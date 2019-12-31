2020 год: Мир будет потряхивать, но Россия укрепится

Автор:

Цыганов Александр

Во всяком случае, что бы ни произошло – вплоть до падения чёрной звезды Нибиру на Солнце или появления Ктулху верхом на «Посейдоне» – вероятность угадывания достаточно велика. Никак не меньше, чем у той блондинки из анекдота встретить динозавра на улице. Пятьдесят на пятьдесят. Да и то – как подойти к вопросу. В конце концов, птицы – те же динозавры, только выжившие и маленькие. Так что в этом отношении блондинка соблюдает полную научную корректность: голубей у нас в городах пока что полно, вдруг именно в этот раз не удастся увидеть ни одного?

Стопроцентные прогнозы

С этой стороны в политических делах можно спрогнозировать события с куда большей точностью, нежели принято считать. Ибо Ктулху или Нибиру – это как раз порождения эпохи безответственного интернета, когда каждый энтузиаст или альтернативно одарённый может засунуть в свой бложик любую чушь и найдёт благодарных последователей.

А вот существование Дональда Трампа, в отличие от Ктулху, – научно доказанный факт, данный нам в ощущениях, который копируется и отображается в средствах массовой информации. И вот с этой объективной реальностью в 2020 году произойдёт одно из важнейших политических событий – выборы президента США. И Трамп будет в них участвовать, он уже начал предвыборную борьбу.

А что представляют собой выборы президента США? Страна эта – ключевая, сильная и в военном, и в экономическом отношении, а главное – англосаксонская по политике и идеологии. А потому неприятностей устроить может много. И устраивает, что характерно. Поэтому и выборы её лидера наносят отпечаток на весь мир. А это значит, так или иначе мир будет вовлечён в противостояние между национально ориентированными элитами и товаропроизводителями – и наднационально действующими мировыми финансистами и транснациональными корпорациями.

Существование Дональда Трампа, в отличие от Ктулху, – научно доказанный факт. Фото: Richard Graulich / Globallookpress

Но что представляет собою это противостояние? В общем, всё то же: кто будет контролировать такой роскошный в военном и экономическом отношении инструмент, как США: национальные промышленники или транснациональные банкстеры? Следовательно, можно с достаточно высокой вероятностью спрогнозировать, что по меньшей мере целый ряд раундов этой драки будет вынесен и на международную арену. И кто бы потом ни вытирал кровь с лица, можно быть уверенным, что, как в американском рестлинге, часть зала будет вовлечена в потасовку. С той, правда, немалозначительной деталью, что это будет не смачное шоу на публику, как в настоящем рестлинге, а настоящие кровь и зубы в полёте.

Прогнозы с оговорками

А вот дальше начинаются прогнозы с оговорками. Как, например, предсказать, кто же станет лидером США? Совершенно точно не динозавр. Дональд Трамп? С ним сложнее. Избиратели-то, пожалуй, выскажутся за него. Тем более, что у его соперников до сих пор не появилось внятного, признаваемого даже внутри демократической партии общего кандидата. Да, но есть «глубинное государство» тех самых банкстеров и прочих транснациональных гангстеров. Конечно, службы охраны первых лиц сегодня не в пример профессиональнее, нежели во время убийства Джона Кеннеди, но есть смысл побояться, как бы традиция избавляться от проблемных президентов США не укрепилась на ещё одну фигуру…

Что ещё важно? Для России по крайней мере. Что не должно быть войны. Когда она пусть и не на взлёте, о котором многие альтернативно одарённые блогеры мечтают то ли страстно, то ли во исполнение задач идеологической войны англосаксов против нашей страны, – но на подъёме. Длинном и тяжком, с надсадным рёвом старенького мотора и с замиранием сердца при переключении передач, но подъёме.

Войны на физическое уничтожение с Россией в предстоящем году не будет. Претензии к нам будут предъявляться, и много, но подкрепить их силой не осмелится никто. Фото: MOD Russia / Globallookpress

Здесь опять же можно сказать со стопроцентной уверенностью: войны на физическое уничтожение с Россией в предстоящем году не будет. Претензии к нам будут предъявляться, и много, но подкрепить их силой не осмелится никто. Потому что в 2020 году начнётся перевооружение ещё трёх ракетных полков РВСН подвижными комплексами «Ярс». И межконтинентальные ядерные комплексы с гиперзвуковыми планирующими блоками стали «под ёлочку» на боевое дежурство. И новые «Бореи» затаятся в глубине с 24 мегатоннами на борту. А все реальные специалисты в Америке знают, что защиты от этих систем вооружения у США нет. И в ближайшие годы не будет. Как ни извращайся с ракетами средней дальности.

Вряд ли начнётся и европейская война. Во-первых, с ней нет перспектив для Европы. Во-вторых, уже в начале года НАТО хочет провести учения по моделированию этой войны на границах России с Польшей и Прибалтикой. По сути, они и запланированы как отработка логистики военных перемещений сил НАТО в этот регион, в ходе каковой отработки стратеги альянса убедятся: и сами по себе попытки протолкнуть тысячные массы войск и техники из США до Польши сопряжены с массой проблем. А если дать ещё и вводную, что русские будут топить транспорты, бить «Искандерами» по портам выгрузки, разрушать склады и казармы, взрывать мосты и дороги – вся затея обречена на кровавое фиаско.

В случае же, если какой-то батальон и дотянется до территории России и устроит там традиционные, излюбленные на Западе зверства, смотри вариант первый. Тем более что в российской военной доктрине записано, что любое нападение на нашу страну государств, обладающих ядерным оружием, неважно, одного или коалиции стран, обладающих ядерным оружием (то есть НАТО), даст нам право применять ядерное оружие.

В российской военной доктрине записано, что любое нападение на нашу страну государств, обладающих ядерным оружием, неважно, одного или коалиции стран, обладающих ядерным оружием (то есть НАТО), даст нам право применять ядерное оружие. Фото: Cq photo juy / Shutterstock.com

Укрепление Хартленда

В связи со всем вышеизложенным можно ожидать и укрепления международных позиций нашей страны.

Нет, взаимных поцелуев ни с Америкой, ни с Европой ожидать не следует. Но Америке явно придётся тяжко в 2020 году. Раскол между элитами там уже и так дошёл до стадии пропагандистской войны. А на фоне и в связи с выборами… Можно ожидать и чего кровавого. То есть угроза от США и их выборов всему миру остаётся, но как раз именно в связи с нарастающим ожесточением гражданской войны в Штатах. А любая гражданская война ослабляет государство. А значит, автоматически прогнозируется усиление того, что в Америке иной раз называют Хартлендом. Иными словами, Евразии – без тех плацдармов на западе и востоке этого материка, в Европе и на Дальнем Востоке. И прежде всего через укрепление сотрудничества между странами Евразии по линии ШОС, по линии АТЭС, не говоря уже об ОДКБ.

А вот на территории одного из плацдармов США на материке, по Европе, прогноз сделать вообще нетрудно. Европа по-прежнему будет раздираема между вполне прагматическим желанием сотрудничать с Москвой экономически и прежними фантомными устремлениями что-то ей показать, преподать, унизить. В общем, как-то её наказать в области политики. Но всё это не будет иметь большого значения на фоне кризиса, в котором она неминуемо окажется после выхода Великобритании из ЕС.

Кроме того, Европу будет продолжать играть Америка. Или её остатки. Или играть Европою. Впрочем, это не так и важно. Важно то, что самостоятельность Европы в мировой политике будет существенно снижена.

Ещё один очаг напряжения – Ближний Восток. Тут, к сожалению, серьёзных подвижек к общему миру прогнозировать не получается. Можно ожидать, правда, что в 2020 году растворится благодаря усилиям сирийских правительственных войск проблема Идлиба. Но вот на востоке весь этот сирийско-курдско-турецко-американский клубок будет продолжать запутываться. Впрочем, ничего существенно плохого тут произойти не должно: США здесь находятся в состоянии отступления, и однажды оно должно будет завершиться их уходом из Сирии. Это неизбежно.

А в целом год должен быть мирным и для России – весьма благоприятным.