2017-ый: между двумя взрывами • 244 • Аналитика Профессор Валентин Семёнов о реально-виртуальном мире, в котором протекал прошлый год …







Поразительное существо — современный человек, обитающий в нескольких мирах, причем практически одновременно. Когда-то, кроме реальности, только в снах и устных сказаниях; потом в живописи, книгах, театре, затем в радиоголосах и кино-образах и, наконец, в зазеркалье телевизора и компьютера. Основной жанр кинофильмов и сериалов ныне — это детективы, триллеры, военные фильмы, и в компьютерных играх то же самое. А ещё новости из горячих точек. Сколько кровавых сцен, убийств, выстрелов, взрывов видит и слышит современный человек всех возрастов?! Изо дня в день, из месяца в месяц даже в так называемых черных комедиях.





В разных российских городах, особенно в Москве, за последние четверть века периодически раздавались взрывы терактов, но Петербург этот ужас как-то обходил стороной. И вот в этом году взрыв грянул в нашем метро, унеся жизни 16 человек и ранив более ста. И я заметил, что петербуржцы, которые проявили такую взаимопомощь и заботу о старых и малых и вообще более слабых сразу после теракта, а также в первые дни даже избегавшие (особенно пожилые) ездить в метро, вместе с тем, уже через несколько месяцев как будто забыли об этом кошмаре. И вот только сейчас в самом конце декабря начали вспоминать, в связи с новым, слава Богу, не таким масштабным взрывом, который наш Президент первым назвал терактом. И ведь ещё недавно была, пресеченная спецслужбами, угроза взрыва Казанского собора, вроде как с помощью американцев (?).



Мы живем сейчас в реально-виртуальном мире, где настоящее бытие всё время перемежается и перемешивается с экранными фантомами, а фантомы эти слишком часто бывают убийственно агрессивными, жестокими, применяющими все виды оружия и средств уничтожения людей на земле, на воде и воздухе. Насилие примелькалось, уже не ужасает, как это было когда-то в дни моей юности, когда в СССР на киноэкранах появились первые западные триллеры о мафии и гангстерах. И вот ныне мы живем в замкнутом реально-виртуальном кругу насилия и порока, где убийство и сексуальный акт стали обязательными атрибутами современного искусства, причем как низкопробного «массового», так и авангардистского «элитарного». Киношных и реальных убийц назвали киллерами, а проституток «светскими львицами» и все они стали представителями «престижных» высокооплачиваемых профессий. Таким образом осуществляется деморализация населения и, прежде всего, молодежи.



Ходили слухи, что у террористов была какая-то таинственная договоренность не трогать Петербург. Однако, видимо, этот загадочный мораторий почему-то кончился. И декабрьский взрыв это подтвердил. Так что 2017 год знаменателен тем, что наш город перестал быть избранным и защищенным от терактов.



В 2017 году в стране продолжалась социальная поляризация, как финансово-имущественная, так и духовно-нравственная. Доходы олигархов и крупных чиновников росли, у простого народа сокращались. В то же время премьер-министр Д.А.Медведев в интервью высокопоставленным тележурналистам заявил, что прогрессивный налог вводиться не будет, так как бизнес, особенно крупный, «уйдет в тень» и государство и граждане финансово пострадают. Возникает вопрос, почему в других странах такой налог исправно работает, а у нас при не меньших полицейских силах он действовать не сможет. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране, как известно, не достигает прожиточного минимума. С 1.01. 2018 г. МРОТ будет повышен до 9489 руб. Закон уже подписан, но даже тогда он будет составлять только 85% прожиточного минимума трудоспособного человека (11160 руб. на 1.01.2018 г.). Ожидается, что только 1.01.2019 г. МРОТ достигнет прожиточного минимума. Мне думается, что в высшей степени безнравственно платить много лет миллионам наших граждан зарплату, на которую они не могут не то что достойно жить, а просто выжить. При этом как раз на днях были обнародованы данные о зарплатах наших министров, депутатов Думы, сенаторов. Причем ясно и ребенку, что это не единственные их доходы. Министр финансов А. Силуанов получает в месяц 1730000 руб., т. е. столько, сколько 182 человека из его сограждан с минимальной зарплатой вместе взятых. А осужденный за взятку в 2 миллиона долларов министр экономразвития А. Улюкаев получал зарплату 1270000 руб., но мог спокойно отхватить в год и 50 миллиончиков, да плюс жена — миллиончиков 15. Таланты всё, творцы, труженики. Давайте ещё вспомним о наших провальных мастерах-миллионерах футбольного мяча или о десятилетиями поющих и пляшущих на всех каналах ТВ пошлых шоу-бизнесменов-миллионеров. В то время, как настоящие ученые и писатели не могут получить скромные гранты для своего творчества. Хотелось бы знать, что об этом думают наши поборники плутократического капитализма, в том числе, как это не дико, среди считающих себя глубоко православными людьми. Без права на сосуществование



Духовно-нравственный конфликт между православными и просто честными гражданами и либеральной (в первую очередь, художественной) интеллигенцией продолжался весь 2017 год, по поводу провокационного, искажающего историю и оскорбляющего святых страстотерпцев Императора Николая II и Императрицу Александру Федоровну фильма «Матильда». Этот фильм четко выявил «кто есть кто?» в российской художественной культуре. А ещё отбор и идентификацию продолжили сериал «Спящие» и балет «Нуреев». И через весь год юбилея российских революций - метущийся хаос чудовищной лжи, ёрничества, глупости: сериалы «Троцкий», «Демон революции», псевдодокументальные фильмы. Так называемые художники потеряли ум и совесть, громоздят дикие, разнузданные фэнтази, не имеющие с правдой и творчеством ничего общего. Они - такие мелкие и ничтожные, по сравнению с теми, кого пытаются малевать, вообразили, что имеют право делать из жизни когда-то живых, сложных, талантливых, смелых людей мерзкий фарс и шабаш. На очереди бредятина о клане вампиров, которые помогали династии Романовых царствовать. Но даже это всего лишь жалкое подражание американским оригиналам, вроде того, где президент Линкольн на досуге охотится на вампиров. О Последнем Богатыре. И похоже действительно последнем



В 1916 году молодой Владимир Маяковский опубликовал эпиграмму на попытку В.Брюсова закончить незавершенную поэму А.С.Пушкина «Египетские ночи»:



Разбоя след затерян прочно

Во тьме египетских ночей.

Проверив рукопись построчно,

гроши отсыпал казначей.

Бояться вам рожна какого?

Что против - Пушкину иметь?

Его кулак навек закован

в спокойную к обиде медь!



Вот и в наше гнилое время «постправды» современные бездари и мракобесы мародёрствуют на поле творений гениев и демонов. А что современные космополиты делают с русским языком, засоряя и уродуя его, как наш русский лес, не хочется ни думать, ни вспоминать (все эти «контенты», «биткоины» и «хайпы»). Да, 2017 год предъявил нам всю противоречивость и опасность нашего времени и предупредил о том, что снова, через 100 лет может нас ожидать. Услышим ли, поймем ли, опомнимся ли?!... Услышит ли власть?!..



Однако, недавно по какому-то наитию мы с женой пошли в Планетарий. И там, глядя на бесконечные, великолепные созвездья и галактики, я подумал о том, как местечково мы здесь на маленькой планете Земля мыслим и чувствуем. И даже непостижимого грандиозного Бога порой пытаемся низвести до своего мелкого порочного уровня. Конечно, я вспомнил слова Иммануила Канта о звездном небе над головой и нравственном законе внутри нас. Знают ли, помнят ли их люди во власти? В разных российских городах, особенно в Москве, за последние четверть века периодически раздавались взрывы терактов, но Петербург этот ужас как-то обходил стороной. И вот в этом году взрыв грянул в нашем метро, унеся жизни 16 человек и ранив более ста. И я заметил, что петербуржцы, которые проявили такую взаимопомощь и заботу о старых и малых и вообще более слабых сразу после теракта, а также в первые дни даже избегавшие (особенно пожилые) ездить в метро, вместе с тем, уже через несколько месяцев как будто забыли об этом кошмаре. И вот только сейчас в самом конце декабря начали вспоминать, в связи с новым, слава Богу, не таким масштабным взрывом, который наш Президент первым назвал терактом. И ведь ещё недавно была, пресеченная спецслужбами, угроза взрыва Казанского собора, вроде как с помощью американцев (?)., а фантомы эти слишком часто бывают убийственно агрессивными, жестокими, применяющими все виды оружия и средств уничтожения людей на земле, на воде и воздухе.в дни моей юности, когда в СССР на киноэкранах появились первые западные триллеры о мафии и гангстерах. И вот ныне мы живем в замкнутом реально-виртуальном кругу насилия и порока, где убийство и сексуальный акт стали обязательными атрибутами современного искусства, причем как низкопробного «массового», так и авангардистского «элитарного». Киношных и реальных убийц назвали киллерами, а проституток «светскими львицами» и все они стали представителями «престижных» высокооплачиваемых профессий. Таким образом осуществляется деморализация населения и, прежде всего, молодежи.Ходили слухи, что у террористов была какая-то таинственная договоренность не трогать Петербург. Однако, видимо, этот загадочный мораторий почему-то кончился. И декабрьский взрыв это подтвердил. Так что 2017 год знаменателен тем, что наш город перестал быть избранным и защищенным от терактов.В 2017 году в стране продолжалась социальная поляризация, как финансово-имущественная, так и духовно-нравственная. Доходы олигархов и крупных чиновников росли, у простого народа сокращались. В то же время премьер-министр Д.А.Медведев в интервью высокопоставленным тележурналистам заявил, что прогрессивный налог вводиться не будет, так как бизнес, особенно крупный, «уйдет в тень» и государство и граждане финансово пострадают. Возникает вопрос, почему в других странах такой налог исправно работает, а у нас при не меньших полицейских силах он действовать не сможет. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране, как известно, не достигает прожиточного минимума. С 1.01. 2018 г. МРОТ будет повышен до 9489 руб. Закон уже подписан, но даже тогда он будет составлять только 85% прожиточного минимума трудоспособного человека (11160 руб. на 1.01.2018 г.). Ожидается, что только 1.01.2019 г. МРОТ достигнет прожиточного минимума. Мне думается, что в высшей степени безнравственно платить много лет миллионам наших граждан зарплату, на которую они не могут не то что достойно жить, а просто выжить. При этом как раз на днях были обнародованы данные о зарплатах наших министров, депутатов Думы, сенаторов. Причем ясно и ребенку, что это не единственные их доходы. Министр финансов А. Силуанов получает в месяц 1730000 руб., т. е. столько, сколько 182 человека из его сограждан с минимальной зарплатой вместе взятых. А осужденный за взятку в 2 миллиона долларов министр экономразвития А. Улюкаев получал зарплату 1270000 руб., но мог спокойно отхватить в год и 50 миллиончиков, да плюс жена — миллиончиков 15. Таланты всё, творцы, труженики. Давайте ещё вспомним о наших провальных мастерах-миллионерах футбольного мяча или о десятилетиями поющих и пляшущих на всех каналах ТВ пошлых шоу-бизнесменов-миллионеров. В то время, как настоящие ученые и писатели не могут получить скромные гранты для своего творчества. Хотелось бы знать, что об этом думают наши поборники плутократического капитализма, в том числе, как это не дико, среди считающих себя глубоко православными людьми.Духовно-нравственный конфликт между православными и просто честными гражданами и либеральной (в первую очередь, художественной) интеллигенцией продолжался весь 2017 год, по поводу провокационного, искажающего историю и оскорбляющего святых страстотерпцев Императора Николая II и Императрицу Александру Федоровну фильма «Матильда». Этот фильм четко выявил «кто есть кто?» в российской художественной культуре. А ещё отбор и идентификацию продолжили сериал «Спящие» и балет «Нуреев». И через весь год юбилея российских революций - метущийся хаос чудовищной лжи, ёрничества, глупости: сериалы «Троцкий», «Демон революции», псевдодокументальные фильмы. Так называемые художники потеряли ум и совесть, громоздят дикие, разнузданные фэнтази, не имеющие с правдой и творчеством ничего общего. Они - такие мелкие и ничтожные, по сравнению с теми, кого пытаются малевать, вообразили, что имеют право делать из жизни когда-то живых, сложных, талантливых, смелых людей мерзкий фарс и шабаш. На очереди бредятина о клане вампиров, которые помогали династии Романовых царствовать. Но даже это всего лишь жалкое подражание американским оригиналам, вроде того, где президент Линкольн на досуге охотится на вампиров.В 1916 году молодой Владимир Маяковский опубликовал эпиграмму на попытку В.Брюсова закончить незавершенную поэму А.С.Пушкина «Египетские ночи»:в спокойную к обиде медь!не хочется ни думать, ни вспоминать (все эти «контенты», «биткоины» и «хайпы»). Да, 2017 год предъявил нам всю противоречивость и опасность нашего времени и предупредил о том, что снова, через 100 лет может нас ожидать.Однако, недавно по какому-то наитию мы с женой пошли в Планетарий. И там, глядя на бесконечные, великолепные созвездья и галактики, я подумал о том, как местечково мы здесь на маленькой планете Земля мыслим и чувствуем. И даже непостижимого грандиозного Бога порой пытаемся низвести до своего мелкого порочного уровня. Конечно, Автор: Валентин Евгеньевич Семёнов, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки России Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 244 Источник Похожие новости О «нефтяном проклятии» и «неведомой силе» «Лихие 90-е» для Аргентины Государственный переворот как метод американской дипломатии

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