200 узбекских военных, 28 часов без еды и всё тайно: Приближенный Гани сообщил детали побега

В окружении экс-президента Афганистана раскрыли детали бегства политика из Кабула незадолго до захвата столицы талибами*.

В середине августа стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны. Детали его побега до сих пор были неизвестны, однако источник Hasht e Subh Daily подробно описал, как все происходило.

Инсайдер издания сообщил, что Гани бежал в ОАЭ через территорию Узбекистана. Чтобы покинуть Кабул, президент и его окружение воспользовались вертолетами. Приземлившись в Термезе, гостей из Афганистана взяла под охрану узбекская армия. Источник Hasht e Subh Daily уточняет, что прибывших, в числе которых преимущественно были пилоты, техники ВВС и телохранители лидера, охраняли более 200 узбекских военнослужащих.

Всего на этом аэродроме Гани с окружением пробыли более полутора суток. Затем на авиабазу приземлился неприметный белый самолет. Источник указывает, что на борту не было никаких опознавательных знаков. По информации СМИ, перелет состоялся поздно вечером 16 августа.

"Через несколько минут самолет взлетел, и нам объявили, что мы вылетаем в Объединенные Арабские Эмираты. В самолете впервые за 28 часов мы получили немного воды и еды", - рассказал собеседник.

Уже в ОАЭ официальных лиц местные куда-то препроводили. Остальным же заявили, что их не могут их оставить в стране.

"У нескольких человек, включая пилотов, вторых пилотов и технических работников, обслуживавших вертолеты, не было никаких документов, кроме военных билетов. Их пришлось перевезти в один из лагерей, который был недавно создан американскими войсками для афганских граждан в Абу-Даби. Остальные отправились своей дорогой", - заключил источник издания.

Напомним, что сбежавшего от "Талибана"* Гани приняли в ОАЭ. В Эмиратах уточнили, что приняли решение о политическом убежище политику из гуманитарных соображений.

* "Талибан" (талибы) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.