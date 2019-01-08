2019-й военный: Где в мире взорвётся

Примерный прогноз военных экспертов на обстановку в 2019 году убеждает, что большой войны не будет, но локальные конфликты продолжатся

Автор:

Покровский Александр

Наступивший 2019 год способен преподнести всему миру немало боевых сюрпризов, но самого опасного — большой термоядерной войны — не ожидается. Правда, могут открыться несколько локальных конфликтов взамен тех, которые исчерпали себя в 2018 году.

Примерно к этому сводятся прогнозы военных специалистов, поделившихся ими с Царьградом. Правда, имена свои все они попросили «не светить», потому что при имеющемся объёме данных, секретности и чисто математически мало поддающихся предсказанию деталей прогноз такой на серьёзность претендовать не может.

Исчерпавшие себя конфликты

Тут имеются в виду столкновения между различными силами, затихшие в 2018 году или близкие к тому по разным причинам. Военный разгром одной из сторон, как с запрещённым в России ИГ, или же исчерпание политического ресурса, как у Саудовской Аравии в Йемене. Но чаще всего — политическая бесперспективность дальнейших боевых действий в силу недостижимости планировавшегося политического результата. Это та же Сирия, где и США, и Израиль, и Саудовская Аравия ощутили невозможность пробить поставленную перед ними Россией политическую стену. Военную, впрочем, тоже.

Характерный пример в этом смысле — недавний налёт израильских ВВС на наземные цели в Сирии. Политически Тель-Авив решает ту же свою задачу: добиться того, чтобы с территории соседней страны не исходила для него военная угроза. От иранских сил и проиранских прокси, вроде той же «Хезболлы».

Российские комплексы ПВО С-300, поставленные в Сирию. Фото: www.globallookpress.com

Иное дело, что задача — политическая, и решить её в рамках чисто военных средств в данном случае невозможно, хотя бы в силу наличия у Дамаска мощной защитницы. И вот этот налёт как раз и показал, что израильские возможности в этом смысле ещё раз сильно редуцировались. Конечно же, речь идёт о российских комплексах ПВО С-300, поставленных в Сирию и обеспеченных покамест русскими экипажами. Причём еврейские военные изначально не могут сказать, где небо над Сирией закрывают сирийцы, а где — русские.