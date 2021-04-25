20 минут "чрезвычайного обращения": Земану пришлось изменить формат

В Чехии анонсировано "чрезвычайное" обращение президента страны Милоша Земана. Трансляцию можно будет посмотреть в 12:00 по московскому времени.

Милош Земан, президент Чехии выступит с "чрезвычайным обращением" к нации. Его выступление начнется в 12:00 по Москве и будет длиться 20 минут.

Транслировать будут телеканалы Prima и CNN Prima News. Об этом сообщил в своем Twitter пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек.

Ранее Овчачек сообщал, что Земан даст интервью по поводу взрывов в Врбетице в 2014 году, но формат выступления изменили.

Прага утверждает, что ко взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году могут быть причастны русские спецслужбы. В связи с этим из страны выслали 18 русских дипломатов, другие страны тоже сделали подобный шаг, поддержав чехов.