20 тысяч мигрантов с ножами готовят прорыв из Хорватии в Центральную Европу — СМИ

Австрийские СМИ со ссылкой на МИД страны сообщают о подготовке незаконного прорыва вооруженных мигрантов с Ближнего Востока в Центральную Европу.

МИД Австрии обеспокоен возможным незаконным прорывом 20 тысяч вооруженных холодным оружием мигрантов с Ближнего Востока, Азии и Африки через хорватско-боснийскую границу.

По данным Kronen Zeitung, нелегальные мигранты готовят прорыв в Центральную Европу. Среди них — выходцы из Пакистана, Ирана, а также Алжира и Марокко. Австрийские дипломаты полагают, что вооружен «почти каждый из них». Один хорватский пограничник уже был убит в столкновении.

Власти Хорватии пытаются предотвратить прорыв границы с помощью дополнительных спецподразделений. Источники Kronen Zeitung говорят, что 95% мигрантов, участвующих в заговоре, — молодые мужчины.

Предполагается, что мигранты стремятся попасть из Хорватии в Германию и скандинавские страны. У многих из них есть документы от УВКБ и ЮНИСЕФ.