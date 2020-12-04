2020-й многому научил: Иностранную разведку оттащили за уши от России

Правительство России одобрило законопроект о запрете финансирования митингов и пикетов из-за границы, а также из анонимных источников. Какие последствия будет иметь это решение кабмина, рассказал Царьграду политолог и журналист Александр Асафов.

Прежде всего он отметил, что митинги всегда являются в том числе и политическим инструментом зарубежных стран, которые через эти политические инструменты пытаются проводить свои интересы и выполнять свои собственные задачи. Этот тезис убедительно доказали все события, произошедшие на Украине за последнее время. Из более свежих примеров можно привести Болгарию, в которой митинги шли больше ста дней и закончились серьёзными политическими изменениями, указывает политолог.

И для того, чтобы ограничить в инструментарии представителей иностранных разведок, и вводятся подобные ограничения. Пока неясно, насколько данное решение окажется эффективным, но оно выглядит логичным и создаёт невозможность напрямую финансировать проведение различных мероприятий, которые угрожают суверенитету, гражданскому спокойствию, увеличивают социальное напряжение в обществе, считает Александр Асафов.

Он подчеркнул, что вся протестная активность 2020 года показала, что подобные меры необходимы. Сейчас из-за коронавирусных ограничений протестная активность сведена почти к нулю, однако это не означает, что такая ситуация будет продолжаться вечно.