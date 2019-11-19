2:0 в пользу доллара. Отказавшись от «зелёного», забыли про «деревянный» • 94 • Аналитика

Балансируя на грани

Похоже, российским денежным властям, а это уже давно не только Минфин и Центробанк, но и фискальные службы, и Финмониторинг, и ещё ряд вроде бы посторонних структур из сферы безопасности, предстоят нелёгкие времена. Ведь они ещё долго будут вынуждены балансировать между жаждой максимальной экспортной прибыли и необходимостью избавляться от долларовой зависимости.



А всё потому, что курс на дедолларизацию принят и отменять его никто не станет. Однако пока почти всё, что у нас делается по этой части, получается как-то не очень. К примеру, несмотря на коррекцию структуры Фонда национальной безопасности, долларов и долларовых активов в резервах, несмотря на все публичные декларации, по-прежнему больше всех иных средств платежа, от валют до золота.





Впрочем, резервы, даже если они в ценных бумагах с каким-никаким доходом, считать за активы можно только по форме. Простая валюта – это и вовсе мёртвый груз, непрерывно теряющий в цене из-за инфляции. При этом на расчёты в собственных валютах реально переходят только изгои вроде Ирана и Турции, или же партнёры России по ЕАЭС, которых мы продолжаем пичкать рублями даже себе в убыток. И это 1:0 в пользу доллара. По крайней мере, в России.



Тем не менее, именно Россия – на данный момент реальный лидер в охватившей уже многие страны кампании по ограничению привилегий доллара в мировой финансовой системе. А они ведь и вправду непомерны, как отмечали наши лидеры, а также представители ЦБ РФ и Минфина. К тому же США сами своими действиями продолжают постоянно подпитывать идею о дедолларизации мировой экономики.



Курс на снижение зависимости от доллара в России достаточно регулярно подвергается критике, причём как раз в силу того, что доллар укрепляется относительно большинства остальных валют. На этом мы действительно вынуждены нести определённые потери, но они, помимо того, что неизбежны, носят всё же несколько виртуальный характер. Да и чтобы их избежать, пришлось бы проворачивать настолько масштабные и быстрые перемены, что это могло бы обойтись куда дороже.





Нашим финансовым властям нередко пеняют и за то, что они скорее стремятся найти сильные аргументы в разного рода спорах с США по актуальным вопросам. Мало того, что адресат тут вообще-то повыше и ЦБ, и Минфина, на самом деле такого рода критики достойна как раз недостаточная последовательность в реализации избранного курса на дедолларизацию.



Есть и ещё один несколько странный аргумент в устах наших либералов от экономики: якобы в реальности у нас речь идёт только о стремлении подвести идеологическую базу под усиление валютного контроля. Но на самом-то деле никакого усиления в России ещё с осени 1998 года не наблюдается – как раз наоборот.



Это в результате дефолта правительство Примакова и Маслюкова сразу закрутило валютные гайки. И потом их уже только ослабляли. Надо сказать, что Центробанк и Минфин, кто бы их с тех пор ни возглавлял, были просто на удивление последовательны как раз по части ослабления валютного контроля, о чём в «Военном обозрении» написано уже не раз («Рубль или доллар: какая валюта обрушится первой?»)



Процесс продолжается

Да, процесс продолжается, приостанавливаясь исключительно из-за кризисов и санкций. А ведь такие уважительные причины вполне можно было бы использовать в основание того, чтобы вернуться к здоровой практике предельно жёсткого валютного регулирования. Честно говоря, без него дедолларизация – это не более чем декларация.



Да, количество долларов в российских резервах сокращается. Однако не настолько, чтобы хотя бы евро там стало больше, чем долларов. Да, торгуем со многими не в долларах, экономя на комиссионных, но доллару от этого ни холодно, ни жарко. Впрочем, если бы «зелёному» от российских демаршей было хоть чуть-чуть похуже, нам из Вашингтона вообще «спасибо» должны были бы сказать.





Вот это уже 2:0 в пользу доллара. Штатам ведь завышенный курс собственной валюты тоже поперёк горла. И во внешней торговле изрядно мешает, и госдолг дороже делает. Тем не менее, повторим, процесс продолжается. По большому счёту, оперировать с валютой в России становится всё проще и проще. И это касается отнюдь не тех, кому сотню-другую баксов в обменнике скинуть надо, а игроков куда крупнее.



Буквально на днях в законодательные структуры поступил очередной законопроект, который напрямую затрагивает сферу репатриации или возврата валютной выручки. В нём предлагается на практике воплотить в жизнь старую идею о том, чтобы вообще не наказывать экспортёров за сам факт невозврата.





Планируется, что такая практика будет лишь служить чем-то вроде улик или основания для более скрупулёзного рассмотрения других нарушений валютного законодательства. У авторов почему-то нет никаких сомнений, что законопроект пройдёт нижнюю палату парламента. В верхней могут возникнуть сложности, но только потому, что там влияние нефтегазового и торгового лобби не такое сильное.



По сути же речь идёт о том, что формальная дедолларизация может вполне мирно соседствовать с накачиванием экономики иностранной валютой. Проект, можно сказать, обречён на успех, так как несколько странная идея продвигается под благим предлогом того, что доллары могут оперативно потребоваться российским экспортёрам для совершения внешнеторговых валютных операций.



Наши доморощенные либералы от экономики сегодня усердно критикуют правительство за то, что оно предпочло доллару евро и юани, а вот за то, что оно может вообще остаться без валютных поступлений, как видно, должны похвалить.



Давить всегда, давить везде

Тем временем доллар, который из-за торговых войн стал только сильнее, продолжает давить на мировой экономический рост. В Вашингтоне уже во весь голос твердят не только о необходимости поддержать активные действия, направленные на ослабление доллара, но и о том, что в дело уже должны вмешаться и Федеральная резервная система, и администрация президента Дональда Трампа. На фоне укрепления доллара за последние десять лет уже на 22 % в реальном выражении такой подход можно понять.



Чего в таком случае можно ждать от Дональда Трампа, вроде бы абсолютно непредсказуемого? В этом плане нельзя не процитировать одного из наиболее последовательных критиков всемирной долларизации Стина Якобсена, главного экономиста Saxo Bank. По его мнению, американская администрация «в случае своего вмешательства в ситуацию с долларом может ввести в действие закон 1934 года о золотовалютном резерве, дающий Белому дому широкие полномочия по вмешательству в регулирование, например, путем продажи долларов для покупки иностранной валюты. ФРС также может напечатать «новые доллары».





Стин Якобсен из Saxo Bank: монетарная политика оказалась несостоятельной

С 1995 года правительство Соединённых Штатов вмешивалось только три раза. Но «2019 год, по всей видимости, запомнится как начало конца крупнейшего в истории монетарного эксперимента, год, с которого началась глобальная рецессия, несмотря на самые низкие в истории номинальные и реальные процентные ставки. Монетарная политика достигла конца очень долгого пути и оказалась несостоятельной». Это тоже цитата из Стина Якобсена.



Уже мало кто сегодня оспаривает тот факт, что следование догмам монетарной политики оказалось путём в тупик. Для выхода из тупика у мировой экономики остается едва ли не единственное средство: снижать цену самих глобальных денег, которые более чем на 50 процентов представляют собой всё тот же американский доллар.



Уже не только российские или китайские, но и многие западные эксперты выражают тревогу в связи с тем, что для структурного ослабления доллара необходимо структурное укрепление других валют. Однако этому мешает сформировавшийся дефицит долларовой ликвидности. Парадокс, но это происходит в мире, буквально наводнённом «зелёными» бумажками.



Британское «Копьё» против С-300 и С-400. Чем подкреплены ожидания MBDA относительно ракет SPEAR-3/EW?

«Мы ведём операции в мире, базирующемся на долларе, это ключевой драйвер мировой экономики и финансовых рынков. Начиная с 2014 года в мире существует структурная проблема дефицита долларов как следствие политики ФРС по «количественному ужесточению» и снижения нефтяных цен, приведшего к уменьшению количества нефтедолларов в обращении», — с некоторым удивлением и вполне оправданной тревогой отмечает глава отдела макроэкономического анализа того же Saxo Bank Кристофер Дембик.



У США стремительно нарастают трудности с фондированием дефицита счёта текущих операций. Получается, что доллары нужны Дональду Трампу, чтобы обеспечить свое переизбрание в 2020 году, но ещё больше нужны всем тем, кто должен США и кому должны сами американцы. Россия в этом списке отнюдь не на последних ролях, хотя и торгует теперь в основном за евро. А это свидетельствует лишь о том, что с дедолларизацией вполне можно быть и активнее. Не обращая внимания на укрепляющийся «зелёный». Похоже, российским денежным властям, а это уже давно не только Минфин и Центробанк, но и фискальные службы, и Финмониторинг, и ещё ряд вроде бы посторонних структур из сферы безопасности, предстоят нелёгкие времена. Ведь они ещё долго будут вынуждены балансировать между жаждой максимальной экспортной прибыли и необходимостью избавляться от долларовой зависимости.А всё потому, что курс на дедолларизацию принят и отменять его никто не станет. Однако пока почти всё, что у нас делается по этой части, получается как-то не очень. К примеру, несмотря на коррекцию структуры Фонда национальной безопасности, долларов и долларовых активов в резервах, несмотря на все публичные декларации, по-прежнему больше всех иных средств платежа, от валют до золота.Впрочем, резервы, даже если они в ценных бумагах с каким-никаким доходом, считать за активы можно только по форме. Простая валюта – это и вовсе мёртвый груз, непрерывно теряющий в цене из-за инфляции. При этом на расчёты в собственных валютах реально переходят только изгои вроде Ирана и Турции, или же партнёры России по ЕАЭС, которых мы продолжаем пичкать рублями даже себе в убыток. И это 1:0 в пользу доллара. По крайней мере, в России.Тем не менее, именно Россия – на данный момент реальный лидер в охватившей уже многие страны кампании по ограничению привилегий доллара в мировой финансовой системе. А они ведь и вправду непомерны, как отмечали наши лидеры, а также представители ЦБ РФ и Минфина. К тому же США сами своими действиями продолжают постоянно подпитывать идею о дедолларизации мировой экономики.Курс на снижение зависимости от доллара в России достаточно регулярно подвергается критике, причём как раз в силу того, что доллар укрепляется относительно большинства остальных валют. На этом мы действительно вынуждены нести определённые потери, но они, помимо того, что неизбежны, носят всё же несколько виртуальный характер. Да и чтобы их избежать, пришлось бы проворачивать настолько масштабные и быстрые перемены, что это могло бы обойтись куда дороже.Нашим финансовым властям нередко пеняют и за то, что они скорее стремятся найти сильные аргументы в разного рода спорах с США по актуальным вопросам. Мало того, что адресат тут вообще-то повыше и ЦБ, и Минфина, на самом деле такого рода критики достойна как раз недостаточная последовательность в реализации избранного курса на дедолларизацию.Есть и ещё один несколько странный аргумент в устах наших либералов от экономики: якобы в реальности у нас речь идёт только о стремлении подвести идеологическую базу под усиление валютного контроля. Но на самом-то деле никакого усиления в России ещё с осени 1998 года не наблюдается – как раз наоборот.Это в результате дефолта правительство Примакова и Маслюкова сразу закрутило валютные гайки. И потом их уже только ослабляли. Надо сказать, что Центробанк и Минфин, кто бы их с тех пор ни возглавлял, были просто на удивление последовательны как раз по части ослабления валютного контроля, о чём в «Военном обозрении» написано уже не раз («Рубль или доллар: какая валюта обрушится первой?»)Да, процесс продолжается, приостанавливаясь исключительно из-за кризисов и санкций. А ведь такие уважительные причины вполне можно было бы использовать в основание того, чтобы вернуться к здоровой практике предельно жёсткого валютного регулирования. Честно говоря, без него дедолларизация – это не более чем декларация.Да, количество долларов в российских резервах сокращается. Однако не настолько, чтобы хотя бы евро там стало больше, чем долларов. Да, торгуем со многими не в долларах, экономя на комиссионных, но доллару от этого ни холодно, ни жарко. Впрочем, если бы «зелёному» от российских демаршей было хоть чуть-чуть похуже, нам из Вашингтона вообще «спасибо» должны были бы сказать.Вот это уже 2:0 в пользу доллара. Штатам ведь завышенный курс собственной валюты тоже поперёк горла. И во внешней торговле изрядно мешает, и госдолг дороже делает. Тем не менее, повторим, процесс продолжается. По большому счёту, оперировать с валютой в России становится всё проще и проще. И это касается отнюдь не тех, кому сотню-другую баксов в обменнике скинуть надо, а игроков куда крупнее.Буквально на днях в законодательные структуры поступил очередной законопроект, который напрямую затрагивает сферу репатриации или возврата валютной выручки. В нём предлагается на практике воплотить в жизнь старую идею о том, чтобы вообще не наказывать экспортёров за сам факт невозврата.Планируется, что такая практика будет лишь служить чем-то вроде улик или основания для более скрупулёзного рассмотрения других нарушений валютного законодательства. У авторов почему-то нет никаких сомнений, что законопроект пройдёт нижнюю палату парламента. В верхней могут возникнуть сложности, но только потому, что там влияние нефтегазового и торгового лобби не такое сильное.По сути же речь идёт о том, что формальная дедолларизация может вполне мирно соседствовать с накачиванием экономики иностранной валютой. Проект, можно сказать, обречён на успех, так как несколько странная идея продвигается под благим предлогом того, что доллары могут оперативно потребоваться российским экспортёрам для совершения внешнеторговых валютных операций.Наши доморощенные либералы от экономики сегодня усердно критикуют правительство за то, что оно предпочло доллару евро и юани, а вот за то, что оно может вообще остаться без валютных поступлений, как видно, должны похвалить.Тем временем доллар, который из-за торговых войн стал только сильнее, продолжает давить на мировой экономический рост. В Вашингтоне уже во весь голос твердят не только о необходимости поддержать активные действия, направленные на ослабление доллара, но и о том, что в дело уже должны вмешаться и Федеральная резервная система, и администрация президента Дональда Трампа. На фоне укрепления доллара за последние десять лет уже на 22 % в реальном выражении такой подход можно понять.Чего в таком случае можно ждать от Дональда Трампа, вроде бы абсолютно непредсказуемого? В этом плане нельзя не процитировать одного из наиболее последовательных критиков всемирной долларизации Стина Якобсена, главного экономиста Saxo Bank. По его мнению, американская администрация «в случае своего вмешательства в ситуацию с долларом может ввести в действие закон 1934 года о золотовалютном резерве, дающий Белому дому широкие полномочия по вмешательству в регулирование, например, путем продажи долларов для покупки иностранной валюты. ФРС также может напечатать «новые доллары».С 1995 года правительство Соединённых Штатов вмешивалось только три раза. Но «2019 год, по всей видимости, запомнится как начало конца крупнейшего в истории монетарного эксперимента, год, с которого началась глобальная рецессия, несмотря на самые низкие в истории номинальные и реальные процентные ставки. Монетарная политика достигла конца очень долгого пути и оказалась несостоятельной». Это тоже цитата из Стина Якобсена.Уже мало кто сегодня оспаривает тот факт, что следование догмам монетарной политики оказалось путём в тупик. Для выхода из тупика у мировой экономики остается едва ли не единственное средство: снижать цену самих глобальных денег, которые более чем на 50 процентов представляют собой всё тот же американский доллар.Уже не только российские или китайские, но и многие западные эксперты выражают тревогу в связи с тем, что для структурного ослабления доллара необходимо структурное укрепление других валют. Однако этому мешает сформировавшийся дефицит долларовой ликвидности. Парадокс, но это происходит в мире, буквально наводнённом «зелёными» бумажками.«Мы ведём операции в мире, базирующемся на долларе, это ключевой драйвер мировой экономики и финансовых рынков. Начиная с 2014 года в мире существует структурная проблема дефицита долларов как следствие политики ФРС по «количественному ужесточению» и снижения нефтяных цен, приведшего к уменьшению количества нефтедолларов в обращении», — с некоторым удивлением и вполне оправданной тревогой отмечает глава отдела макроэкономического анализа того же Saxo Bank Кристофер Дембик.У США стремительно нарастают трудности с фондированием дефицита счёта текущих операций. Получается, что доллары нужны Дональду Трампу, чтобы обеспечить свое переизбрание в 2020 году, но ещё больше нужны всем тем, кто должен США и кому должны сами американцы. Россия в этом списке отнюдь не на последних ролях, хотя и торгует теперь в основном за евро. А это свидетельствует лишь о том, что с дедолларизацией вполне можно быть и активнее. Не обращая внимания на укрепляющийся «зелёный». Алексей Подымов, Анатолий Иванов, д.э.н., профессор Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





94 Источник Похожие новости За семью могилами 2:0 в пользу доллара. Отказавшись от «зелёного», забыли про «деревянный» Свет мой, зеркальце, скажи… Малолетние иноагенты, к регистрации будьте готовы! Почему встречи лидеров нормандской четверки в декабре не будет Долгий выход Новости партнеров