|
2018-й в международной политике: Год продолжения бурь
04 января 2018, 16:24 • 109 • Политика
Обычно политические прогнозы не стоят времени, затраченного на их прочтение. Политика, особенно международная, куда сложнее самой мудрёной нынешней высшей математики. Каких-нибудь, к примеру, квантовых алгебр, которые и не всем математикам-то доступны. А уж столкновения и сотрудничество взаимодействующих и невзаимодействующих сущностей в политике – тут и квантовые алгебры разобраться не помогут
И всё же: каким будет 2018 год в том, что касается международной политики? Сказать трудно, но можно. Это в преддверии Нового года попробовал сделать председатель Комитета по международным делам Государственной Думы России Леонид Слуцкий.
В политике, отметил он,
С этой точки зрения Слуцкий и предложил просчитать основные элементы международной политики 2018 года. По крайней мере, те из них, что касаются России, те, в которые Россия вовлечена.
Россия - США
Фото: www.globallookpress.com
Здесь основной вопрос - это взаимодействие, если его так можно назвать, между Россией и США. Тут по-прежнему сохраняется риск дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами. А это далеко не политическая, а реальная жизненная проблема: обе страны в состоянии уничтожить друг друга и весь мир.
Не будем говорить о модном поверье, будто мощь и влияние США ныне сокращаются, предложил Леонид Слуцкий.
Такое прямое столкновение уже произошло в Сирии, хотя РФ и США нашли тот способ взаимопонимания, который не довёл противостояние до горячей фазы. Но не случайно США всеми правдами и неправдами пытаются закрепиться в Сирии, даже обвиняя Россию в присвоении победы над международными террористами. В Вашингтоне тоже понимают, что там сейчас - а главное, в будущем - продолжается прямой и непосредственный спор между великими державами о том, кто из них закрепит своё право подниматься, а кто признает свой тренд на спуск.
Россия и временно утерянные территории империи
Фото: www.globallookpress.com
Аналогичная ситуация и на Украине, считает политик.
Читайте такжеУши Трампа и Нетаньяху: Кто и зачем поджигает Иран Новая волна нестабильности захлестнула Иран. Западные СМИ наперебой сообщают о том, что антиправительственные протесты, начавшиеся в Исламской республике, перешли в столкновения с правоохранительными органами. Все указывает на очередную попытку проведения “цветной революции”.
Иначе говоря, русско-американский конфликт на Украине продолжится, - только так можно понять Леонида Слуцкого. Да оно и верно: если учесть, что на деле бывший юго-западный регион Российской империи для России является с исторической точки зрения временно утерянными территориями, а с военной - стратегическим, то установление над ним полного контроля США становится, естественно, стратегическим для неё поражением. Допустит ли этого Россия? Ответ очевиден. И в этом смысле произойди даже невероятное: выиграй на президентских выборах политик с программой вернуть Киеву Крым, прекратить поддержку Донбасса, упасть на колени, покаяться, выплатить контрибуции и штрафы и так далее – Россия как историческая сущность и геополитическая субъектность не позволит ему этого сделать. Скорее произойдёт возвращение этих временно отторгнутых у империи территорий в лоно матушки-России.
Россия и Европа
Фото: www.globallookpress.com
А вот напряжённость между РФ и Европой может снизиться, полагает Леонид Слуцкий.
Политик ничего не сказал, правда, про нарастание военного напряжения на границах между Россией и Европой. А оно имеет тенденцию к нарастанию. Здесь видны чёткие американские интересы: рост недоверия, опасений друг друга, рост военных столкновений вернёт Европу в благословенные 60-е годы, когда не только надёжно сидела на коротком поводке у Вашингтона, но и преданно глядела ему в глаза. В последующие годы конфронтация с советской Россией начала потихоньку размываться, на смену вражде пришёл взаимный торговый интерес, а с окончанием холодной войны редуты её, казалось, и вовсе обрушились. Потом выяснилось, что – не до конца, но это уже не играло особого геополитического значения: в этом векторе Европа от американского поводка отвязалась, и начала играть собственную роль в мире и в мировой политике. Потенциально – весьма болезненно конкурентную по отношению к США.
Штаты, разумеется, давно это видели. Не случайно в начале 80-х они спровоцировали "першинговый кризис" в Европе, начал устанавливать там ракеты малой и средней дальности, нацеленные на Советский Союз. История распорядилась так, что та конфронтация разрядилась распадом СССР. Но ведь Россия-то никуда не делась! Наоборот, стало очевидным, что весь Союз висел на её плечах и жил за счёт её нищеты. А теперь, освобождённая от этих вериг, она не только окрепнет, но затем поднимется, затем начнёт возвращать утерянное. А так ведь и начало происходить…
И рано или поздно, но в Вашингтоне не могли не задуматься, что будет, если такая Россия столкуется с не зависимой от Штатов Европой. И там начали действовать. Распад Югославии и образование Косово не только дали США крупную военную базу в этом регионе, но и навесили на Европу косовскую гирю в виде необходимости помогать и защищать, а взамен получить жесточайшую этническую мафию и практически легальный наркотрафик. Затем на шею Европе добавили гирю из бедных, но жадных восточноевропейских стран, которые к тому же стали преданными американскими агентами в "старой Европе". Ну, а когда и этот потенциал оказался истрачен, США отяготили Европу новым "холодно-военным" конфликтом с поднимающейся Россией.
И остаётся надеяться на правильность прогноза Леонида Слуцкого, которому, по его словам, "хочется верить, 2018 год будет поворотным":
Покровский Александр
Подпишитесь на нас
109
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
03 января 2018, 06:28
|
28 декабря 2017, 18:39
|
30 декабря 2017, 22:39
|
30 декабря 2017, 19:24
|
01 января 2018, 16:54
|
01 января 2018, 15:28
|
03 января 2018, 20:54