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2020-й многому научил: Иностранную разведку оттащили за уши от России
04 декабря 2020, 12:05 • 173 • Политика
Правительство поддержало законопроект о запрете иностранного финансирования митингов. "В 20-м протестном году есть широкая международная повестка, из которой можно делать выводы для того, чтобы не допустить у себя подобных явлений", - объяснил политолог Александр Асафов.
Правительство России одобрило законопроект о запрете финансирования митингов и пикетов из-за границы, а также из анонимных источников. Какие последствия будет иметь это решение кабмина, рассказал Царьграду политолог и журналист Александр Асафов.
Прежде всего он отметил, что митинги всегда являются в том числе и политическим инструментом зарубежных стран, которые через эти политические инструменты пытаются проводить свои интересы и выполнять свои собственные задачи. Этот тезис убедительно доказали все события, произошедшие на Украине за последнее время. Из более свежих примеров можно привести Болгарию, в которой митинги шли больше ста дней и закончились серьёзными политическими изменениями, указывает политолог.
И для того, чтобы ограничить в инструментарии представителей иностранных разведок, и вводятся подобные ограничения. Пока неясно, насколько данное решение окажется эффективным, но оно выглядит логичным и создаёт невозможность напрямую финансировать проведение различных мероприятий, которые угрожают суверенитету, гражданскому спокойствию, увеличивают социальное напряжение в обществе, считает Александр Асафов.
Он подчеркнул, что вся протестная активность 2020 года показала, что подобные меры необходимы. Сейчас из-за коронавирусных ограничений протестная активность сведена почти к нулю, однако это не означает, что такая ситуация будет продолжаться вечно.
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