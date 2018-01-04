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2017-ый: между двумя взрывами
04 января 2018, 09:54 • 244 • Аналитика
Профессор Валентин Семёнов о реально-виртуальном мире, в котором протекал прошлый год …
Поразительное существо — современный человек, обитающий в нескольких мирах, причем практически одновременно. Когда-то, кроме реальности, только в снах и устных сказаниях; потом в живописи, книгах, театре, затем в радиоголосах и кино-образах и, наконец, в зазеркалье телевизора и компьютера. Основной жанр кинофильмов и сериалов ныне — это детективы, триллеры, военные фильмы, и в компьютерных играх то же самое. А ещё новости из горячих точек. Сколько кровавых сцен, убийств, выстрелов, взрывов видит и слышит современный человек всех возрастов?! Изо дня в день, из месяца в месяц даже в так называемых черных комедиях.
В разных российских городах, особенно в Москве, за последние четверть века периодически раздавались взрывы терактов, но Петербург этот ужас как-то обходил стороной. И вот в этом году взрыв грянул в нашем метро, унеся жизни 16 человек и ранив более ста. И я заметил, что петербуржцы, которые проявили такую взаимопомощь и заботу о старых и малых и вообще более слабых сразу после теракта, а также в первые дни даже избегавшие (особенно пожилые) ездить в метро, вместе с тем, уже через несколько месяцев как будто забыли об этом кошмаре. И вот только сейчас в самом конце декабря начали вспоминать, в связи с новым, слава Богу, не таким масштабным взрывом, который наш Президент первым назвал терактом. И ведь ещё недавно была, пресеченная спецслужбами, угроза взрыва Казанского собора, вроде как с помощью американцев (?).
Мы живем сейчас в реально-виртуальном мире, где настоящее бытие всё время перемежается и перемешивается с экранными фантомами, а фантомы эти слишком часто бывают убийственно агрессивными, жестокими, применяющими все виды оружия и средств уничтожения людей на земле, на воде и воздухе. Насилие примелькалось, уже не ужасает, как это было когда-то в дни моей юности, когда в СССР на киноэкранах появились первые западные триллеры о мафии и гангстерах. И вот ныне мы живем в замкнутом реально-виртуальном кругу насилия и порока, где убийство и сексуальный акт стали обязательными атрибутами современного искусства, причем как низкопробного «массового», так и авангардистского «элитарного». Киношных и реальных убийц назвали киллерами, а проституток «светскими львицами» и все они стали представителями «престижных» высокооплачиваемых профессий. Таким образом осуществляется деморализация населения и, прежде всего, молодежи.
Ходили слухи, что у террористов была какая-то таинственная договоренность не трогать Петербург. Однако, видимо, этот загадочный мораторий почему-то кончился. И декабрьский взрыв это подтвердил. Так что 2017 год знаменателен тем, что наш город перестал быть избранным и защищенным от терактов.
В 2017 году в стране продолжалась социальная поляризация, как финансово-имущественная, так и духовно-нравственная. Доходы олигархов и крупных чиновников росли, у простого народа сокращались. В то же время премьер-министр Д.А.Медведев в интервью высокопоставленным тележурналистам заявил, что прогрессивный налог вводиться не будет, так как бизнес, особенно крупный, «уйдет в тень» и государство и граждане финансово пострадают. Возникает вопрос, почему в других странах такой налог исправно работает, а у нас при не меньших полицейских силах он действовать не сможет. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране, как известно, не достигает прожиточного минимума. С 1.01. 2018 г. МРОТ будет повышен до 9489 руб. Закон уже подписан, но даже тогда он будет составлять только 85% прожиточного минимума трудоспособного человека (11160 руб. на 1.01.2018 г.). Ожидается, что только 1.01.2019 г. МРОТ достигнет прожиточного минимума. Мне думается, что в высшей степени безнравственно платить много лет миллионам наших граждан зарплату, на которую они не могут не то что достойно жить, а просто выжить. При этом как раз на днях были обнародованы данные о зарплатах наших министров, депутатов Думы, сенаторов. Причем ясно и ребенку, что это не единственные их доходы. Министр финансов А. Силуанов получает в месяц 1730000 руб., т. е. столько, сколько 182 человека из его сограждан с минимальной зарплатой вместе взятых. А осужденный за взятку в 2 миллиона долларов министр экономразвития А. Улюкаев получал зарплату 1270000 руб., но мог спокойно отхватить в год и 50 миллиончиков, да плюс жена — миллиончиков 15. Таланты всё, творцы, труженики. Давайте ещё вспомним о наших провальных мастерах-миллионерах футбольного мяча или о десятилетиями поющих и пляшущих на всех каналах ТВ пошлых шоу-бизнесменов-миллионеров. В то время, как настоящие ученые и писатели не могут получить скромные гранты для своего творчества. Хотелось бы знать, что об этом думают наши поборники плутократического капитализма, в том числе, как это не дико, среди считающих себя глубоко православными людьми.
Духовно-нравственный конфликт между православными и просто честными гражданами и либеральной (в первую очередь, художественной) интеллигенцией продолжался весь 2017 год, по поводу провокационного, искажающего историю и оскорбляющего святых страстотерпцев Императора Николая II и Императрицу Александру Федоровну фильма «Матильда». Этот фильм четко выявил «кто есть кто?» в российской художественной культуре. А ещё отбор и идентификацию продолжили сериал «Спящие» и балет «Нуреев». И через весь год юбилея российских революций - метущийся хаос чудовищной лжи, ёрничества, глупости: сериалы «Троцкий», «Демон революции», псевдодокументальные фильмы. Так называемые художники потеряли ум и совесть, громоздят дикие, разнузданные фэнтази, не имеющие с правдой и творчеством ничего общего. Они - такие мелкие и ничтожные, по сравнению с теми, кого пытаются малевать, вообразили, что имеют право делать из жизни когда-то живых, сложных, талантливых, смелых людей мерзкий фарс и шабаш. На очереди бредятина о клане вампиров, которые помогали династии Романовых царствовать. Но даже это всего лишь жалкое подражание американским оригиналам, вроде того, где президент Линкольн на досуге охотится на вампиров.
В 1916 году молодой Владимир Маяковский опубликовал эпиграмму на попытку В.Брюсова закончить незавершенную поэму А.С.Пушкина «Египетские ночи»:
Разбоя след затерян прочно
Во тьме египетских ночей.
Проверив рукопись построчно,
гроши отсыпал казначей.
Бояться вам рожна какого?
Что против - Пушкину иметь?
Его кулак навек закован
в спокойную к обиде медь!
Вот и в наше гнилое время «постправды» современные бездари и мракобесы мародёрствуют на поле творений гениев и демонов. А что современные космополиты делают с русским языком, засоряя и уродуя его, как наш русский лес, не хочется ни думать, ни вспоминать (все эти «контенты», «биткоины» и «хайпы»). Да, 2017 год предъявил нам всю противоречивость и опасность нашего времени и предупредил о том, что снова, через 100 лет может нас ожидать. Услышим ли, поймем ли, опомнимся ли?!... Услышит ли власть?!..
Однако, недавно по какому-то наитию мы с женой пошли в Планетарий. И там, глядя на бесконечные, великолепные созвездья и галактики, я подумал о том, как местечково мы здесь на маленькой планете Земля мыслим и чувствуем. И даже непостижимого грандиозного Бога порой пытаемся низвести до своего мелкого порочного уровня. Конечно, я вспомнил слова Иммануила Канта о звездном небе над головой и нравственном законе внутри нас. Знают ли, помнят ли их люди во власти?
Автор: Валентин Евгеньевич Семёнов, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки России
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