Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Слуги народа решат один вопрос олигархов
"Нехватка воды, еды, предприятия умрут": Украинец посулил Крыму упадок...
Либеральные элиты строят из РФ себе ковчег. Михаил Делягин
Инсайд: Россия ударит по демократии Искандерами (Уставший Оптимист)
Главная / В мире

20 погибших и не менее 30 раненых: в Таиланде военнослужащий расстрелял посетителей торгового центра

09 февраля 2020, 00:54  •  83 • В мире
В Таиланде, в городе Корат, военнослужащий одной из частей сухопутных войск страны устроил стрельбу. Мужчина убил трёх человек в воинской части, после чего угнал внедорожник, на котором проехал по городу, стреляя в прохожих. Остановившись у торгового центра, он расстрелял посетителей и вошёл в здание, где захватил заложников. Жертвами инцидента стали 20 человек, не менее 30 получили ранения.
 
AFP © THAI ROYAL POLICE
 

В Таиланде, в городе Корат, военнослужащий одной из частей сухопутных войск страны устроил стрельбу. В местной полиции сообщили, что мужчина застрелил своего командира и ещё двух человек в военном лагере, после чего угнал внедорожник HMMWV, на котором проехал по городу, открывая по прохожим огонь из автоматической винтовки.

Затем нападавший, которым, согласно информации СМИ, оказался старший сержант (по некоторым данным — капрал) Чакрапант Тхомма, остановился около торгового центра Terminal 21, где начал стрелять по посетителям. Местный телеканал Thai PBS передавал, что он выстрелил в здание ТЦ из ручного гранатомёта, из-за чего на первом этаже начался пожар, который спустя некоторое время удалось потушить. Мужчина зашёл в здание, где на четвёртом этаже взял в заложники около 16 человек.

Местные СМИ сообщили, что военнослужащий вёл прямую трансляцию в Facebook. Издание Khaosod отмечает, что мужчина опубликовал несколько снимков, в том числе селфи с автоматом и видео, на котором он заявил, что «устал» и «больше не может пошевелить пальцем».

  • Фрагмент из видео, которое стрелок выложил в сеть

Стрелок также пожаловался, что у него произошла судорога, и спросил, не следует ли ему сдаться. Позже его аккаунт был заблокирован.

Министр здравоохранения страны Анутин Чанивиракул сообщил, что в результате атаки погибли 20 человек, не менее 30 получили ранения.

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча поручил полиции и военным задержать стрелка.

«Внимательно наблюдаю за ситуацией. Поручил полиции и военнослужащим задержать стрелка в ближайшее время», — цитирует премьера Таиланда РИА Новости.

В свою очередь, полиция перекрыла автомобильное движение в районе торгового центра и попросила граждан немедленно покинуть место происшествия. К зданию ТЦ прибыла мать стрелка, чтобы уговорить его сдаться властям.

«За матерью старшего сержанта Чакрапанта наши военнослужащие и полицейские отправились сразу же, как только стало ясно, что стрелок именно он. За ней поехали в провинцию Чайяпхум и привезли сюда, в Корат, к торговому центру. Она попытается уговорить сына сдаться», — рассказал один из военнослужащих, знакомый с нападавшим.

Кроме того, он охарактеризовал Тхомма как спокойного и исполнительного человека, отметив, что «не знает, что с ним произошло». С аналогичными заявлениями выступили родственники мужчины.

Министерство информации Таиланда рекомендовало телевидению, радио и интернет-СМИ минимизировать прямые трансляции репортажей о действиях правоохранительных органов вокруг торгового центра в связи с началом штурма.

  • Таиландский военнослужащий открыл стрельбу на северо-востоке страны
«Космос все считали безопасной зоной»: НАТО обвинило Россию в преследовании американского спутника

В то же время Минздрав страны призвал жителей города сдавать кровь для пострадавших.

Один из сослуживцев стрелка рассказал, что, помимо внедорожника, тот похитил из части большое количество оружия.

«У него четыре автоматические винтовки, четыре пистолета, более 700 патронов для винтовок и пистолетов, гранаты для ручного гранатомёта и подствольного гранатомёта, ручные гранаты и мина, которую он мог надеть на себя. Не знаю, сколько оружия и боеприпасов он взял с собой в здание магазина, что-то должно было остаться в машине, он бы всё не унёс на себе», — пояснил он.

Перед началом операции по освобождению заложников военнослужащие вывели из здания более тысячи посетителей, скрывавшихся от нападавшего. По данным местных телеканалов, люди продолжали выходить из здания даже спустя час после начала операции.

Разоритель муравейников и бронированный колобок: Китайцы нашли вероятного хозяина коронавируса

Спецназ обследовал все четыре этажа основной части здания ТЦ, однако не обнаружил ни стрелка, ни заложников. Отмечается, что здание торгового центра состоит из нескольких частей, включая многоуровневую автомобильную стоянку.

Местонахождение нападавшего на данный момент неизвестно. Его мотивы пока не ясны, никаких требований он не выдвигал.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин рассказал, что российских граждан нет среди пострадавших при стрельбе в Корате.

Он добавил, что Корат — нетуристический город. Как пояснил Пронин, «относительно недалеко от него, в 100 км, есть национальный парк Кхао Яй, куда иногда ездят российские туристы из Бангкока, но в город Накхонратчасима (другое название Кората. — RT) они не заезжают».

«Россиян, живущих или работающих на долгосрочной основе, в этом городе тоже нет», — уточнил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
08 февраля 2020, 08:54
Разоритель муравейников и бронированный колобок: Китайцы нашли вероятного хозяина коронавируса
09 февраля 2020, 01:09
"Не имеет значения, как началось": В казино США 200 человек заразились норовирусом
08 февраля 2020, 21:54
Президент Мексики избавится от ненужного Boeing Dreamliner через лотерею
08 февраля 2020, 15:24
Израиль разжигает сирийский конфликт и помогает террористам - Баранец
08 февраля 2020, 18:39
"Вы меня разозлили по поводу этой еврейщины": Россия должна сказать своё слово, пока Израиль не начал убивать - Баранец
08 февраля 2020, 18:39
Феминистский милитаризм как лицо западной политики
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2020, 13:09
"Напомнить об их участи?": Жаждущих репараций от Москвы поляков "остудили" "Искандером". На словах
06 февраля 2020, 01:39
МН17 сбили не русские. Немецкий детектив знает правду, но боится за свою жизнь
06 февраля 2020, 08:09
Дайджест СМИ: Чехам рассказали неудобную правду о Путине, а США подготовили новую атаку
06 февраля 2020, 08:09
Били, закопали заживо: Жестокую расправу над 10-летней девочкой раскрыла полиция
02 февраля 2020, 21:28
Россия разворачивает большую стройку. На триллион
05 февраля 2020, 02:39
«Не разобрался в сути вопроса»: Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вторую мировую войну»
02 февраля 2020, 06:39
Нефть и отмена санкций в обмен на сотрудничество с НАТО? О чём говорили Лукашенко и глава Госдепа США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.