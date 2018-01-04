2018-й в международной политике: Год продолжения бурь

• 109 • Политика

Обычно политические прогнозы не стоят времени, затраченного на их прочтение. Политика, особенно международная, куда сложнее самой мудрёной нынешней высшей математики. Каких-нибудь, к примеру, квантовых алгебр, которые и не всем математикам-то доступны. А уж столкновения и сотрудничество взаимодействующих и невзаимодействующих сущностей в политике – тут и квантовые алгебры разобраться не помогут

И всё же: каким будет 2018 год в том, что касается международной политики? Сказать трудно, но можно. Это в преддверии Нового года попробовал сделать председатель Комитета по международным делам Государственной Думы России Леонид Слуцкий.

В политике, отметил он,

есть одна непреложная закономерность - если существует неразрешённый конфликт, он будет существовать до своего разрешения тем или иным способом.

С этой точки зрения Слуцкий и предложил просчитать основные элементы международной политики 2018 года. По крайней мере, те из них, что касаются России, те, в которые Россия вовлечена.

Россия - США

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Здесь основной вопрос - это взаимодействие, если его так можно назвать, между Россией и США. Тут по-прежнему сохраняется риск дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами. А это далеко не политическая, а реальная жизненная проблема: обе страны в состоянии уничтожить друг друга и весь мир.

Не будем говорить о модном поверье, будто мощь и влияние США ныне сокращаются, предложил Леонид Слуцкий.

Да, многое говорит об этом, но и происходит это на уровне, с которого, как говорится, можно падать бесконечно, - обосновал он свою мысль. - А вот другое действительно неоспоримо - то, что Россия своё влияние и свою мощь очень быстрыми темпами увеличивает. И в этом смысле она неизбежно будет заполнять те ниши в сфере международного влияния, которые теряют Штаты. Даже если мы возвращаем своё - то, чем владел когда-то Советский Союз, но что отдал в 90-е годы.

Такое прямое столкновение уже произошло в Сирии, хотя РФ и США нашли тот способ взаимопонимания, который не довёл противостояние до горячей фазы. Но не случайно США всеми правдами и неправдами пытаются закрепиться в Сирии, даже обвиняя Россию в присвоении победы над международными террористами. В Вашингтоне тоже понимают, что там сейчас - а главное, в будущем - продолжается прямой и непосредственный спор между великими державами о том, кто из них закрепит своё право подниматься, а кто признает свой тренд на спуск.

Так что будем реалистами, - предлагает Леонид Слуцкий. - В 2018 году это цивилизационно важное "перетягивание каната" в регионе продолжится.

Россия и временно утерянные территории империи

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Аналогичная ситуация и на Украине, считает политик.

Сегодня раздаются голоса, что, мол, Соединённые Штаты готовы сдать режим в Киеве, - сказал председатель комитета Госдумы. Это - вряд ли, особенно, если произнести с интонацией любимого всеми героя "Белого солнца пустыни". В сущности, это то же самое цивилизационное столкновение, только с поправкой на то, что Украина для России ближайший сосед и братская страна.

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Иначе говоря, русско-американский конфликт на Украине продолжится, - только так можно понять Леонида Слуцкого. Да оно и верно: если учесть, что на деле бывший юго-западный регион Российской империи для России является с исторической точки зрения временно утерянными территориями, а с военной - стратегическим, то установление над ним полного контроля США становится, естественно, стратегическим для неё поражением. Допустит ли этого Россия? Ответ очевиден. И в этом смысле произойди даже невероятное: выиграй на президентских выборах политик с программой вернуть Киеву Крым, прекратить поддержку Донбасса, упасть на колени, покаяться, выплатить контрибуции и штрафы и так далее – Россия как историческая сущность и геополитическая субъектность не позволит ему этого сделать. Скорее произойдёт возвращение этих временно отторгнутых у империи территорий в лоно матушки-России.

Россия и Европа

Фото: www.globallookpress.com

А вот напряжённость между РФ и Европой может снизиться, полагает Леонид Слуцкий.

Россия не отступила и не собирается отступать ни перед какими санкциями, - заявил он. - Европа это поняла. До окончательного снятия санкций ещё далеко, но и их исполнение, уверен, будет всё менее истовым. Сами же наши европейские партнёры страдают от санкционного противостояния и стараются найти обходной путь.

Политик ничего не сказал, правда, про нарастание военного напряжения на границах между Россией и Европой. А оно имеет тенденцию к нарастанию. Здесь видны чёткие американские интересы: рост недоверия, опасений друг друга, рост военных столкновений вернёт Европу в благословенные 60-е годы, когда не только надёжно сидела на коротком поводке у Вашингтона, но и преданно глядела ему в глаза. В последующие годы конфронтация с советской Россией начала потихоньку размываться, на смену вражде пришёл взаимный торговый интерес, а с окончанием холодной войны редуты её, казалось, и вовсе обрушились. Потом выяснилось, что – не до конца, но это уже не играло особого геополитического значения: в этом векторе Европа от американского поводка отвязалась, и начала играть собственную роль в мире и в мировой политике. Потенциально – весьма болезненно конкурентную по отношению к США.

Путин послал сигнал врагам: кто следующий?

Штаты, разумеется, давно это видели. Не случайно в начале 80-х они спровоцировали "першинговый кризис" в Европе, начал устанавливать там ракеты малой и средней дальности, нацеленные на Советский Союз. История распорядилась так, что та конфронтация разрядилась распадом СССР. Но ведь Россия-то никуда не делась! Наоборот, стало очевидным, что весь Союз висел на её плечах и жил за счёт её нищеты. А теперь, освобождённая от этих вериг, она не только окрепнет, но затем поднимется, затем начнёт возвращать утерянное. А так ведь и начало происходить…

И рано или поздно, но в Вашингтоне не могли не задуматься, что будет, если такая Россия столкуется с не зависимой от Штатов Европой. И там начали действовать. Распад Югославии и образование Косово не только дали США крупную военную базу в этом регионе, но и навесили на Европу косовскую гирю в виде необходимости помогать и защищать, а взамен получить жесточайшую этническую мафию и практически легальный наркотрафик. Затем на шею Европе добавили гирю из бедных, но жадных восточноевропейских стран, которые к тому же стали преданными американскими агентами в "старой Европе". Ну, а когда и этот потенциал оказался истрачен, США отяготили Европу новым "холодно-военным" конфликтом с поднимающейся Россией.

В этом свете отношения между Россией и Европой представляются в наступающем году довольно неровными: собственные интересы "старушки" будут тянуть её к "матушке", а вот интересы США будут вновь и вновь отдёргивать её за военный поводок.

И остаётся надеяться на правильность прогноза Леонида Слуцкого, которому, по его словам, "хочется верить, 2018 год будет поворотным":

Мировые державы должны, наконец, понять, что конфликты неразрешимы на пути "кто – кого" и односторонний мировой порядок - это в сегодняшнем мире тупиковая логика.

Покровский Александр