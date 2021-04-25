Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в св...
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт ...
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Сл...
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предал...
Главная / Политика

20 минут "чрезвычайного обращения": Земану пришлось изменить формат

25 апреля 2021, 12:05  •  380 • Политика
В Чехии анонсировано "чрезвычайное" обращение президента страны Милоша Земана. Трансляцию можно будет посмотреть в 12:00 по московскому времени.
Милош Земан, президент Чехии выступит с "чрезвычайным обращением" к нации. Его выступление начнется в 12:00 по Москве и будет длиться 20 минут.
Транслировать будут телеканалы Prima и CNN Prima News. Об этом сообщил в своем Twitter пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек.
Ранее Овчачек сообщал, что Земан даст интервью по поводу взрывов в Врбетице в 2014 году, но формат выступления изменили.
Прага утверждает, что ко взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году могут быть причастны русские спецслужбы. В связи с этим из страны выслали 18 русских дипломатов, другие страны тоже сделали подобный шаг, поддержав чехов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



380
Источник
Похожие новости
25 апреля 2021, 08:25
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
25 апреля 2021, 02:55
Атаковать Крымский мост: Военный эксперт просчитал "попрошаек" из Киева
25 апреля 2021, 01:05
Детский ад Донбасса: "Мать, ну я разрыдалась... это страшно"
25 апреля 2021, 04:45
"У нас был шанс, но мы его упустили": Торгующиеся за Курилы японцы признали своё поражение
25 апреля 2021, 08:25
В Англии заявили о слабости России, но предупредили о вторжении: "Безрассудное поведение"
25 апреля 2021, 01:05
Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 апреля 2021, 08:25
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
25 апреля 2021, 02:55
Атаковать Крымский мост: Военный эксперт просчитал "попрошаек" из Киева
25 апреля 2021, 01:05
Детский ад Донбасса: "Мать, ну я разрыдалась... это страшно"
25 апреля 2021, 01:55
«Неприемлемость силового давления»: как учения российской армии в Крыму повлияли на с...
25 апреля 2021, 04:45
"У нас был шанс, но мы его упустили": Торгующиеся за Курилы японцы признали...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 апреля 2021, 07:25
"А что он ждёт?": Посол США отказался покинуть Россию. На опасность такого упорства указал политолог
23 апреля 2021, 20:40
Чехи попросили пощады у США: "Москва не будет сносить безропотно"
23 апреля 2021, 03:15
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в своё посольство
20 апреля 2021, 01:00
Политолог: "Отношений между Россией и Чехией больше нет"
21 апреля 2021, 08:10
"Это будет не протест": Дважды "кинутые" украинцы сметут всё и вся – эксперт
19 апреля 2021, 14:00
"Молодцы, сотрудники ГРУ": Чешское оружие могло убить миллионы в Донбассе
21 апреля 2021, 03:35
"Нынешние санкции покажутся лёгкой прогулкой": Латвия прочертила для России "красную линию"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.