«200 км уже построили»: в «Газпроме» ответили на угрозы США остановить «Северный поток — 2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер выразил уверенность, что строительство «Северного потока — 2» будет завершено, несмотря на угрозы со стороны США. Ранее американский посол при ЕС Гордон Сондленд заявил, что газопровод якобы делает уязвимыми европейские страны и Соединённые Штаты. По его словам, у Вашингтона есть «инструменты», которые могут затормозить реализацию проекта. Однако в Госдуме не сомневаются, что сроки строительства не будут сорваны. По мнению экспертов, Европа, которой выгоден «Северный поток — 2», не станет поддаваться влиянию заокеанского партнёра.

Проект «Северный поток — 2» будет реализован, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Ну вы же всё сами видите — 200 км уже построили. И остальное достроим», — сказал Миллер газете «Коммерсантъ».

Накануне американский посол при ЕС Гордон Сондленд, выступая в Брюсселе, заявил, что проект газопровода сделает уязвимыми Европу и Соединённые Штаты.

«Когда европейцы уязвимы, США тоже становятся уязвимыми. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса. Мы не хотим, чтобы европейцы оказались в этой ситуации», — сказал дипломат.

Он отметил, что США располагают множеством инструментов для того, чтобы остановить строительство газопровода, и не все ещё применены.

«Для Европы важен альтернативный путь поставки газа»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT выразил уверенность, что «Северный поток — 2» будет построен точно в срок. Он указал на важность газопровода для Европы.

«У них будет стабильная подача газа. Для Европы получение альтернативного пути поставки газа, который будет намного дешевле, очень важно», — рассказал он в беседе с RT.

Уже к следующей неделе планируется завершить строительство участка газопровода, проходящего через Турцию, уточнил заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Проект реализуется по плану. На следующей неделе будет достроен морской участок «Турецкого потока», после чего крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit (компании Allseas. — RT) будет переброшено на Балтику и подключится к строительству «Северного потока — 2», как и было запланировано», — добавил он.

Между тем в Прибалтике, Польше, Украине, а также США по-прежнему выступают против строительства «Северного потока — 2», называя его «политическим проектом». Действия США объясняются их нежеланием укрепления позиций России в Европе, утверждают эксперты.

«США никогда не скрывали, что они против российского энергетического присутствия в Европе. Они предпринимают массу дипломатических, политических и юридических усилий для того, чтобы воспрепятствовать любым проектам, направленным на укрепление энергосотрудничества России и Европы», — считает Гривач.

Несмотря на противодействие со стороны Вашингтона, в отношениях между Европой и Россией появились фундаментальные основания для сотрудничества, подчёркивает эксперт. Благодаря им Европа и РФ теперь являются крупнейшими энергетическими партнёрами, что отвечает взаимным интересам.

«Возобладает фундаментальный интерес»

Комментируя высказывание Сондленда, эксперты отметили, что угрозы со стороны США о применении «инструментов», способных остановить строительство «Северного потока — 2», уже не влияют на мнение участников проекта.

Эксперт прокомментировал встречу Порошенко с иерархами УПЦ МП «Фундаментальный интерес всё равно возобладает. Американцы уже вводили и эмбарго, и санкции против других российских проектов, но они всё равно были реализованы», — добавил Гривач.

С его мнением согласился и немецкий политолог Александр Рар, отметив, что единственная возможность для США вмешаться в строительство газопровода — это настроить остальные европейские страны против Германии.

«Но это им не удастся, поскольку газопровод одинаково выгоден всей Западной Европе. При этом если американцы продолжат давить на европейские страны, это подорвёт их авторитет. Хотя угрозы и риторика, конечно, будут ужесточаться», — отметил он.

В Германии реализацию проекта считают абсолютно обоснованной. По мнению министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера, строительство «Северного потока — 2» необходимо, но при этом роль транзитёра необходимо сохранить за Украиной.

«Мы считаем правильным и необходимым реализовать «Северный поток — 2», но мы также считаем, что жизненно важные интересы Украины заключаются в том, чтобы в будущем оставаться транзитной страной, и они должны стать интересами ФРГ и Европы», — сказал Альтмайер.

Надежду на успешное завершение проекта во время встречи с президентом России Владимиром Путиным выразил председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле.

Он подчеркнул, что проект важен для Германии, поскольку страна намерена отказаться от использования атомной энергии и электроэнергии из угля, в связи с чем ей будет необходим дополнительный природный газ.