), а государство не сохраняет позиции по электроэнергии, а ужесточает условия жизни.Обращая внимание на то, в каких странах поддержка реально оказывается, Дудкин приводит в пример Россию, Германию, Японию, Белоруссию, Китай.Да, действительно, в РФ, например, отменили пени за неуплату по ЖКХ на период с весны до конца 2020 года. Также оказывается поддержка малому и среднему бизнесу, семьям с детьми до 7 лет, школьникам выдаются проднаборы.Что сделали на Украине? Подняли цены на электроэнергию. Рукалицо, как говорится.Конечно, Зеленский пытался помочь стране, взяв еще один кредит у МВФ. Но разве это поддержка? Это, скорее, очередной способ загнать страну в долговую яму.Да и неплохо было бы просвещать население об опасности заболевания, ибо по словам эксперта Владимира Паниотто, треть украинцев считает ковид политикой или заговором масонов, 42% не желает вакцинироваться, остальные просто живут по принципу — моя хата с краю, я ничего не знаю.