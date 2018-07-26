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2018 год. Предчувствие смуты

26 июля 2018, 10:39  •  308 • Аналитика
2018 год – переломный в современной истории. И для России, и для всего мира. В 2014 году на Ближнем Востоке началась «Битва конца» — открыт ближневосточный фронт четвёртой мировой войны, войны цивилизаций. Созданы основы для появления европейского (украинского) фронта.

К 2018 году созданы условия для переформатирования Европы как оплота глобалистов либерального крыла мировой элиты и сноса нефтедолларовой системы, при помощи которой подпитывался мировой либеральный проект. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений разрушена. Открывается окно возможностей для «перезагрузки матрицы» и создания «нового мирового порядка».

Россия оказывается перед сложным выбором. Она втянута в две войны. Запад организовал засаду на Украине-Малороссии, которая ведёт к распаду и гибели Западной Руси (части единой русской цивилизации) и распространению хаоса на другие русские земли. Либеральная Москва в 2014 году не решилась пойти на воссоединение большей части русских земель и русского народа, разъединенного в 1991 году. Ведь такой шаг требовал полного разрыва с Западом, отказа от западной (паразитической), капиталистической и либеральной модели развития с его обществом потребления и истребления. Возврата к «русской идее» (матрице, коду развития) с её главенством социальной справедливости, господством этики совести, созданием общества будущего – общества служения, созидания и знания.



Москва предпочла бездействовать. На выходе – катастрофа части русского мира, информационный, культурно-языковой и социально-экономический геноцид 40-миллионного русского населения Малой России (Украины). Вашингтон контролирует Киев и в любой момент может открыть «горячий» украинский фронт, подрывая положение России и Европы. При этом США создали возможности по подрыву статуса «энергетической сверхдержавы». Европу постепенно заставят отказать от российских энергоресурсов, и РФ потеряет крупнейший рынок, что нанесет мощный удар по её «экономике трубы».

Вторая война – это театр военных действий в Сирии (часть ближневосточного фронта: боевые действия в Ираке, Йемене, Ливии, палестинский конфликт), который более всего выгоден США. Эта война уже стала крупным региональным конфликтом, который втянул в «воронку хаоса» Иран, Россию, Израиль, Турцию, Саудовскую Аравию и других игроков. При этом произошел разлом по линии Север – Юг, мир ислама и европейская (постхристианская) цивилизация плюс Россия. В настоящее время дело идёт к масштабному конфликту Ирана и Израиля, а затем и противостоянию еврейского государства с исламской цивилизацией. Не зря турецкий вождь Эрдоган уже отметил, что «Израиль является самой сионистской, фашистской и расистской страной» и «дух Гитлера возродился» в израильском правительстве. Большая война на Ближнем Востоке может привести к новым катастрофическим последствиям, включая гибель еврейского государства (проекты его переезда на развалины Украины и в Крым уже существуют – «Новая Хазария»), а США позволят ещё более усилить смуту в Евразии и создать условия для переформатирования американской экономики под новый техноуклад. Отсюда вроде как «непонятные» действия Трампа с его лозунгом: «Америка превыше всего!» Американский президент сознательно раскачивает «мировую лодку», так как «мир изменился» — прежний порядок рухнул, и Трамп спешит первым привести Америку в новый мир, в то время как остальное человечество потонет в глобальном смутокризисе и войне. Трамп отринул проект либералов-глобалистов, которые были готовы принести в жертву и прежний «пункт мирового управления» — США, устроив в Штатах «перестройку», развал, возможно, и новую гражданскую войну. Он, наоборот, готов «весь мир в труху», но сохранить доминирование американской империи в «новом мировом порядке».

Третья «засада» для России – возможность создания центральноазиатского и кавказского фронтов. Общая политическая, национальная, культурная и социально-экономическая деградация Средней Азии и Кавказа после развала СССР привели к тому, что огромный регион может запылать в любой время. В частности, Нагорный Карабах снова может стать ареной битвы Армении и Азербайджана. Афганистан стал новой стратегической базой «халифата» (очевидно, что всё это происходит под контролем англосаксов). Удар «армии джихада» придется по среднеазиатским республикам, которые не имеют серьёзных вооруженных сил, а действия местных ханов и баев привели к резкому росту социальной несправедливости, то есть народ в массе своей будет равнодушен к падению «великих ханов», а молодежь пополнит ряды джихадистов, купившись на лозунги справедливости и создания «великого халифата». Это приведёт к силовому вмешательству Москвы и Пекина, которому необходим порядок на «Новом Шёлковом пути» из Поднебесной в Европу.
Отстоять честь и безопасность. С оружием в руках


Ещё одна угроза для России – Дальний Восток. Здесь Япония всё чаще вспоминает про «северные территории». При этом Токио последние годы создает полноценные вооруженные силы, способные вести наступательные операции, в том числе десантные. Северная Корея пошла на уступки США, однако ситуация может измениться в любой момент. Пекин имеет свой проект развития, превращая Поднебесную в сверхдержаву со «вторым человечеством» – 1,4 млрд. человек, мощными вооруженными силами, которая опирается на первую экономику мира, имеющую сырьевые полуколонии в Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной и Центральной Азии и России.

Но самая страшная угроза для России – внутри. Последнее время складывается впечатление, что либеральное крыло российской «элиты», выполняя установки с Запада, готовит новую смуту в стране. Все признаки напоминают подготовку «февраля» образца 1917 года или «перестройку» 1985–1993 гг., которая привела к развалу и гибели советской цивилизации. В 1914 году Россию втянули в мировую войну, которая полностью дестабилизировала империю, погубив последнюю опору самодержавия – кадровую армию. СССР проиграл в третьей мировой – холодной войне (информационной, идеологической, экономической, тайной войне спецслужб), в которой произошло вырождение части советской элиты, которая и сдала Западу советский проект, променяв «светлое будущее» для всех на личное мещанско-торгашеское счастье, подпав под власть «золотого тельца». В настоящее время Россия втянута в четвёртую мировую войну – «фронты» в Сирии и на Украине, что подрывает кризисную экономику РФ. Плюс информационная и экономическая война санкций с Западом и подготовка НАТО военно-стратегической инфраструктуры в Восточной Европы на случай смуты в России и последующей интервенции для окончательного решения «русского вопроса».
Война мистера Трампа. Тарифы в борьбе за справедливость


В этой ситуации мирового смутокризиса, четвертой мировой войны либеральное крыло российской «элиты» весьма быстрыми темпами устраивает в РФ жесткий социально-политический кризис, чреватый переходом в смуту. Это и людоедская пенсионная реформа, и закон о повышении НДС, и рост цен на топливо, и рост тарифов ЖКХ, и новые налоги и т. д. Всё это на фоне кризиса народного хозяйства, ухудшения жизни миллионов людей, отсутствия программы развития, вымирания русского народа и всё более серьёзных проблем в области науки, космоса, образования, здравоохранения, пожарной охраны и охраны лесов, экологии, нарушения связности страны (с помощью авиации, железных дорог, морских путей и т. д.) и т. д. Всё больше людей осознают простую и страшную правду: Россия все годы после гибели Советского Союза только проседала и деградировала, проедала наследие предков и будущих поколений. «Вставание с колен» — это иллюзия, созданная чтобы прикрыть колоссальное разграбление страны и народа. До поры до времени иллюзию позволяли поддерживать высокие цены на ресурсы и «хорошие» отношения с Западом (западные хозяева были довольны действиями Москвы). Однако глобальный кризис, включающий кризис капитализма, либеральной модели и Запада, привёл к разрушению иллюзии стабильности. Хозяева Запада начали «перезагрузку матрицы», с разжиганием новой мировой войны. И сразу же либеральная, полукапиталистическая – полуфеодальная, полуколониальная модель, построенная в РФ, затрещала по швам.
Максим Шевченко: Действия Израиля мы зафиксировали и не забудем


Всё это уже было в истории. Русский историк Василий Ключевский отмечал: «История не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но только наказывает за незнание уроков». Выродившаяся «элита» Российской империи убила «старую Россию», выродившиеся представители советской «элиты» разложили и развалили великую советскую цивилизацию. Подготовка развала шла одинаково: через втягивание России в войну, ухудшение более обычного бедствий и тягот народа, через психокатастрофу — нагнетание страха и ненависти, истерии, безразличия и апатии.

Таким образом, в Российской Федерации в новом виде возможна катастрофа Российской империи и Советского Союза (цивилизационная катастрофа). Последовательность довольна проста: социальная несправедливость переходит все границы, «элита» своими действиями готовит верхушечный переворот, который автоматически перерастает в смуту, почва для которой подготовлена всем предшествующим периодом и его ошибками, ложью и тотальным воровством.

Автор: Самсонов Александр

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